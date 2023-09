Efter ett par intensiva dygn verkar läget i bergsområde i södra Kaukasien i Azerbajdzjan, Nagorno-Karabach, lugnat sig.

Flera medier rapporterar att de armeniska separatisterna har gått med på att lägga ner sina vapen.

Vapenvilan ska gälla från klockan 13.00 lokal tid enligt Russia Today och Reuters rapporterar att parterna ska mötas torsdag.

Beskedet om vapenvila har bekräftats av Azerbajdzjans försvarsminister och av ledaren för uppropet.

Rysk närvaro

Ryssland har sedan 2020 haft fredsbevarande styrkor i regionen efter tusentals dödats i strider som pågick i sex veckor. Ryska försvarsdepartementet har de senaste dagarna evakuerat runt 2 000 civila från området.

Så sent som i slutet av juni blossade dödliga strider upp i den länge omstridda regionen. Parterna anklagar regelbundet varandra för att bryta den vapenvila som ska råda i regionen. I tisdags gick Azerbajdzjan in i ett område som formellt tillhör Azerbajdzjan men som i praktiken har fungerat som en självstyrande utbrytarregion under Armeniens kontroll.