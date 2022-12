Den ryskfödda bedragaren Anna Sorokin kan nu försörja sig på sin nya karriär, då hon sedan en vernissage i maj sålt konst för 340 000 dollar, motsvarande ungefär 3,5 miljoner kronor, skriver New York Post.

Att köpa en originalteckning eller målning av Anna Sorokin kostar omkring 260 000 kronor medan en printad kopia av ett verk kostar runt 2 600 kronor.

– Det har varit ganska galet. Vi har sålt prints till 40 eller 50 länder. Det är fantastiskt hur väl hennes fans svarar på allt hon gör, säger galleristen Chris Martine, ägare av Founders Arts Club som hjälper Sorokin att sälja sina verk.

Det här printet av Anna Sorokin kostar 300 dollar, omkring 000 kronor. Foto: Instagram

Konsten driver bilden som lyxbedragare

En av köparna av ett print ska enligt Martine vara ”Saturday night live”-skådespelaren Chloe Fineman, som spelat en parodisk version av Sorokin i en sketch i programmet.

Konstverken är mestadels självporträtt som driver med Anna Sorokins image som lyxbedragare. Ett av dem heter ”Prowling in Prada” och är målat i akrylfärg, med Sorokin porträtterad i helsvart outfit och med solglasögon som liknar en seriefigursaktig skurkmask.

Lurade New York-societeten

Sorokin använde under flera år namnet Anna Delvey och utgav sig vara en rik dotter till en tysk diplomat. Hennes försök att bedra New York-societeten och hävda att hon skulle öppna ett konstcenter och starta en stiftelse inspirerade Netflix till ”Inventing Anna”, en av årets mest uppmärksammade tv-serier. Hon sitter fortfarande i husarrest med fotboja i en lägenhet i New York.

Julia Garner som Anna Sorokin i Netflixserien ”Inventing Anna”. Foto: Instagram

Enligt Variety har försäljningen bland annat gått till att betala borgen för Sorokin samt tre månaders hyra.

