Sedan 2017 har det bekräftats fyra fall av medfödd syfilis på Nya Zeeland.

Landets Hälsovårdsministerium har tillsatt en grupp som ska förhindra spridningen av sjukdomen, som har ökat kraftigt i landet den senaste tiden. Just nu följer de upp ytterliga två misstänkta fall, skriver The New Zeeland Herald.

Förra året var två barn döda vid födseln, till följd av könssjukdomen.

Alla kvinnor på Nya Zeeland ska testas för syfilis tidigt i sin graviditet. Visar proven syfilis så är det lätt åtgärdat med antibiotika, skriver The New Zeeland Herald.

Men tidningen har kunnat bekräfta fall, varav ett av fallen slutade med ett dödfött barn, där de avgörande testerna inte har gjorts.

Smittan ökar på Nya Zeeland

Händelserna kopplas ihop med landets sjukvård, som beskrivs som underfinansierad.

Läkaren Jane Morgan säger till The New Zeeland Herald att ”vårdsystemet faller isär”.

– Världshälsoorganisationen har gett Kuba pris för att eliminera medfödd syfilis. Vi återinför det, säger läkaren Jane Morgan till tidningen.

Hon kallar utvecklingen för ”fullständigt skrämmande”.

– Vi vet att barnmorskor talar om hur underbemannade de är och att de lämnar yrket. Vad händer med människors tillgång till primärvård? Varför blir inte kvinnor testade?

I Nya Zeeland var det förra året 495 bekräftade fall av syfilis, mer än dubbet så många som under 2015. Nära 70 procent de drabbade var män som har sex med män, skriver The New Zealand Herald.

Syfilis är en könssjukdom som smittsjukdom som orsakas av bakterier. Det vanligaste sättet att bli smittad är att ha sex utan kondom. I Sverige är det mycket ovanligt att ett barn föds med syfilis, enligt Vårdguiden.