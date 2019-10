Videon på polismannen, i bar överkropp, som förföljer och plågar en trögrörlig wombatbebis fick spridning på internet och har därefter väckt polisens uppmärksamhet, rapporterar AFP.

Polisen gör tummen upp innan han stenar wombatbebisen

Sekvensen visar hur polismannen och hans kompis först förföljer det lilla djuret i hög hastighet med bil. När de små benen inte orkar springa mer lufsar djuret långsamt fram på grusvägen. Då hoppar polisen ut medan hans kompis, som ivrigt hejar på, filmar allt från sin bil.

Polismannen hoppar ur bilen och gör tummen upp – innan han stenar det försvarslösa djuret till döds. Foto: Okänd / Facebook Polismannen och hans kompis kör efter wombatbebisen som han sedan stenar till döds. Foto: Okänd / Facebook Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Polismannen gör tummen upp mot kameran och slår djuret tre gånger med en sten innan det faller orörligt till marken.

Han höjer sedan armarna i en segergest medan kameramannen kommenterar med ett skratt: ”Oh no, you killed him, bro”, ”Åh nej, du dödade honom brorsan”.

Polisen bekräftar att det startat utredning kring steningen

Wombat är ett mestadels nattlevande pungdjur som är fridlyst i Australien.

– Vid denna tid kan polisen bekräfta att vi ser väldigt allvarligt på situationen och noga undersöker videon, säger australisk polis i ett uttalande och fortsätter:

– En undersökning pågår i det här fallet för att formellt identifiera mannen; och sedan vidta de lämpliga åtgärder som krävs.

En djurskyddsgrupp för djurarten, ”The Wombat Awareness Organisation”, har postat ett Facebookinlägg om händelsen där de skriver:

”Det här måste få ett slut. Jag är trött på att rapportera sådan här grymhet som sedan ignoreras. Måtte inte denna bebis ha lidit och dött i onödan”.