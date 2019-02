Under veckan har det varit sol och varma temperaturer i stora delar av landet.

Under tisdagen mättes ett nytt värmerekord för februari. I Karlshamn, Blekinge, var det nämligen 16,7 grader.

– Det är den högsta uppmätta temperaturen i februari så länge man har mätt temperaturer, säger Tora Tomasdottir.

Det tidigare svenska rekordet för februari var 16,5 grader och uppmättes i Småland 1961.

Orsaken till de milda temperaturerna är varma vindar från sydvästra Europa, Spanien och västra Afrika. De fördes hit av stormen Mats, som härjade med starka vindar i norra Sverige under helgen.

Vädret är just nu oberäkneligt: Efter rekordvärme väntas kyla igen. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Efter vårvärmen kommer kylan tillbaka

Under torsdagen vänder det och blir svalare temperaturer i hela landet. Det kommer fortfarande vara solchanser på flera håll i Svealand och Götaland med plusgrader under torsdagen. Medan det blir minusgrader i hela norra Norrland. Längs med ostkusten kommer det vara blåsigt under dagen och i Uppland kan det till och med komma snöbyar.

– Det kanske man inte är beredd på, det har varit över tio grader flera dagar i rad och plötsligt kommer det en snöby, säger Tora Tomasdottir.

Framåt fredagen vandrar det kyligare vädret ner söderut. I delar av Götaland och Svealand utlovas fortsatt sol, men då med kyliga vindar och temperaturer om noll till några plusgrader.

– På fredag kommer all ha märkt av den lägre temperaturen definitivt, säger Tora Tomasdottir.

Även Skånetrakten kan känna av en köldknäpp utöver det man vant sig vid. Natten mot fredag blir det minusgrader.

– Det sticker ut, de har inte haft någon riktig vinter i år och säkert vant sig vid vår, kanske planterat blommor, vissa blommor kommer inte klara av det, säger Tora Tomasdottir.

Snö och regn i helgen

Till helgen blir det nederbörd på flera håll i landet. Under lördagen kommer det ett snöfall i norr.

– Nordliga delen av fjällkedjan och Norrbottens län kan få ganska mycket snö, säger Tora Tomasdottir.

För den delen av landet börjar det närma sig sportlov och Tora Tomasdottir rekommenderar att planera en eventuell resdag till söndagen i stället på grund av snöfallet.

I Svealand och Götaland blir lördag lik fredagens väder medan söndagen kommer med nederbörd. I Svealand kan det komma blötsnö och i Götaland regn under dagen.