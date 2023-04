Mannen i 35-årsåldern åtalas vid Lunds tingsrätt för flera fall av sexuellt ofredande mot en flicka under 15 år ”genom att via henne utöva sin sexuella böjelse då han förmått A att bära blöja och nyttja potta under det att hon även förmåtts agera baby”.

Han åtalas även för ett fall av sexuellt övergrepp. Han ska ha förmått flickan att ”tömma tarmen i blöjan” och därefter ”varaktigt vidrört hennes nakna underliv”.

De misstänkta brotten ska ha begåtts i juni och juli förra året. De anmäldes i augusti sedan ett foto på flickan iförd blöja upptäckts i hennes telefon.

Mannen greps och begärdes häktad. Han förnekade brott och hävdade att det fanns en naturlig förklaring till att flickan haft blöja. Tingsrätten ansåg vid den tidpunkten inte att misstankarna nådde upp till sannolika skäl och försatte honom på fri fot.

– Domstolen godtog hans förklaring, säger kammaråklagare Ingegerd Jigin.

Åklagaren: ”Sexuell innebörd”

I den bevisning som åklagaren nu åberopar finns en mejlkonversation, som enligt åklagaren visar att hans förklaring kring blöjan inte håller.

– Jag kan visa att barnet har haft blöja och har genomgått vissa saker. Jag kan också visa att han har den typen av böjelse. Därför har jag kommit fram till att handlingarna har sexuell innebörd, säger Ingegerd Jigin.

Under utredningen har man även hittat en bild i mannens telefon, föreställande flickan i blöja. Åklagaren bedömer att bilden är barnpornografisk och har åtalat honom för ringa barnpornografibrott.

Mannens försvarsadvokat Sten Brunnström skriver i ett sms:

”Min klient förnekar brott och gör gällande att åtalet ger en missvisande bild av händelseförloppet. Han avser inte att kommentera åtalet ytterligare.”

