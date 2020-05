En bästa vän, man umgås jämt, delar skratt och tårar och ibland känns det som om att vännen även är ens syskon. Det var något som blev verklighet för Pernilla Foo, 51, och Lotta Foo, 52, när de var i 45-årsåldern.

– Vi började som tonåringar gör, spånade och fantiserade eftersom vi var mörka båda två, 'tänk om vi skulle vara systrar', men vi släppte det ganska snabbt, säger Pernilla Foo.

Lotta Foo växte upp med en ensamstående mamma och hon visste inte vem hennes pappa var. Och Pernilla Foo hade bara sporadisk kontakt med sin pappa under delar uppväxten efter skilsmässan mellan hennes föräldrar. Under gymnasietiden i Örebro träffades systrarna och det var kärlek vid första ögonkastet. De blev bästa vänner och oskiljaktiga, under en period bodde Lotta hemma hos Pernilla och hennes mamma.

Deras mammor kände till varandra men tanken på att de skulle vara systrar var aldrig mer än en önskan och fantasi från de båda två. I slutet av 80-talet flyttade Lotta till Stockholm och relationen mellan de båda två svalnade. Men 2014 flyttade Lotta tillbaka till Örebro och de båda före detta bästa vännerna träffades på ett gym av en slump. Sedan dess har de återigen varit oskiljaktiga.

– Det var som ren och skär förälskelse mellan varandra och vi ville bara hänga med varandra när vi var tonåringar. Och jag kastades tillbaka till samma känsla igen när jag träffade Lotta, säger Pernilla Foo.

”Kände i vartenda hårstrå att han är min pappa”

Ända sedan Lotta var liten har hon längtat efter en pappa och att få reda på vem hennes pappa är. Efter att Pernilla och Lotta börjat umgås igen kom det fram att Lotta fortfarande inte visste vem hennes pappa var. Så Pernilla började luska lite med sin mamma och tanken på att de skulle vara systrar fanns där. De bestämde sig för att ta ett DNA-test, och resultatet visade – de var systrar.

– Jag fick resultatet på mejlen och när jag öppnade mejlet stod det att jag och Pernilla var systrar till 99,8 procent på pappas sida. Då slutade marken att snurra, det var utomkroppslig upplevelse. Förstå den här lilla flickan som alltid velat ha en pappa, det var min högsta önskan som nu besannats, dessutom var Pernilla min syster, säger Lotta.

Efter resultatet bestämde Lotta och hennes pappa att de skulle träffas och när de väl träffades var det självklart att den man hon såg för första gången någonsin var hennes pappa.

– När jag såg honom så kände jag i hela kroppen, det här är min pappa, jag kände det i vartenda hårstrå, säger hon.

Poddar om livet

Under åren som har gått har relationen till pappan bara blivit bättre både för Pernilla och Lotta och i dag har de tagit hans efternamn, Foo, efter att de båda två skiljt sig. Genom åren har vänner, bekanta sagt till dem att berätta sin historia något de nu gör genom sin podcast Foo fajters.

– Vi kände att vi ville komma ut och berätta vår historia som inte bara handlar om hur vi blev systrar utan även om vår resa till självkärlek och självvärde. Samtidigt som vi ville visa samhörighet med vår pappa, säger Pernilla Foo.

– Därav namnet Foo fajters, för vi känner oss som riktiga krigare, säger Lotta.

