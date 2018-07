Till hösten börjar prinsessan Estelle i förskoleklass på skolan Campus Manilla på exklusiva Djurgården i Stockholm. På skolan går barn till näringslivstoppar, kulturpersonligheter och kända medieprofiler.

Men den senaste tiden har skolan skakats av interna konflikter. DN har i flera artiklar rapporterat om bråk gällande att styrelsen velat byta ut rektorn Maija Möller Grimakova. I tisdags kom beskedet att hon arbetsbefriats av styrelsen, som DN först rapporterade om.

Åtta anmälningar under våren

Hos Skolinspektionen finns ett pågående ärende gällande skolan, som Expressen tidigare avslöjat. Under vårterminen 2018 har tillsynsmyndigheten fått in åtta anmälningar som gäller skolan. Flera av dem utreds nu i ett pågående ärende.

– Vi har fått in signaler och anmälningar om upplevda problem på skolan. Det har gällt att elever som har rätt till särskilt stöd inte upplevt att de har fått det, det har handlat lite om kränkningar och också om elever som inte har behandlats lika, säger Lena Högback, enhetschef på Skolinspektionen.

Beslut väntas efter sommaren

I en anonym anmälan som kom till Skolinspektionen under våren skriver anmälaren att huvudmannen inte tillåter investeringar som är nödvändiga för att hjälpa barn med särskilda behov, trots att skolans ekonomi är god.

”Huvudmannen, Stiftelsen Carpe Scientia, har dessutom brutit mot sina egna stadgar och underlåtit att upprätta en budget för stiftelsen. De har grovt åsidosatt sitt uppdrag".

”Ledsen för den anonyma anmälan men jag är rädd för styrelsen och för att förlora mitt jobb då de kontinuerligt utövar härskartekniker mot personalen", skriver anmälaren också.

I januari i år tog Skolinspektionen emot en signal om Campus Manilla, då kritik mot skolans behandling av barn med särskilda behov också togs upp. Skolinspektionen begärde då in ett yttrande från rektor och huvudman på skolan, som inte delar anmälarnas bild.

Rektorn: Påståendet taget ur luften

”Campus Manilla har en bra struktur för att stödja elever med behov av särskilt stöd. Vi arbetar med två-lärarsystem i alla kärnämnen och där finns extra resurser avsatta för elever som behöver stöd”, skrev rektor Maija Möller Grimakova då och menar att påståendet är taget ur luften.

Men under våren har alltså fler anmälningar kommit in om upplevda problem på skolan. Ärendet är fortsatt öppet hos Skolinspektionen och kommer vara så under sommaren.

– Det kommer inte bli något beslut i det här ärendet innan tidigast höstterminen, säger Lena Högback, enhetschef på Skolinspektionen.