Aziza, 24, lyckades inte fly – nu gömmer hon sig i en lägenhet

Aziza, 24 år, och Maryam, 35 år, två systrar som sitter i varsin stad och gråter av hopplöshet och rädsla, en i Kabul och en i Stockholm. Systrar som arbetat med att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter, viskar med varandra i mobilen från varsin sida världen.

Lillasyster Aziza är bloggare, fotograf, skribent och människorättsaktivist, och har mobiltelefonen som livlina. Hon täcker sin kropp i tunga mörka sjok fast hon inte vill, och smyger ut till grannarnas butik när hungern inte går att stå emot längre, men mest sitter hon inne i sitt gömställe, ensam i en lägenhet i Kabul där nätterna är mörka och långa.

Storasyster Maryam, medlem i Svenska PEN, som i dag arbetar som administratör i Stockholm, var tidigare journalist och människorättsaktivist i Afghanistan. Hennes arbete mot barnarbete och kvinnomisshandel har gjort henne känd för många afghaner men också utsatt henne för fara.

I det nya talibanväldet är sådana som de två systrarna att betrakta som samhällsfarliga.

– Livet för kvinnliga aktivister och journalister i Afghanistan just nu är en mardröm. Det går inte att lita på någon, säger Maryam.

– Min lillasyster har gått under jorden och lever gömd.

”Minns inte senast jag kände mig trygg”

Aziza skriver om frågor som rör mänskliga rättigheter för flera kända internationella organisationer.

Som fotograf och skribent är Aziza en måltavla för talibanerna – som ensam ung kvinna som kämpat för kvinnors rättigheter ser hon nu livet rasa samman.

– När min syster var tvungen att fly till Sverige blev jag ensam. Jag var väldigt ung när jag behövde försörja mig själv, och det har varit svårt redan före talibanerna tog makten. Att leva ensam som ung kvinna är inte lätt, och eftersom jag är ateist kände jag mig inte heller säker. Det är svårt att dölja vad jag tycker. Jag minns inte när jag senast kände mig trygg.

Att kunna fly på egen hand har hon givit upp. Före den första explosionen hade hon tagit sig till flygplatsen, något som tog över 18 timmar.

– Talibanerna stoppade människor på vägen och piskade dem. Jag lyckades smita igenom till sist. Jag ville visa mina dokument och berätta om att jag var journalist i fara. Jag ropade på hjälp i flera timmar, men ingen hörde mig. Jag kände mig så trött och hopplös.

Hon berättar att människor stod på varandra och det var så trångt att det inte gick att andas. Hur ingen brydde sig om barnen i trängseln och hur kvinnor försökte klättra över muren men knuffades tillbaka ner av soldater.

”Kvinnornas situation är hemsk”

Aziza skickar mig bilder över Whatsapp.

Det är ett annat liv, det är en annan tid.

Ändå alldeles nyss.

Ett helt annorlunda Kabul, bara några veckor bort.

Bilderna visar unga leende kvinnor, med välplockade ögonbryn, omsorgsfullt sminkade och klädda i moderna kläder. Aziza och vännerna går på stan, sitter på kaféer och tar selfies med sina mobiler. Ibland med slöja, ibland utan.

– Mina vänner är människor som jag själv, de arbetar, de reagerar på orättvisor i samhället och står inför många utmaningar i sitt personliga liv. Några av dem kunde fly men vissa lever under jord just nu som jag. Innan Talibanerna kunde vi träffa våra vänner för att prata. Vi läste böcker och tittade på våra favoritfilmer, men just nu är det omöjligt, säger hon.

– Kvinnornas situation är hemsk och kommer att bli värre. Vi kvinnor är rädda när de internationella samfunden lämnar Afghanistan, vi kommer inte att ha något skydd enligt talibanernas regler. Vi går tillbaka till 20 år tidigare och alla våra ansträngningar kommer att multipliceras med noll, säger hon.

– Jag ser ingen bra framtid för kvinnor. Jag ser faktiskt ingen framtid för Afghanistans kvinnor alls efter detta.

Aziza ingick i aktivistgrupper i Kabul som träffades för att diskutera och planera demonstrationer, före Kabuls fall. Det var ett aktivt liv, ett hoppfullt där förändring var möjlig.

Nu är allt svart.

– Nu verkar det som att jag inte känner den här staden längre. Jag är rädd för alla, det finns inget förtroende mellan människor, vi är till och med rädda för våra kontakter. Jag har stängt alla mina konton och raderat alla dokument jag hade. Det här är sorgligt, det verkar som om jag håller på att begrava mitt sista hopp i min älskade stad, säger hon.

Har levt friare än tidigare generationer

– Jag älskar Kabul och försökte göra allt jag kunde för att göra den till en vackrare stad där alla har rättigheter. Men nu… varje dag jag vaknar är det enda hoppet att få goda nyheter om evakuering.

Aziza är ett barn av det moderna Kabul efter talibanerna, och även om hon upplevt förtryck så har hon levt friare än tidigare generationer. Talibanernas skräckvälde är något hon vägrar acceptera.

– Vi vet vad som är vår rätt. Vi är utbildade och ser hela världen via Internet. Vi vet hur andra kvinnor lever sitt liv i ett jämlikt samhälle där de har rätt att välja kläder, partner och religion, säger hon och räknar upp de senaste dagarnas nyheter i Afghanistan: musik kommer att förbjudas, kvinnor måste ha en man med sig för att röra sig utomhus, de måste bära hijab och de får inte arbeta utanför hemmet.

– Kvinnors rätt har alltid kränkts av talibanerna. De berövar dem grundläggande rättigheter genom att förbjuda flickor och kvinnor att gå i skolor och universitet. De förbjuder kvinnor att ha ett socialt liv och aktiviteter. Talibaner tillåter inte kvinnor i media. Den som tror på mänskligheten kan inte acceptera att leva under talibanernas flagga.

De journalister som kan lämnar landet, kvinnliga journalister raderar sina konton sociala medier och gömmer sig av skräck för att bli måltavlor för talibanerna.

– Jag är rädd för att jag kommer att dödas. Varje natt har jag mardrömmar, säger Aziza.

– Jag tänder inte ljusen på hela natten av rädsla för att någon ska komma.

Aziza och Maryam heter egentligen något annat.

