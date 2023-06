Aspartam är världens vanligaste sötningsmedel och finns i massor av sockerfria livsmedel som läsk, tuggummi, godis och flingor. Ämnet har länge varit omdebatterat, men enligt Livsmedelverket finns inga kända risker med aspartam, så länge man inte lider av sjukdomen fenylketonuri.

Även WHO-organet JECFA har tidigare hävdat att det krävs mellan 12-36 burkar lightläsk om dagen för att vara i riskzonen och har klassat aspartam som ofarligt – så länge man håller sig inom de dagliga rekommendationerna – sedan 1981.

Beslut efter ny studie

Nu kan dock situationen förändras drastiskt.

Ett annat organ inom WHO, IARC (International Agency for Research on Cancer), kommer kanske att, efter en ny studie, klassa aspartam som ”eventuellt cancerframkallande” i juli. Detta uppger Reuters, som pratat med källor med insyn i processen.

Kritiker menar dock att IARC:s studie inte tar hänsyn till hur mycket aspartam en person kan konsumera och är därför vilseledande för allmänheten.

Stora konsekvenser

Aspartam har under många studerats djupgående. Förra året visade en fransk observationsstudie som genomfördes på 100 000 vuxna att personer som konsumerade stora mängder sötningsmedel hade en något högre risk att drabbas av cancer. Däremot kunde studien inte visa att det var specifikt aspartam som ökade cancerrisken, skriver Reuters.

Beslut från IARC har tidigare fått stora konsekvenser för företag. 2015 listade organet ogrämedlet glyfosat som ”eventuellt cancerframkallande”. Effekterna av klassificeringen blev kännbara i flera år, trots att andra organ som exempelvis Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bestred beslutet.

Syftet med att lista aspartam som ”eventuellt cancerframkallande” är att motivera ytterligare forskning, uppger Reuters med hänvisning till källor nära IARC. Detta ska hjälpa myndigheter, konsumenter och tillverkare att dra säkrare slutsatser framöver.

