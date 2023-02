Den ryska långdistansroboten heter officiellt RS-28 Sarmat, men militäralliansen Nato kallar den i stället för ”Satan 2”.

Vapnet väger nästan 210 ton, kan bära flera kärnstridsspetsar och har en räckvidd på mellan 11 000 kilometer och 18 000 kilometer, enligt det ryska försvarsdepartementet.

Putin har tidigare använt vapnet för att hota väst och sagt att den skulle: ”ge eftertanke till dem som försöker hota Ryssland”.

Under måndagen besökte USA:s president Joe Biden den ukrainska huvudstaden Kiev för samtal med president Volodymyr Zelenskyj. Det var presidentens första besök i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes.

Samtidigt som besöket ägde rum ska Ryssland genomfört ett test av den interkontinentala ballistiska roboten ”Satan 2”, skriver CNN.

Källor: Misslyckat test

Enligt en amerikansk tjänsteman bekant med saken ska Ryssland ha underrättat USA i förväg om uppskjutningen.

En annan tjänsteman uppger att testet varken utgjorde någon risk för USA eller att det skulle bidra till en eskalering.

Men till skillnad från det första lyckade testet av Satan 2, som skedde i april i fjol, verkar måndagen test ha misslyckats, skriver CNN.

Under tisdagens maratontal i Moskva verkade Putin nämna allt förutom just testet av Sarmat-roboten. Enligt amerikanska tjänstemännen skulle Putin med största sannolikhet lyft testet under talet om det hade varit lyckat.

Somnar – mitt under Putins tal