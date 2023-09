Barnen på bilderna skrattar, leker och kramar de vuxna i personalen. Inläggen som ADFA och grundaren Nuri Kino publicerade under hösten 2021 ger intrycket av att barnhemmet Safe Haven i samhället Mansourieh öster om Beirut är en lycklig plats. I bildtexterna redogör Nuri Kino, som nyligen utsågs till Sveriges främste opinionsbildare inom biståndsfrågor, för hur man tack vare bidragsgivare hade skapat en trygg och vårdande miljö för fattiga, hemlösa och föräldralösa barn i Libanon.

Bara ett år senare, den 24 november 2022, kom det första larmsamtalet till socialtjänsten och fram trädde en totalt motsatt bild. Den anonyma uppgiftslämnaren berättade detaljerat om hur barn utsattes för sexuella övergrepp och att flera spädbarn försvunnit spårlöst.

Vid den tidpunkten ska ADFA ha tagit sin hand från barnhemmet. Det skedde enligt Nuri Kino i februari 2022, alltså nio månader innan larmet kom. Orsaken var samarbetsproblem på plats i Libanon.

”Han kysste och smekte henne”

En domstol i Libanon beslutade i somras att stänga barnhemmet och ärendet leds nu av en åklagare. I förhör vittnar flera barn samstämmigt om sexuella övergrepp och om hur de uppmanats att ta droger, dricka alkohol och onanera inför personal. Det visar dokument som Expressen har tagit del av.

Mannen som pekas ut för övergreppen var tidigare också ADFA:s representant i Libanon.

En av flickorna berättar i förhör hur mannen först försåg en flicka med öl och whisky för att sedan utnyttja henne sexuellt.

– Vi drack så mycket öl och whisky att några av oss blev fulla och svimmade av.

Flickan berättar att mannen ”flera gånger” tog med hennes kamrat till toaletten.

– Han kysste och smekte henne. Hon var så full att han var tvungen att hälla vatten på hennes ansikte för att hon skulle hålla sig vaken. Han utnyttjade tillfället att hon var full.

Vittnesmålet bekräftas av flickan som ska ha utsatts för övergreppet.

– Han sa att han älskar mig och att det inte är fel att ha sex, säger hon.

Minst ytterligare en flicka ska ha utsatts för sexövergrepp.

”Det stinker och saknar värdighet”

Av utredningen framgår det att flera av barnen ska ha slagit larm till den kvinnliga föreståndaren, men då hotats med att kastas ut på gatan om uppgifterna skulle läcka till myndigheterna.

Den 16 december förra året gjorde socialtjänsten ett oanmält besök på Safe haven. I sin rapport skrev inspektören:

”Det råder kaos på barnhemmet. Barnens kläder ligger utspridda överallt. Det stinker och barn saknar de minsta krav på värdighet”.

Vid samma tidpunkt förvärrades brottsmisstankarna till att även innefatta barnhandel. Två små barn saknades spårlöst och enligt flera av de äldre barnen hade de varit försvunna i över en månad.

Lämnat bort bebisar till okända

Domaren Joil Abi Haidar är en av dem som hållit i förhören med barnen och därefter fattat beslutet att stänga barnhemmet. Det var för henne som en av de äldre flickorna berättade att hon brukade ta hand om bebisarna, men att de hämtats av två okända kvinnor.

Vid en ny inspektion påstod den kvinnliga föreståndaren för Safe haven först att de försvunna barnen var hos doktorn för att få vaccin. Kvinnan erkände sedan att hon ljugit och sa att hon ”givit bort barnen”.

Hon anklagas nu för brott gällande misstänkt barnhandel. Ytterligare personer omfattas av misstankarna.

– Det finns både läkare och en så kallad ”mukhtar” som vi tror har förfalskat födelsebevis, personbevis med mera på de två flickorna för att de skulle säljas vidare, säger en domstolskälla till Expressen.

En mukhtar är en person som utses kommunalt för att vara länken mellan invånare och myndigheterna.

Denne utreds nu för delaktighet i barnhandeln.

”Tack vare er generositet”

De två försvunna barnen har återfunnits och i förhör har två kvinnor sagt att de tagit emot barnen av barnhemmets föreståndarinna och att de ”visste att det stred mot lagen” men att de ”tyckte synd barnen som levde under svåra förhållanden på barnhemmet”. Kvinnorna nekar till att de betalat för barnen eller haft för avsikt att sälja dem vidare.

Nuri Kino har själv publicerat bilder på de två barnen på sociala medier i syfte att få bidragsgivare till ADFA.

Den 27 november 2021 skrev Nuri Kino på Facebook om ett av barnen:

”Tack vare er generositet föddes i dag detta barn. Mamman behövde kejsarsnitt för att kunna föda barnet friskt. Ni bekostade operationen. Hennes föräldrar hälsar och tackar gott. Ni är fantastiska kära följare och givare”.

Det är oklart varför flickan överlämnades till barnhemmet efter födseln.

Om det andra barnet skrev Nuri Kino den 30 november 2021:

”Hej. Jag blev bortlämnad. Jag hittades på en trottoar. Nu har jag ett hem.”

Nuri Kino skrev vidare:

”I dag fick jag fram ett litet leende. De vill dela det med er. Jag bor på Safe haven Lebanon (Village of peace and love). Tack för allt ni gör för oss barn. Ni är fantastiska. På fredag är det en insamlingsgala i Södertälje.”

