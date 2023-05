Belastningsattack mot riksdagens webbplats

– Analysarbetet visar att det är en belastningsattack, säger Frida Åsbrink på riksdagsförvaltningens presstjänst.

Riksdagsförvaltningen kan ännu inte svara på vad eller vem som orsakat attacken.

Sajten låg nere under stor del av tisdagseftermiddagen. Riksdagsförvaltningen kan inte kommentera när sajten började fungera igen, men under onsdagen går det att komma in på den, men med störningar.

– Webbsidan kan vara långsam och vi kan ha problem med webb-tv-sändningar, säger Åsbrink.

Det finns ingen prognos för när webbplatsen kan fungera som vanligt igen.

– Jag har ingen kommentar till hur länge det kan pågå. Vi jobbar på det, säger Åsbrink.