Ballongen från Kina över USA kan ha påverkats av vindar

Det var i slutet av januari som en spionballong från Kina påträffades över USA, vilket utlyste en diplomatisk kris mellan länderna. Kina har hela tiden förnekat att ballongen flög över USA i syfte att spionera, vilket stärks med nya uppgifter om vädret som ballongen färdades i.

Ballongen lyfte från Kinas södra kust och höll en östlig kurs fram till den amerikanska kontinenten. Enligt nya data som Washington Post tagit del av skulle ballongen normalt fortsatt österut, men dravs av vindar norrut mot Alaska och Kanada. Det var först efter några dagar som den tog en sydlig riktning och flög in delstaterna Montana och South Carolina, där den sköts ner den fjärde februari.

Högt tonläge mellan länderna

Kinesiska diplomater i regeringen menar att ballongen styrdes ur kurs medan den samlade in meterologisk data. Amerikanska tjänstemän tror också att även om ballongen tog en oväntad riktning på grund av vädret så passade ändå Kina på att samla in känslig information. Under tisdagen kommenterade Vita huset att tre andra föremål hade skjutits ner över Nordamerika, men beskrivs som godartade och misstänks därför skilja sig från den kinesiska luftballongen.

I Peking har reaktioner varit starka. Först bad man om ursäkt för incidenten, men ändrade sedan ton och kritiserade sedan USA för att överreagera. Man påstod också att USA haft liknande ballonger flygandes över Kina, något som USA förnekar.

