Arlanda stänger bana – på grund av snöovädret

Under onsdagen drabbades Stockholm av ett snöoväder.

Det ställer till det i flygtrafiken.

Nu stänger Arlanda en bana och begränsar antalet avgångar från 40 till endast fyra i timmen, enligt Sveriges radio.

Samtliga avångar och landningar, både inrikes och utrikes, kommer nu ske på en och samma bana.

– Det här påverkar all trafik som det ser ut just nu. Nu säger prognosen att det ska bli varmare grader senare under kvällen så vi får agera utifrån hur det ser ut. Vi hoppas att det ska avta så vi får möjlighet att köra ikapp, säger Åsa Öhman, pressansvarig på Swedavia, i Expressen TV.

Snöoväder i Stockholm – Arlanda stänger bana

Enligt SMHI har ett snöfall dragit in västerifrån och under kvällen väntas det övergå till regn med början i södra delarna av landet.

Åsa Öhman uppskattar förseningarna i nuläget till cirka 45 minuter. Hon råder alla som ska flyga att hålla koll på trafikinformation på Arlandas sajt och app.

– Det kommer vara en stökig kväll. Ska man ut och flyga så är det bra att hålla sig informerad om hur det ser ut, säger hon.

Stängningen av en bana innebär att det finns risk för förseningar.

– Vi har terminalvärdar på plats som pratar med de som har frågor. Även flygbolagen finns på plats. Är det så att man får flighter inställda så hör man av sig till sitt flygbolag som man bokat resan med, säger Åsa Öhman.