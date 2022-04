Banger kastades in i matkö på skola i Nyköping

Det var under ett av polisens rutinmässiga besök på en skola i Nyköping som händelsen inträffade. En banger kastades in i en matkö under lunchen, varpå en stor smäll hördes.

Sex personer drabbades av lindriga skador.

”De fick brända klädesplagg, ont i öron och en individ fick skador på en fot. Skolsyster har undersökt de drabbade och någon är skickad vidare till sjukhus”, skriver polisen på sin hemsida.

Det ska inte ha stått några poliser i matkön vid tillfället.

– Jag har inte fått någon information om att så skulle vara fallet. Men om det skulle ha varit så skulle det ha stått i brottsrubriceringen. Då hade det blivit någon typ av brott mot tjänsteman, säger Johnny Gustavsson vid polisen.

Polisen har förhört vittnen

Efter 15-tiden har polisen lämnat platsen.

– De har hållit förhör med målsäganden och andra som gjort iakttagelser. Sedan har man bedömt att vi har gjort de utredningsåtgärder som behövdes, säger Johnny Gustavsson.

Någon gärningsperson bakom händelsen har ännu inte hittats.

Polisen har inlett en förundersökning om framkallande av fara för annan, misshandel och brott mot lagen om explosiva varor.