Nio ättlingar till konstsamlaren Hedwig Stern kämpar för att få tillbaka – eller kompenseras – för den Van Gogh-tavla som deras släkting berövades på när hon flydde Nazisttyskland strax efter Hitlers maktövertagande.

De stämmer nu en grekisk stiftelse, men också the Metropolitan museum of art, ”The Met”, på Manhattan i New York. Museet köpte tavlan 1956 och sålde den senare 1972 – enligt ättlingarna, ”i hemlighet” för att slippa återlämningskrav.

Tavlan ”La cueillette des olives” från 1889 kan vara värd motsvarande 15 miljoner kronor, enligt The Art Newspaper.

Ättlingarna lämnade in anmälan förra veckan i USA:s distriktsdomstol.

”The Mets” försvar: Inga uppgifter

En talesperson för ”The Met” uppger för tidningen att de inte hade några indikationer på att tavlan blivit stulen av nazister.

”Inte vid något tillfälle under Mets ägande av målningen fanns det några uppgifter om att den en gång hade tillhört familjen Stern – den informationen blev faktiskt inte tillgänglig förrän flera decennier efter att målningen lämnade museets samling”, säger talespersonen.

Ättlingarna menar dock att museets chef Theodore Rousseau ”visste eller medvetet bortsåg ifrån” problemen med tavlans härkomst, med tanke på att Hedwig Stern letade efter den aktivt mellan år 1948 och 1955.

Se något mer:

Superfyndet på loppis för fem kronor