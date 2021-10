Det är personalbrist på flera av förlossningsklinikerna i Stockholm. Problemet har pågått länge, men är enligt många anställda nu akut.

Södersjukhuset har behov av att rekrytera 25 barnmorskor.

”Vår ordinarie personal har behövt arbeta mycket extra under senaste tiden för att fylla obemannade pass. Detta är och har varit mycket ansträngande”, skriver Södersjukhusets presstjänst i ett mejl, som även uppger att verksamhetschefen Maria Sjöstrand inte har tid att återkomma på grund av arbetsbelastning.

Emelie Andersson som är barnmorska på Sös tycker att det är tydligt hur situationen blivit värre de senaste månaderna.

Ibland har hon och undersköterskan hand om tre kvinnor i aktivt värkarbete samtidigt.

Många barnmorskekolleger till henne har sagt upp sig – 42 personer sedan årsskiftet. Nu finns en oro för att klara av arbetsdagen på ett bra sätt, säger hon.

– Det som man märker och som är nytt är att det är en helt annan stämning i luften. Jag skulle beskriva den arbetsgruppen som är kvar som tajt, men det är fortfarande så att det är en oro som hänger i luften. Folk är konstant oroliga för att det överhuvudtaget ska gå.

Svaret från Sös

”Vi har en svår bemanningssituation just nu och vi arbetar internt med att hitta lösningar på att framför allt behålla och rekrytera nya barnmorskor. I nuläget har vi behov av att rekrytera 25 barnmorskor. Vår ordinarie personal har behövt arbeta mycket extra under senaste tiden för att fylla obemannade pass. Detta är och har varit mycket ansträngande. Dessutom har pandemin medfört hög sjukfrånvaro och vabb vilket har försvårat situationen ytterligare. Vi har även haft många pensionsavgångar under hösten”, skriver Södersjukhusets presstjänst i ett mejl.

Visa mer