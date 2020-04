Stella Morris, 37, berättar att hon och Julian Assange träffades för första gången för 2011, sedan hon engagerat sig i hans rättsfall. Advokaten, som är svensk medborgare, avslöjar nu att de några år senare blev förälskade, förlovade sig och har fått två barn tillsammans.

Morris väljer att berätta om Assanges okända familj för Mail on Sunday, som tagit del av domstolsdokument där hon vädjar att Wikileaks-grundaren ska släppas från brittiskt fängelse, efter att en annan intagen avlidit till följd av covid-19.

– Jag har levt i det tysta och privata, uppfostrat Gabriel och Max på egen hand och längtat efter dagen vi kan vara tillsammans som en familj. Nu måste jag uttala mig eftersom jag ser att hans liv står på spel, säger Stella Morris till tidningen.

– Julians dåliga hälsa gör att han är utsatt för en allvarlig risk, och jag tror inte att han skulle överleva en coronavirusinfektion.

Julian Assange har två okända söner

Wikileaks även publicerat en video på Youtube där Stella Morris visar upp sönerna och berättar om sin relation till Julian Assange. Enligt flickvännen lider Assange av en lungsjukdom efter tiden på ambassaden, som gör honom särskilt utsatt för coronaviruset.

Det har gått exakt ett år sedan Julian Assange vräktes från Ecuadors ambassad i London, efter att ha tillbringat sju år där inne med politisk asyl. Efter att de svenska våldtäktsanklagelserna lades ner har en ny process om utlämning till USA inletts, där han bland annat åtalas för spioneri och dataintrång. Assange befinner sig just nu på högsäkerhetsfängelset Belmarsh i London.

Flickvännen: ”Livrädd”

Stella Morris berättar att båda sönerna, som är brittiska medborgare, har besökt sin pappa i fängelset. Enligt Mail on Sunday kunde Julian Assange dessutom följa båda förlossningarna via videolänk, och Gabriel har även smugglats in på ambassaden. Allting ska ha hållits hemligt från ecuadorianska diplomater och myndigheter.

Morris säger också att hon talar flytande svenska, och kunde därför hjälpa Julian Assange under den svenska rättsprocessen. Hon kommer ursprungligen från Sydafrika och heter Sara Gonzalez Devant, men valde att byta namn för att hålla en låg profil.

– De senaste fem åren har jag upptäckt att kärlek får de mest outhärdliga omständigheter att verka uthärdliga. Men det här är annorlunda. Jag är nu livrädd att jag inte kommer se honom vid liv igen, säger hon.

