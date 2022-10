Tidigare i veckan var det många som trodde att onsdagen skulle komma att bli dagen då Liz Truss slängde in handuken och bad om att få lämna posten som Storbritanniens premiärminister.

Nu verkar det som att det är torsdagen kommer vara avgörande för Truss. Det säger Simon Hoare, parlamentsledamot för Torypartiet, i en intervju med BBC:s Radio 4.

– Kan skutan vändas? Ja. Men jag tror bara att det finns omkring tolv timmar att göra det, säger Hoare, som tror att torsdagen blir avgörande för Truss.

Under onsdagen avgick inrikesministern Suella Braverman – eller fick sparken. I början var det oklart, efter att hennes avskedsbrev blev offentligt fanns det inga frågetecken kvar.

I sin begäran om att bli entledigad skriver hon: ”Jag har gjort ett misstag; Jag tar ansvar för det; Jag avgår”.

Misstaget hon gjort är att ha skickat ett officiellt dokument från sin privata e-postadress till en parlamentskollega.

Vem formuleringen var riktad mot råder det enligt bland andra the Guardians Aubrey Allegretti ingen tvekan om.

”Parallellen mellan att Braverman tar ansvar för sina misstag och Truss som anklagas för att vägra att uppmärksamma smärtan orsakad av hennes ”mini-budget” går inte att ta miste på.”

Historien upprepar sig

Inrikesministerns avgång, som kommer bara 43 dagar efter att hon tillträdde posten, för tankarna tillbaka till händelserna som föranledde Boris Johnsons avgång i juli. Då rasslade det till i regeringen och på mindre än två dygn hade över 50 ministrar, parlamentariker och rådgivare valt att lämna sina uppdrag.

Då som nu var det många inom Tory-partiet som uppmanade Johnson att avgå. Samtidigt hävdade Johnson in i det sista att han skulle sitta kvar – inte helt olikt Truss som så sent som under onsdagen stod i kammaren och sa ”jag är en som kämpar – inte en som ger upp”.

