I måndags stod det klart att Alice Bah Kuhnke, tidigare kultur- och demokratiminister, blir Miljöpartiets förstanamn på listan till EU-parlamentet – och på onsdagen gästade hon ”Bara politik” i Expressen TV.

Under förra mandatperioden satt Miljöpartiet för första gången i regering och du var kultur- och demokratiminister. Vilket är ditt absolut starkaste minne från de här fyra åren?

– Det är svårt att välja ett över fyra år. Men en stor sak var när jag hade den stora förmånen att åka till Svalbard på ett nordiskt ministermöte. Jag kommer aldrig gömma den där natten när vi skulle åka ut till en glaciär. Midnattssolen stod högt på himlen och sysslomannen som guidade oss på den här båten sa, när vi fortfarande hade en till två timmar kvar till glaciären, att ”här, just här var det fruset och is för tio år sedan”. Och allt jag såg var bara öppet hav. Han sa: ”det sker nu”. Där och då bestämde jag mig för att jag alltid kommer att tala om klimatförändringarna och konsekvenserna.

– För vi har ingen tid på oss.

Som minister är man ju alltid i tjänst. Vilket vad det märkligaste samtalet du fick under dessa år?

– Ja, om man ska längre bort än två timmar från Rosenbad måste statsministerns stab veta om det för att regeringen alltid ska kunna samlas.

– Och jag har fått många märkliga samtal förstås. Ett var efter hösten 2017 då vi i Sverige hade närmre 65-70 olika metoo-upprop. Jag tog kontakt med andra kulturministrar runtom i Europa och när jag uppvaktade Frankrikes kulturminister sa hon bara: ”nej, nej, vi har inga sådana problem. Det är nog en svensk utmaning”.

– Jag försökte ihärdigt, men hon bara: ”nej nej nej”.

Sedan, en dag när Alice Bah Kuhnke var någon helt annanstans i världen, ringde det plötsligt på hennes telefon. Och vid det här laget visste hon att det skulle komma ett stort upprop i franska medier från kvinnor inom teater- och filmbranschen dagen efter, säger hon.

– Då var det den franska kulturministern som ringde och sa: ”Alice, maybe we have a problem. Can we do something together”. Och det blev upptakten till det stora metoo-seminariet vi sedan ordnade tillsammans.

”Har en princip att inte flyga”

Du står som nummer ett på MP:s lista till EU-parlamentet. Meteorologen Pär Holmgren är nummer två. Vad är det med Miljöpartiet och kändisar?

– Det som är själva grundorsaken till att Pär nominerades och nu valts av våra medlemmar beror på hans oerhörda kunskaper. Det är det mest avgörande. Och sedan om man också har lyckats göra sig ett namn inom klimatpolitiken eller miljöpolitiken är det bara en bonus.

Men är det tacksamt att vara ett välkänt ansikte i ett sådant här sammanhang?

– Ja, det är ju självklart. Ju fler dörrar som öppnas där man kan försöka vinna människors förtroende är ju en fördel. Förhoppningsvis kan Pärs erfarenhet och det jag gjort tidigare ha bidragit till att vi har en möjlighet att nå människor. Att människor vill lyssna på oss.

Vad jag förstod så kommer du flytta permanent med hela familjen till Bryssel om du väljs in. Är det så?

– Jag har en princip att inte flyga. Jag minns inte när jag flög privat senast. Och det många EU-parlamentariker gör är att de åker hem varje vecka. Men jag skulle inte kunna leva med de utsläppen. Därför bestämde jag mig för att om jag blir invald kommer jag att flytta till Bryssel och arbeta därifrån.

Och detta uppskattades av din man och tre barn?

– Jag har inte berättat det (skratt). Min man är skådespelare. Just nu spelar han in film på Island med Lena Endre. Han kan bo och leva lite varsomhelst. Och med barnen har jag talat mycket, så pedagogiskt jag kan, om den senaste IPCC-rapporten. De är väl medvetna om att vi har kort tid på oss och de är glada för att jag gör vad jag kan för att se till att den här planeten går att leva på också för dem och deras barn. Så de tycker att jag är rätt cool och bra. Därför är de beredda på att också flytta.

Din partikollega Pär Holmgren sade 2009 att han ”snabbt skulle avskaffa alla val” om han var statsminister, eftersom ”det han ser framför sig är ungefär en lika stor utmaning som ett tredje världskrig”. Vad säger du som tidigare demokratiminister om det här uttalandet?

– Dels sade han inte exakt så. Och dels – framför allt – har han varit väldigt tydlig då och nu att han är demokrat. Det finns inte något annat sätt för oss att rädda den här planeten på än att göra det genom demokrati. För mig är det helt tveklöst. Hade jag inte jag trott att han var demokrat hade han inte varit kandidat. Och då hade han ju inte heller ställt upp i ett demokratiskt val.

