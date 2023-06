I SVT:s ”Agenda” i söndags bar Magdalena Andersson en svensk flagga på kavajslaget, en symbol som allt oftare ersätter den röda rosen. På nationaldagen är det en folkdräkt som signalerar svenskhet.

Det är Sverige i sin bästa högtidsklädsel som visar sig. Blommande syrener doftar starkt. Solen lyser och himlen är märkvärdigt blå över grusplanen vid Falu koppargruva där människor samlats för att fira.

Hade en socialdemokratisk partiledare klätt sig i mammas folkdräkt från västra Närke och åkt till Falun och talat om hur människor i Dalarna bär upp det svenska kulturarvet om det inte vore för SD:s framgångar?

Det är svårt att tro det.

Men svenska flaggans dag har gått från att vara en plats för en liten skara flaggviftande pensionärer till en ny arena för kulturkriget, och den här soliga grusplanen är fylld av stolta svenskar.

S-ledaren firade nationaldagen i Falun. Foto: HENRIK HANSSON

De blågula flaggorna vajar över Magdalena Anderssons nationaldagstal.

Även om hon varnar för vad historien lärt oss om en ”destruktiv nationalism” är hon noga med att understryka kärlek och stolthet.

Till Sverige. Till alla svenskar, till alla de ”hederliga människor som har byggt det här landet”.

Hur blev Magdalena Andersson så blågul?

Och varför är vi i småborgerliga Falun, inte i Socialdemokraternas naturliga habitat, röda Borlänge? Det är bara 17 kilometer mellan den präktiga residensstaden Falun och bruksorten.

Andersson glider förbi frågan. Hon säger att hon varit i Borlänge många gånger. Men nu är hon i Falun. Inget konstigt?

Det är svårt att intervjua den förra statsministern.

Hon är skicklig på att svara på något annat än frågan. Tappar inte kontrollen. Inte ens i en stickig folkdräkt en het försommardag.

Jag erbjuder vatten, hon är inte det minsta svettig. Hennes folkdräkt är inte som de flestas – varm.

– Den är sval.

Andersson bar sin mammas folkdräkt från västra Närke. Foto: HENRIK HANSSON

En blåsorkester från kommunala musikskolan leder marschen genom k-märkta faluröda och svindyra gruvarbetarlängor.

Svensk-somaliska Dhifon, 25, har åkt till grannkommunen för att höra sin partiledare tala. Dhifon är själv aktiv socialdemokrat. Hon bor i Tjärna Ängar, ”Somalitown”.

Men hon har förlåtit Andersson.

– Vi kan alla klanta oss. Jag tror inte hon menade det, att peka ut somalier som en folkgrupp, säger Dhifon.

Hon är här för att få besked i en fråga som Andersson anses ha varit svag i – att komma med egna tydliga politiska idéer.

– Jag vill höra hennes lösningar. Man hör ju vad regeringen gör fel, men jag vill höra vad vi i S ska göra annorlunda, säger Dhifon.

Dhifon representerar det nya Sverige.

Det här är det gamla.

Dhifon från Tjärna Ängar i Borlänge har åkt till grannkommunen för att höra Magdalena Andersson. Foto: HENRIK HANSSON

Liza Lundberg, det nya socialdemokratiska kommunalrådet i stan, har en idé om varför Andersson är här. Det har inte bara att göra med den officiella förklaringen – att det går att hinna fram och tillbaka till firandet på Skansen i tid.

– Det handlar om att Magdalena Andersson gärna firar nationaldagen i det svenskaste av det svenska. Då är det ganska naturligt att spana mot Dalarna, säger Lundberg med självklarhet.

I Falun gick S framåt rejält förra valet. Och bildade en allians med Moderaterna.

Det som Andersson inte lyckades uppnå på riksplanet har en majoritet av dalakommuner redan gjort.

Liza Lundberg är en doer. Kanske lite för mycket ibland? Det går fort.

Det är därför den nationaldagsfirande publiken vid gruvan möter två talare i stället för en.

En nationaldagstalare – Andersson.

En högtidstalare – chefen för Dalateatern. Den som hade fått det hedersamma uppdraget från början, innan partiet ringde kommunalrådet som orsakade en liten lokalpolitisk kris genom att kuppa in sin partiledare som extratalare.

– Jag och personer som jobbar nära Magdalena har varit överens om att det ska vara ett icke-politiskt arrangemang. Nationaldagen ska handla om Sverige som nation, säger Lundberg.

Kommunalrådet Liza Lundberg (S) lyckades få in Magdalena Andersson i nationaldagsprogrammet. Det uppskattades inte av Liberalerna i Falun. Foto: HENRIK HANSSON

Kritiken att det blir politiskt av det hela avfärdar Andersson själv när vi träffas under blommande syrener efter talet.

– På nationaldagen firar vi Sverige och vårt fantastiska land. Det hörde man på mitt tal att det inte var partipolitiskt. På nationaldagen kan vi väl höja oss över det politiska käbblet, jag hoppas att den politiska polariseringen inte gått så långt?

Polariseringen varnar hon för, men ser den främst från höger.

– Det var många i högern som tänkte innan man inledde samarbetet att man skulle kunna tygla SD, att de skulle bli ett mer vanligt parti, men det vi sett är snarare är tvärtom – att den etablerade högern rör sig mer i den riktningen.

Du skrev i en debattartikel att ”vårt lands själ står på spel”, vad menar du?

– Det har funnits varningar för vad som skulle hända med vårt land om man ger SD den maktposition som Ulf Kristersson gett dom. Det skulle vara fantastiskt om man kunde säga att de farhågorna var överdrivna. Men det är tvärtom, säger Andersson.

