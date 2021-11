Under onsdagen sjönk gummiflotten, som liknas vid en uppblåsbar gummibassäng för barn, i den Engelska kanalen.

Daily Mail har publicerat en bild på den hopsjunkna flotten där den mest påminner om några sopsäckar som knutits ihop.

De två överlevarna, en somalisk man och en irakisk man, fördes till sjukhus för att behandlas för nedkylning. De har kunnat berätta att deras flotte sjönk efter att ha kolliderat med ett containerfartyg, rapporterar Daily Mail.

Tonårsbarn och gravid bland dödsoffren

Bland de 27 bekräftade drunkningsoffren finns tre stycken barn som tros vara i tonåren och en gravid kvinna, berättade den franska åklagarmyndigheten under torsdagen.

17 av de drunknade var män medan 7 stycken var kvinnor.

Fem personer som misstänks vara människosmugglare med koppling till flottfärden har gripits i Frankrike.

Läget mellan Frankrike och Storbritannien har blivit allt mer infekterat. Bland annat genom gräl om fiskerättigheter efter Brexit och sedan det i september blev känt att Frankrike snuvats på en miljardaffär på att leverera ubåtar till Australien – genom att USA och Storbritannien övertalat landet att i stället köpa deras atomubåtar.

Ordkrig mellan länderna efter tragedin

Tragedin har fått konflikten mellan Storbritannien att förvärras ytterligare. Bilder visar hur fransk polis stod och tittade på när migranterna påbörjade sin dödliga färd på flotten från Calais. Under torsdagen kunde två båtar som beskrivs vara i ”dåligt skick” ta sig över från Calais till brittiska Dover med nya grupper migranter. Premiärminister Boris Johnson uppmanar Frankrike att stoppa människohandelsligorna ”som kommer undan med mord” – och Frankrike menar att flyktingarna lockas av ett ”Eldorado” för låglönejobb i Storbritannien, rapporterar Daily Mail.

Frankrike menar att Storbritannien inte gör tillräckligt för att deportera de migranter som illegalt befinner sig i landet för att jobba.

– Uppenbarligen är immigration illa skött i Storbritannien, säger Gerald Darmanin, rapporterar AP.

– Vi säger: Reformera er arbetsmarknad.

Under torsdagen uppgav franska fiskare att de skulle stoppa färjetrafiken till tre hamnar i Engelska kanalen och all godstransport i tunneln mellan Storbritannien och Frankrike under fredagen, rapporterar TT.

LÄS MER: Minst 30 migranter har drunknat utanför Calais

LÄS MER: Belarus har tömt migrantläger vid gränsen