Barfota Ivanka Trump på kvinnliga stormötet

På söndagen förklarade schejk Mohammad Bin Rashid Al Maktoum att Global Womens Forum Dubai (GWFD) 2020 dragit i gång.

Bland de mer högprofilerade talarna under mötet, som avslutas under måndagen, återfinns Ivanka Trump och den tidigare brittiske premiärministern Theresa May.

Organiserat av Dubai Women Establishment (DWE) vill GWFD 2020 vara ”en ledande global plattform, som engagerar ledare och experter över hela världen”.

Det är vidare tänkt att den plattformen ska utgöra en konstruktiv dialog mellan makthavare, och bland annat ta sikte på hur man utformar hållbara samhällen.

I sin roll som rådgivare åt den amerikanska presidenten fokuserar Ivanka Trump på flera frågor: utbildning och ekonomiska möjligheter för kvinnor och deras familjer. Samt jobbskapande och ekonomisk tillväxt via arbetskraftsutveckling, kompetensutbildning och entreprenörskap.

Under lördagen fick 38-åringen en specialvisning av Abu Dhabis största moské – Sheikh Zayed Grand Mosque – därav den skolösa rundvandringen.

Enligt Mail Online ska klänningen Ivanka Trump då hade på sig – av märket Layeur By The Modist – gå på i runda slängar motsvarande 70 000 kronor.

Ivanka Trumps klänning under mosképromenaden kostar 690 dollar. Foto: KAMRAN JEBREILI / AP TT NYHETSBYRÅN

Ivanka Trump och Theresa May. Foto: ALI HAIDER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

”May utmärkt exempel på kvinnlig potential”

För Theresa Mays del är det tänkt att hon ska dela med sig av sin syn på kvinnligt ledarskap i en regering, och kvinnors bidrag till det politiska livet.

”Med en extraordinär politisk karriär, som sträcker sig över två decennier och som gjorde att hon blev en av världens mest inflytelserika kvinnor, är Theresa May ett utmärkt exempel på kvinnlig potential och vad kvinnor kan uppnå i traditionellt mansdominerade miljöer”, skriver GWFD 2020 i ett pressmeddelande.

