Batman-mördarens terapeut: ”Önskar han fått dödsstraff”

Den 20 juli 2012 visades Batman-filmen ”The Dark Knight Rises” i en biografi i Aurora i Colorado, USA.

En halvtimme efter det att filmen börjat sköt den då 24-årige James Holmes mot biobesökarna. Tolv personer dog och 58 skadades under skjutningen. Ytterligare tolv skadades när de försökte fly från platsen.

Lynne Fenton, som var James Holmes terapeut, kallar masskjutningen ”varenda psykiaters mardröm”.

– Jag hade inte stoppat honom och jag måste leva med den vetskapen, säger Lynne Fenton som berättar om sina möten med Holmes i sin nya bok ”Aurora: The Psychiatrist Who Treated the Movie Theater Killer Tells Her Story”.

”Han sade att han hade tankar om att döda människor”

När Holmes var Fentons patient hade de sju möten under tre månaders tid. Första gången var 21 mars 2012, tre månader före skjutningen i biosalongen.

– Han sade att han hade tankar om att döda människor, men han sade det på ett vagt och intetsägande sätt. Jag frågade honom om han hade några särskilda måltavlor, men han avslöjade inte det för mig. Jag kunde inte få honom att säga om han var arg på en person eller en grupp av personer, säger Lynne Fenton och fortsätter:

– Jag frågade honom, ”om du skulle göra det här, har du någon uppfattning om hur du skulle gå tillväga?” Han svarade att han inte hade det vilket fick det att verka som att han inte hade någon plan, att det var en asocial fantasi. Man fick dra svaren ur honom och hoten verkade vara vaga. Jag frågade om han hade några vapen och han svarade nej vilket visade sig vara en lögn.

Den 11 juni hade Holmes sitt sista möte med Fenton vilket hon beskriver som en ”skrämmande” upplevelse. Holmes sade till henne att han just hade misslyckats med att ta examen men verkade trots det oberörd. Sedan reste han sig och lämnade hennes kontor.

– Jag hade en dålig känsla om honom att något skulle kunna gå snett, säger Lynne Fenton.

”Jag önskar att han hade fått dödsstraff”

Eftersom hon var orolig över hans beteende informerade Lynne Fenton ansvariga på University of Colorado där James Holmes studerade neurovetenskap. Men universitetet vidtog inga åtgärder om Holmes.

Den 20 juli 2012, sju veckor efter sista mötet med Holmes, låg Lynne Fenton och sov när en kollega ringde till henne för att berätta om skjutningen i biosalongen.

– Han sade, ”det är vår klient, Lynne. Han gjorde det verkligen. Jesus, jag kan inte fatta det”, säger Lynne Fenton.

James Holmes dömdes till tolv livstidsstraff i fängelse plus 3 318 år utan möjlighet till benådning för masskjutningen.

– Jag önskar att han hade fått dödsstraff. Det är vad han förtjänade, säger Lynne Fenton.