Dörren till barnhemmet är förseglad

Dörren till lägenheten där barnhemmet tidigare låg är nu förseglad och ett domstolsbeslut sitter uppsatt med rött sigillack.

I den utredning som lett fram till att barnhemmet stängts skriver domstolen att det finns starka misstankar om att det har begåtts ett stort antal brott mot de minderåriga på barnhemmet.

”Man har även funnit att minderårigas vistelse är mycket farligare på barnhemmet än under den svåra situationen som de tidigare levde i”, står det i handlingarna.

En uppgiftslämnare säger till Expressen att barnen var extremt trångbodda. I en lägenhet som är 170 kvadratmeter stor bodde som mest mellan 30 och 40 barn.

Förutom barnhandeln och sexualbrotten utreder åklagaren även finansieringen av barnhemmet. ADFA:s tidigare representant i Libanon har i flera förhör som Expressen tagit del av fått svara på flera frågor specifikt om bistånd och ekonomi.

Mannen lämnar flera olika besked om vem som finansierar verksamheten och på vems uppdrag den bedrivs, men bekräftar att pengar ska ha kommit från ADFA och att ”en person som lever i Sverige har skänkt pengar”.

Även en anhörig till mannen har kallats till förhör.

All information borta

Hon säger att ADFA, som leds av Nuri Kino och har sin bas i Sverige, hjälper de kristna minoriteterna assyrier, syrianer och kaldeér.

Kvinnan säger också att allt ekonomiskt bistånd som skickas från ADFA i Sverige till Libanon går via organisationen 'al-Athra' (Jungfrun) och denna organisation i sin tur skickar pengarna till barnhemmet.

Åklagaren som utreder de misstänkta brotten på barnhemmet skriver om organisationen Village of peace and love att ”utredningen ligger i linje med arbetet för att bekämpa korruption och hur falska organisationer som inte existerar lurar till sig biståndspengar”

Detta är ADFA A demand for action (ADFA) är en kristen välgörenhetsorganisation med bas i Sverige. Den grundades 2014 som en kampanj i sociala medier med det uttalade målet att uppmärksamma världen på terrorgruppen IS pågående folkmord. Bakom initiativet stod journalisten Nuri Kino. Sedan dess har organisationen vuxit och redogör på sin hemsida för omfattande insatser i Syrien, Libanon, Turkiet och Ukraina. ADFA har prisats vid flera tillfällen och Nuri Kino utsågs tidigare i år till den främste opinionsbildare inom biståndsfrågor av tidskriften Global Bar Magazine. ADFA arrangerar årligen flera välgörenhetsgalor. De största inbringar vid varje tillfälle över 100 000 dollar enligt organisationens egen marknadsföring. Visa mer

All information om Safe haven är borta från sin ADFA:s hemsida. Nuri Kino säger till Expressen att de avslutade allt samarbete med den libanesiska organisationen Village of peace and love i februari 2022. Orsaken var enligt Kino stora samarbetssvårigheter samt att ADFA varken fick tillgång till barnens journaler eller handlingar om deras ursprung. Problemen ska ha uppdagats tidigt.

– Vi kände direkt att vi inte kunde fortsätta och kontaktade då vår advokatbyrå och frågade hur vi skulle göra för att avsluta vårt arbete, vilket vi också gjorde.

Nuri Kino säger att ADFA lagt omkring en halv miljon kronor på verksamheten, men alla brott som nu utreds ska ha skett efter att ADFA drog sig ur verksamheten. Enligt Kino har han bara genom tidningsartiklar fått kännedom om vad som misstänks ha hänt på barnhemmet.

– Det är jättetragiskt det som har uppdagats men ingen har kontaktat oss från de libanesiska myndigheterna. De borde ha agerat mycket tidigare.

Har ni informerat era bidragsgivare om den pågående brottsutredningen kring barnhemmet?

– Nej, eftersom det rör sig om misstankar och inte finns några domar så har vi fått rådet av vår advokat att inte gå ut med något.

Nuri Kino bekräftar att den man som nu misstänks för sexuella övergrepp har varit knuten till ADFA.

– Han var en jätteduktig volontär hos oss, men han förändrades i samband med att hans dotter fick cancer. Vi bröt med honom samtidigt som vi drog oss ur samarbetet.

ADFA lämnade alltså verksamheten och de barn du själv beskrivit som utsatta, vilket ansvar har ni för det som nu utreds?

– Vi har inget ansvar, det som hänt är efter att vårt engagemang upphörde. Det låter konstigt, men vi gjorde ett fantastiskt arbete. Jag har inte tillgång till förundersökningen så jag vet inget mer om misstankarna mot barnhemmet eller enskilda individer. Det jag är säker på är att enligt åklagaren, som vår jurist har pratat med, är varken jag personligen eller ADFA som organisation misstänkt för att ha brustit i ansvar eller haft kännedom om eller medverkat till oegentligheter.

Men hur kan ni beskriva det som fantastiskt när det blev så här?

– Vad menar du att vi kunde göra? Vi hade inget avtal med staten. Vår enda uppgift var att samla pengar. Vi gjorde allt vi bara kunde. Mycket mer än det vi åtagit oss. Det är fruktansvärt tragiskt det som hänt och jag känner mig otillräcklig, det gör man alltid när man jobbar med bistånd.

Nuri Kino säger att han inte kände till uppgifterna om de två bortrövade barnen.

– Det är för jävligt. Inga myndigheter har kontaktat oss om det här. De enda frågor vi fått är om vår finansiering och om vi fört över några kontanter, vilket vi inte har gjort.