Under tisdagen meddelade Belarus president Aleksandr Lukasjenka att belarusiska styrkor skärper beredskapen efter flygkrascherna på ryskt territorium, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.

”Lukasjenka hävdade att okända, men förmodligen ukrainska, aktörer skjutit ner flygplanen”, skriver ISW.

Det var den 13 maj som två helikoptrar av typen Mi-8, ett Su-34-plan och ett Su-35-plan sköts ner i stort sett samtidigt i den ryska regionen Brjansk som gränsar mot Ukraina, skriver CNN med hänvisning till den ryska affärstidningen Kommersant.

Stridsplanen skulle utföra en robotattack mot mål i den ukrainska regionen Tjernihiv, enligt Kommersant.

Samtliga i besättningarna rapporteras ha omkommit.

Prigozjins teori

Ukraina har inte tagit på sig attackerna.

Michajlo Podoljak, rådgivare till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, twittrade samma dag att ryskt flygvapen på väg att inleda attacker i Tjernihiv förstörts av ”oidentifierade personer”.

Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin har samtidigt presenterat en teori om att stridsplanen och helikoptrarna kan ha skjutits ner av Rysslands egna styrkor, rapporterar AP.

I ett inlägg på Telegram understryker Prigozjin att han inte är ”insatt” i situationen – men att den som drar en en cirkel på en karta mellan platserna där de störtat ”kan bilda sig en egen uppfattning” om vad för typ av luftvärnsvapen som kan placeras i mitten av cirkeln.

Geolokaliserade klipp

Kreml har inte bekräftat någon av krascherna, men CNN har geolokaliserat flera klipp från sociala medier.

Ett av dem visar en helikopter som kraschar nära staden Klintsy, 50 kilometer från den ukrainska gränsen. Ett annat flygplan som faller mot marken – med en plym av svart rök, i en by 25 kilometer utan för Klintsy.

Samtidigt har den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån Tass publicerat en video där en helikopter exploderar i luften – och bekräftat ett Su-34-stridsplan kraschat utan att närmare ange orsaken, skriver CNN.

LÄS MER: Flera skadade i ny rysk attack mot Kiev

Räd ner i skyttegraven – tar ryska krigsfångar