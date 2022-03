Det är en solig och molnfri lördag som många svenskar möts av. Och söndagen ser ut att bli ännu bättre.

– Det är ett högtryck som ligger med centrum över södra Sverige. Det har varit busväder i norr och i fjällen, men vindarna har avtagit under dagen och fotsätter avta. I morgon (söndag) blir det egentligen soligt i hela landet, säger Per Holmberg, med en liten reservation:

– I norra landet kan det vara lite slöjmoln. Och det finns en liten risk för dimmoln i Skåne, Blekinge och på Öland och Gotland. Men de kommer lösas upp en bit in på förmiddagen. Sedan blir det soligt även där.

Värmerekord två dagar på rad?

De högsta temperaturerna återfinns litet längre upp i landet.

– Det är väldigt mild luft som kommer in, framför allt i trakterna kring Hälsingland och Medelpad. Det kan bli temperaturer som når 15-16 grader.

Den hittills högst uppmätta temperaturen i mars är 14,5 grader. Den ser ut att slås redan under lördagen, och med än större sannolikhet under söndagen.

Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm, en solig sommardag häromåret. Foto: Skärmavbild / Expressen TV

Den varma luften kommer ursprungligen från södra Europa, men har sedan tagit vägen via Atlanten för att nu går in över Sverige, berättar Per Holmberg.

Mer ostadigt väder runt hörnet

Hur länge ligger värmen kvar?

– Högtrycket ligger mer eller mindre kvar, men försvagas litegrann i veckan (som kommer), säger Per Holmberg och utvecklar:

– Då kan det passera en svagare front som kan ge några moln och lite nederbörd. Senare i veckan blir det mer ostadigt väder, med början i de norra delarna. Det är en front med nederbörd och mycket moln som sedan ser ut att komma ner till de södra delarna av Sverige.

Budskapet är alltså enkelt: passa på att njuta av solens strålar de kommande dagarna.

