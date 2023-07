Augustivändningen – slår om till högsommarvärme

Det blev en regning start på veckan på många håll i landet. Det ihållande regnet och kalla vädret beror på ett lågtryck som ligger mer söderut än normalt.

Det gör att regnområdena kommer in över Storbritannien och Skottland, för att sedan ta sig till Danmark och sedan in till oss i Sverige.

– De brukar vanligtvis komma lite längre norrut och hamnar på bergen i Norge, säger Pall Agust Thorarinsson.

Samtidigt som regnet för med sig kall luft tar vattnet upp mycket energi, som då inte går till att värma upp marken.

Fortsatt regnigt

Det blöta vädret som drabbat landets södra delar drar under onsdagen in över resten av Svealand och in till södra Norrland. Med regnet kommer låga temperaturer mellan 11 till 18 grader.

Både norr och söder om regnområdet klarnar dock vädret upp med växlande molnighet och något varmare temperaturer upp till 20 grader.

Det blir dock ett kortvarigt uppehåll. Redan på onsdagskvällen drar nästa regnväder in över Västkusten. Det tar sig småningom genom hela Götaland och upp norrut på torsdagen. Norr om huvudstadsregionen bjuds det på växlande molnighet och lokala skurar.

Fredagen blir dock klar på många håll, även om skurar kan förekomma.

– Solen kommer nå fram lite mer genom marken så vi får lite högre temperaturer, 17 till 22 genom hela landet, säger Pall Agust Thorarinsson.

Framåt helgen får stora delar av Norrland regnigt väder, medan solen lyckas kika fram i resten av landet.

Det blir dock ett regnigt avslut på veckan i hela landet när ett regnområde åter kommer in söderifrån.

Sommarvärme i augusti

Även om kommande vecka ser mörk ut finns det hopp längre fram för alla soldyrkare.

– I början av augusti ser det ut som att det troligtvis kommer vara lite torrare än vad vi har haft nu, säger Pall Agust Thorarinsson.

Vad innebär det för temperaturer?

– Det kan vara vanlig augustivärme, från 22 upp till 28 grader.

Om det blir högtryck och sol kan man vänta sig fler dagar med högsommarvärme och torrare väder under årets sista sommarmånad.

– Om man haft semester i juli och börjat arbeta i augusti så får man kanske hoppas på en långhelg, säger Pall Agust Thorarinsson.

