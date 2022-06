Swedavia kommer sent under fredagskvällen att bemanna upp inför det stundande tillträdesstoppet som träder i full kraft någon gång under natten.

– Det stämmer att vi kommer börja i natt. Det handlar om att hindra onödig trängsel och långa köer, säger Ellen Laurin.

Swedavia: ”Har väktare som kommer vara vid entréerna”

Väktare kommer då att kontrollera reseuppgifter för resenärer som vill gå in i terminal 5 för att stoppa dem som är ute i för god tid.

– Vi har väktare som kommer att vara vid entréerna just för att jobba med den här frågan om att begränsa inflödet. Det är just för att det inte ska bli så långa köer och också för dem som har kommit till flygplatsen så pass långt innan, innan de behöver det.

Om det visar sig att resenärerna har mer än tre timmar kvar till avgång kommer de att hänvisas till väntrum som förberetts av Swedavia.

De senaste veckorna har Arlanda präglats av timslånga köer vid säkerhetskontrollerna och smockfulla terminaler.

Störst belastning har det varit på utlandsterminal 5 där människor blivit stående i köer till säkerhetskontrollen under så lång tid att de missat sina avgångar – trots att de varit ute i god tid.

Swedavias uppmaning: Kom inte mer än tre timmar för tidigt

En grundorsak till problemen har varit Swedavias säkerhetskontroller, som är underbemannade efter nedgången i resande under pandemin. En annan del, som spätt på kaoset, har varit att folk kommer i för god tid. I stället för Swedavias rekommendation om två-tre timmar före avgång har vissa personer dykt upp åtta timmar innan avresa.

– Rekommendationen, som vi också uppdaterat i våra kanaler, är att komma upp till tre timmar före avgång. Inte tidigare. Vissa kommer väldigt tidigt och då vill vi ha ett riktmärke, eftersom vi och även flygbolagen får många frågor om det här, säger Ellen Laurin.

Marko har missat flyget två dagar i rad på grund av köerna