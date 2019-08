På fredagskvällen släpptes ASAP Rocky och två av hans vänner ur svenskt häkte. Tingsrätten meddelade sitt besked klockan 19.20, nästan elva timmar efter att den tredje dagen i rätten dragit i gång.

Överlag satt ASAP Rocky rak i ryggen och följde fokuserat den långa förhandlingen, men flera gånger agerade han utanför protokollet och gav uttryck för starka känslor.

Rapparen, som egentligen heter Rakim Mayers, leddes in i salen strax efter klockan nio på morgonen. Under huvudförhandlingens tidigare dagar har Mayers burit mossgröna kläder från Kronobergshäktet, men på fredagen gav han ett mer elegant intryck. Iklädd svart kostym och en vit skjorta som var knäppt hela vägen upp i halsen eskorterades han in i salen av vakterna. Rapparen bar även handfängsel, som dock togs av när han satte sig ner.

ASAP Rocky och hans advokat Slobodan Jovicic under fredagens förhandling. Foto: ANNA HARVARD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Oväntade gesten till vittnet

Två vittnen som befann sig på Apelbergsgatan under gatubråket den 30 juni förhördes av rätten via videolänk.

Den ena av dem, en ung tjej, pressades hårt av åklagaren. Efter ett tag tog Rakim Mayers advokat, Slobodan Jovicic, över förhöret. För att markera var i salen han satt vinkade Jovicic till vittnet, som vinkade tillbaka genom kameran. Då vände sig även Mayers till kameran och vinkade till henne. Vittnet sprack då upp i ett leende.

Rapparens förtvivlade blick efter mamman

Rakim Mayers mamma, Renee Black, följde förhandlingen från andra sidan av ett tjockt pansarglas, omgiven av rapparens anhöriga och medarbetare. Hon var klädd i tracksuit och bar stora solglasögon, som hon behöll på under hela dagen. När rapparens livvakt förhördes reste hon sig plötsligt upp och gick mot utgången. Rakim Mayers vände sig då om och tittade på henne. Rapparens blick var fäst på mamman ända till att hon hade gått ut genom dörren, varpå han sakta vände sig tillbaka.

ASAP Rocky vinkade åt ett vittne – som log tillbaka. Foto: ANNA HARVARD/TT / TT NYHETSBYRÅN

ASAP Rockys blick mot 19-åringen

På eftermiddagen, efter en av pauserna, leddes ASAP Rocky i vanlig ordning tillbaka in i salen av häktesvakterna. Men i stället för att gå raka vägen till sin stol, vände han sig mot den delen av rättssalen där hans mamma, vänner och medarbetare satt. Rapparen slog sig för bröstet med öppen hand och log stort, för att sedan slå sig ner bredvid sin advokat.

Målsägande i målet, en 19-årig man, framförde via sitt målsägandebiträde en hälsning direkt till Rakim Mayers och hans vänner på eftermiddagen. Målsägandebiträdet, Magnus Strömberg, berättade att hans klient inte hyser något agg mot rapparen och hans sällskap, samt att han önskar dem allt det bästa i framtiden. Då vände sig Rakim Mayers direkt mot 19-åringen och tittade på honom. 19-åringen stirrade ner i bordet.

Oväntade kramen med häktesvakten

På kvällen avslutades förhandlingarna, och rättens ordförande Per Lennerbrant meddelade att man skulle hålla en dryg timmes överläggningar innan man kom med ett besked. Strax efter klockan sju kallades alla in i salen igen, och ordförande Lennerbrant berättade att domen ska meddelas den 14 augusti. Klockan 19.20 meddelade han att alla åtalade skulle släppas ur häktet. I samma sekund som tolken översatta dessa ord flög Rakim Mayers upp ur sin stol i rättssalen. Rapparen utstrålade vild glädje och kramade om sina medåtalade vänner. Bland hans anhöriga utbröt ett öronbedövande jubel, och ett flertal av dessa – bland annat rapparens mamma – föll i gråt. Rakim Mayers höjde händerna till rättens ordförande, och vände sig sedan mot sin mamma med ett leende som utstrålade lättnad och lycka.

Rapparen tog sig in i det lilla utrymmet där de anhöriga satt och kramade sin mamma och andra närstående länge och intensivt. Han försökte sedan ta sig vidare in mot fler av sina vänner och medarbetare, men då klev en häktesvakt fram och tog tag i honom. Vakten hade ett stort leende på läpparna när han förde Rakim Mayers mot utgången, och rapparen svarade med att ge honom en kram.

LÄS MER: ASAP Rockys mamma i tårar efter beskedet

LÄS MER: ASAP Rockys lyxplan har landat i Los Angeles