Anna Gullberg intervjuar Magdalena Andersson i Falun. Foto: HENRIK HANSSON

Vi befinner oss i ett av de skogslän som har flest besvikna och arga väljare. Där har SD vunnit mark i val efter val, och där har M och S tvingats till allianser för att behålla styret. En pragmatism som inte lät sig göras på riksnivå.

Socialdemokraterna sitter i en rävsax som Andersson inte riktigt vill kännas vid. Vinna tillbaka de missnöjda väljarna utan att förlora de nytillkomna, de som bäst kan beskrivas som de oroade.

Landsbygdens gamla kärnväljare står i direkt konflikt mot den SD-rädda medelklassen.

De här grupperna är inte riktigt kompatibla. Hur möter man dem?

– Just nu verkar båda grupper söka sig till S så något gör vi väl rätt just nu? Om man bara var besviken skulle man gå till soffan i stället för att stötta S. Vi har gett en rad förslag under den här krisvintern. Jag tror det finns något i vår politik som många bryr sig om. De som är rädda för SD har inte blivit mindre rädda.

Andersson återkommer till besvikelsen på SD, men hur är det då med besvikelsen på S?

– Den finns också. Man känner sig lämnad efter i den utveckling vi haft med ökade ekonomiska klyftor och Europas starkaste urbanisering. Vi har mycket näthandel i Sverige och vi ser att affärer på mindre orter stänger ner, en del flyttar därifrån.

För att ena stad och land vill hon se en politik som minskar ekonomiska klyftor.

– Hela det kommunala utjämningssystemet, det låter tråkigt men vi tar inte hänsyn till gleshet i tillräcklig utsträckning, de betalar en kommunalskatt som inte motsvarar den service som de borde ha.

Selfies, autografer och en och annan kram stod på förra statsministerns schema under nationaldagen. Foto: HENRIK HANSSON

Hon lyfter en stark tillit som något som präglar Sverige, och som är viktigt för ett fungerande samhälle.

– Vi måste värna de tillitsskapande delarna i vårt samhälle, eftersom tillit – och nu blev jag också finansminister – även är bra för den ekonomiska tillväxten.

Hon låter säker. Irriterande säker anser motståndarna.

I bråket kring Palestinakonferensen i Malmö hävdade Liberalerna att Andersson hotat med förtalsanmälan, efter en debattartikel i Expressen som gick hårt åt henne.

Risken för förtalsanmälan, hur stor är den?

– Liberalerna kan vara helt lugna. Gulan (Avci reds anm) behöver inte vara rädd för mig. Det går inte så bra för Liberalerna just nu, det här är ytterligare ett sätt att skifta fokus från alla de bekymmer människor har i sin vardag som regeringen inte har nåt svar på och alla löftesbrott som gjort människor besvikna, säger Andersson.

Hennes säkra attityd har fått både beröm och kritik.

I sociala medier har tonen varit hård mot S-ledaren. Också från etablerade politiker. Hon kallas ”Arga Andersson”.

Själv ser hon det som ett cyniskt politiskt spel för att undvika de viktiga frågorna:

– Den ekonomiska krisen slår rakt in i vanliga människors privatekonomi. Inte minst ensamstående mammor som jobbar men inte kan få det att gå runt, kommunalråd runtom i Sverige pratar om vilka vårdcentraler ska läggas ned och vilka lärare som ska sägas upp, men man vill hellre prata om mig som person.

”Kanske vore det bra om Ulf Kristersson var lite argare”, säger Magdalena Andersson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Hon är besviken men inte överraskad.

– Kvinnor som är bestämda, det är inte sällan män som porträtterar dem som arga, det är klassiskt. Det säger ju att vi inte kommit så långt med jämställdheten i Sverige. Men med det sagt, det finns mycket att vara förbannad över i vårt land, kanske vore det bra om Ulf Kristersson var lite argare – och gjorde nåt.

Själv tycker hon inte att hon är ”Arga Andersson”, vare sig arg eller anklagande.

– Följ mitt flöde i sociala medier, jag tror inte du möter så mycket av den typen.

– En del i min roll som oppositionsledare är att granska regeringen och vad den gör. Jag granskar och kommer med synpunkter. Det är konstigt att just det ifrågasätts.

Nationaldagen handlar om det svenska. I en artikel i Forskning & Framsteg skriver statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson om vad människor anser är att vara svensk.

Inte särskilt många tycker det är viktigt att vara född i Sverige eller att ha bott här större delen av sitt liv.

Två saker sticker ut: Lag och språk.

Land ska av lag byggas.

I Sverige talar vi svenska.

– Språket är en del av kulturen, det är en viktig del av att vara svensk. Därutöver har vi jämställdheten, säger Andersson som tycker det är rimligt att om man uppbär försörjningsstöd så skulle det kunna vara krav på att man lär sig svenska, och att det ställs språkkrav på medborgarskap.

Jämställdhet är en viktig del av att vara svensk, enligt S-ledaren. Foto: HENRIK HANSSON

Den S-märkta nationaldagskuppen som Liberalerna och KD i Falun rasade mot är inte alldeles opolitisk som utlovat – den innehåller flera klassiska S-ramsor. Skola-vård-omsorg. En schyst lön. Starka parter på arbetsmarknaden.

Det låter nästan som att det som är ett gott socialdemokratiskt samhälle också är definitionen av ett gott svenskt samhälle.

– Sverige är ett land där män är pappalediga och kvinnor arbetar och en dag kan bli statsminister, säger Magdalena Andersson.

Spridda applåder hörs.

– Jag tror på Sverige och är stolt. Vi har byggt Sverige från trångboddhet och utedass till välstånd, säger S-ledaren innan hon går för att skriva autografer och ta selfies med nationaldagsfirarna.

Det råder ingen som helst tvekan om vilket detta ”vi” är.

