Arktisk kyla, snö och tö under tvära väderkasten

Under måndagen slog mätstationen i Naimakka i Norrbotten till med köldrekord för december: 43,4 grader minus registrerades framåt kvällen.

Orsaken är riktigt kall luft som kommit ner från Arktis i kombination med ett högtryck som gör det kallt och vindstilla.

I norr och i stora delar av landet kommer kylan stanna kvar under tisdagen och onsdagen.

– Under dagen ser det ut som temperaturen i norr, lite beroende på molnighet, kommer att ligga på minus 30 grader under dagtid. Och sedan handlar det om tvåsiffriga minusgrader en bra bit ner över Svealand, Stockholmsområdet också, med övervägande klart och soligt väder. Även i Götaland ser det ut att bli minusgrader på de allra flesta håll. Lite lättare snöbyar kan komma in över Skåne och Blekinge och det kan även komma lättare snöfall över Norrland, säger Josefine Bergstedt.

Snöfall under torsdag och fredag

Även under onsdagen väntas temperaturen i norra Sverige krypa ner mot 30 minusgrader innan den kalla polarluften rör sig bort över Ryssland och mildare luft kommer söderifrån.

– Temperaturen i söder kommer långsamt börja leta sig upp från tvåsiffriga minusgrader till mellan 3 och 5 minusgrader, ungefär. Det ser även ut att bli en hel del moln över landet under onsdagen och lite snöbyar som kan röra sig in över södra Norrlandskusten och in över östra delarna av Svealand och det ser ut att hålla sig mest vid kusten.

Under torsdagen fortsätter molnvädret och ett snöfall drar in över de Skåne och Blekinge under torsdagskvällen för att sedan röra sig norrut under fredagen.

– Det kommer att beröra Götaland och Svealand under fredagen. Det blir betydligt mildare luft med enstaka minusgrader i söder och i norr kommer temperaturen ligga på omkring 10 till 15 minus fram emot fredag och lördag. Snöområdet kommer att dra upp över Norrland under lördagen. Bakom snöområdet i söder kan det kanske till och med bli plusgrader, säger Josefine Bergstedt.

