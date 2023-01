Sverige måste införa hårdare rekommendationer för de minsta barnens skärmanvändning. Det tycker Barnläkarföreningen som tycker att Sverige ska anta Världshälsoorganisationen strikta riktlinjer för barn och skärmtid.

Annars ser de en risk för att barnens utveckling tar skada.

– Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren. Missar man dem tar det mycket mera tid att ta igen, om det ens går, säger Ulrika Ådén, ordförande Svenska barnläkarföreningen, till TV4.

Begreppet skärmtid avser den tid vi tillbringar framför olika former av skärmar, det vill säga tid framför TV, dator, TV- & datorspel, surfplattor och mobiltelefoner och vad skärmen innehåller.

Enligt WHO ska barn under två år inte titta på skärmar alls. För barn mellan 2-4 år är rekommendationen som högst en timme per dag.

Omdebatterad fråga

Flera länder, som exempelvis Norge och USA, har antagit riktlinjerna. I Sverige finns bara Folkhälsomyndighetens generella råd om fysisk aktivitet. Men det tycker inte Barnläkarföreningen är tillräckigt.

Barns skärmtid är en omdebatterad fråga och det finns ingen forskningskonsensus kring hur, när och varför barns utveckling påverkas av tid framför skärmen.

Det finns olika faktorer som är viktiga för god psykisk hälsa hos barn: Fysisk aktivitet, sömn, en känsla av samhörighet är exempel på positiva faktorer.

Svenska barn och unga rör sig för lite – och svenskar rör sig minst i Norden. Det konstaterar världshälsoorganisationen WHO. I Sverige har fysiskt inaktiva barn ökat till 84,7 procent.

