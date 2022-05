Märklig gångstil, krampaktiga rörelser med händerna och tungrörelser är, tillsammans med ett rundare ansikte, några av företeelserna som gett bränsle åt spekulationerna kring Vladimir Putins hälsa.

Presidenten har även haft med sig en känd cancerläkare under många av sina resor.

Nu rapporterar New Lines magazine att de kommit över en ljudinspelning med en rysk oligark som är gjord i mitten av mars.

Oligarken har nära koppling till regeringshögkvarteret Kreml och magasinet uppger att de med lätthet kunde identifiera oligarkens röst och styrka hans identitet.

Oligarken anklagar Putin för att ha ruinerat Ryssland

På inspelning hörs oligarken säga att Putin är ”väldigt sjuk i blodcancer”. Det framkommer dock inte vilken typ av blodcancer som det gäller.

Inspelningen gjordes i hemlighet av en västerländsk riskkapitalist som säger att han läckt inspelningen och svikit oligarkens förtroende i avsky för den ryska invasionen av Ukraina.

Oligarken hörs även uttrycka personliga uppfattningar om Putin på inspelningen.

– Han har absolut ruinerat Rysslands ekonomi, Ukrainas ekonomi och många andra ekonomier – ruinerat dem fullkomligt. Problemet är med hans huvud.... En galen kille kan vända världen upp och ner, säger oligarken under inspelningen enligt New Lines magazine.

Oligarken kan riskera 15 års fängelse

Magasinet har inte kunnat verifiera uppgifterna om att Putin ska lida av blodcancer och skriver att det är ökänt svårt att komma över presidenten sjukjournaler.

Riskkapitalisten har läckt inspelningen under löfte om anonymitet, enligt New Lines magazine.

Magasinet skriver att de valt att anonymisera oligarken då han skulle riskera vedergällning från ryska staten om hans identitet blir känd. Ryssland har även gjort det straffbart med 15 års fängelse att sprida ”falsk information” om kriget i Ukraina.

New Lines magazine är ett magasin som bevakar internationella händelser och grundades 2020 av Washingtonbaserade New Lines Institute for Strategy and Policy.

