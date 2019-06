Efter klockan 14.00 i går, söndag, larmades SOS till en båt i Vättern utanför Olshammar i Askersund kommun.

På båten hittades två livlösa personer. Polisen kunde senare bekräfta att det var en 24-årig man hemmahörande i Kumla och en 35-årig kvinna från Örebro.

Polisen uppgav att mycket tyder på att det rörde sig om en gasolycka på båten.

”Ingenting som tyder på att ett brott har skett”

Under söndagseftermiddagen inledde polisen en förundersökning gällande vållande till annans död.

– Framför allt med tanke på att vi inte kan utesluta att ett brott har skett. Vi vet inte vad som har hänt så för att inte missa någonting så har det inletts en förundersökning, säger Christina Hallin presstalesperson vid polisregion Bergslagen.

På måndagsmorgonen har polisen fortfarande ingen misstänkt.

– När vi inleder förundersökningen får vi möjlighet att använda vår verktygslåda med tekniska undersökningar och rättmedicin och liknande. Det är framför allt för att vi inte ska missa om det är ett brott som har skett. Det finns egentligen ingenting som tyder på att ett brott har skett. Men för att vi inte ska missa någonting så har det inletts en förundersökning, säger Christina Hallin.

Båten undersöks

Tekniker jobbade under gårdagen och fortsätter under måndagen med sitt arbete. Båten där de två personerna hittades har forslats till ett bevakat område. Under dagen kommer den undersökas tekniskt.

Det har också hållits ett stort antal förhör med personer på platsen.

– Det är ett antal personer som befunnit sig i aktuell hamn. Vad förhören har gett har jag information om. Självklart vill vi få in så mycket information som möjligt, så vi pratar med alla som eventuellt kan veta eller har sett någonting, säger Christina Hallin.

