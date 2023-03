Årets kvinnor 2023

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

1. Johanna Nordström

Komiker, 27 år

Nej men, seluta [sluta], vilket stjärna hon är! Johanna Nordström är i dag röst för en hel generation som till och med har börjat prata som hon gör i ”Ursäkta”, Sveriges största podd.

Humor, karisma och en naturlig öppenhet tog henne snabbt från sketcherna i sociala medier till de största arenorna. Nu fyller hon Globen många gånger om.

Johanna Nordströms succé ger inspiration till alla, men särskilt till unga tjejer. Det går att ge ett fuck you-finger till skolans mobbare och ta världen med storm.

Foto: REBECKA HAGLUND/SVT/TT NYHETSBYRÅN

2. Eugenia Iashchuk

Balettlärare, 31 år

Hon var redan bosatt i Sverige när kriget i Ukraina bröt ut och de ryska bomberna härjade hemstaden Charkiv. Eugenia Iashchuk ville hjälpa de omkring tusen barnen på sin gamla dansskola, där hon lärt sig dansa och sedan själv blivit lärare. I en räddningsaktion lyckades hon få ut hundratals barn ut ur landet. Flera bor nu i Sverige och har fortsatt dansa balett. Vilken hjälte!

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT NYHETSBYRÅN

3. Lena Hallin

Generalmajor och chef för Must, 61 år

Terrorhot, spionage och ett Ryssland på krigsstigen. Kvinnan med landets hemligaste uppdrag saknar inte utmaningar. Lena Hallin är bas över Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, vars information blir underlag för utrikespolitiken och försvarspolitiken. Sveriges säkerhet ligger i Hallins händer.

Foto: JOHAN NILSSON/TT NYHETSBYRÅN

4. Farah Abadi

Programledare, 35 år

Farah Abadi har etablerat sig som en av våra mest folkkära tv-personligheter i SVT. Från ”Sommarlov” och ”På spåret” till årets programledare av ”Melodifestivalen”. När artisternas (och tittarnas) nerver är på helspänn står hon där med sin trygga, skånska famn av humor, professionalism och genuin värme.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

5. Annie Lööf

Fd partiledare Centern, 39 år

Efter elva år som partiledare avgick Annie Lööf med orden ”det var en lättnad att jag inte kom till skada”. När psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren mördades i Visby uppdagades att gärningsmannen Theodor Engström även planerat att döda Lööf. Beslutet att inte samarbeta med SD gjorde henne både älskad och hatad.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

6. Fröken Snusk

Artist, 19 år

Drottningen av epa-dunk kom från ingenstans och vrålåkte rakt in på Spotifys topplista. Med 25 miljoner spelningar för ”Rid mig som en dalahäst” banade hon väg för en snuskig musikgenre som med hitlåten slog brett – från landsbygd till Stureplan. Hon värnar sin anonymitet men den rosa balaklavan tar ingen miste på.

Foto: SVEN LINDWALL

7. Pia Salming

Polis, 55 år

Pia Salming förde inte bara sin make Börjes talan under hösten. Hon blev en röst för alla ALS-drabbade svenskar och de anhörigas vardagliga kamp med sjukdomen. Mitt i sin egen sorg berättade hon samlat, pedagogiskt och ärligt om familjens situation – allt för att hjälpa andra.

Foto: ALEXANDER MAHMOUD/DN/TT NYHETSBYRÅN

8. Lee Christiernsson

Snickare, 48 år

Han blev känd som Snickar-Björn i ”Äntligen hemma” på TV4 där han medverkade i ett decennium. Men bakom fasaden av machoman med hammare och spik, fanns någon annan som väntade på att få komma ut. Björns transition för att bli Lee har inspirerat många och gett insikt i transpersoners verklighet.

Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE/EPA

9. Greta Thunberg

Klimataktivist, 20 år

Greta Thunberg ägde den kontroversielle influencern och mansgurun Andrew Tate på Twitter med orden om hans ”small dick energy”. Men mest fortsätter Thunberg sin klimatkamp och har bland annat milt leende burits bort av tysk polis efter en kolgruveprotest. Vi säger som Elon Musk: Greta Thunberg är cool.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

10. Jonna Sundling

Längdskidåkare, 28 år

En skada höll på att förstöra hela säsongen. Men i februari gjorde Jonna Sundling OS-debut – och lämnade som en av mästerskapets stora utropstecken. Hon vann sprinten i stor stil och följde upp det med silver i sprintstafett och ett brons i stafett. I VM 2023 blev hon dubbel guldmedaljör.

Årets kvinnor senaste 10 åren Expressen har utsett Årets kvinna i 16 år. Detta är de senaste tio årens ettor. 2022: Magdalena Andersson, statsminister (S) 2021: Melinda Jacobs, familjehemsmamma 2020: Hédi Fried, psykolog och författare 2019: Greta Thunberg, klimataktivist 2018: Din medsyster (metoo) 2017: Zara Larsson, popartist 2016: Agnes Wold, professor och överläkare 2015: Sara Danius, ständig sekreterare 2014: Charlotte Kalla, skidåkare 2013: Pia Sundhage, förbundskapten Visa mer

Foto: MAGDA GAD

11. Marie Berg

Barnmorska och professor i vårdvetenskap, 68 år

I mer än 40 år har hon pendlat mellan Göteborg och Kongo. Tillsammans med Nobelpristagaren Denis Mukwege på Panzisjukhuset utvecklar hon förlossningsvården för kvinnor drabbade av sexuellt våld i krig. Marie Berg förlöser inte bara barn, utan mödrars egen kraft att läka och leva.

Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

12. Petra Mede

Komiker och programledare, 52 år

Överraskade alla när hon valde att skaffa barn på egen hand som 52-åring. Medes babylycka visade att föräldraskap är möjligt även för kvinnor som skjutit upp barnfrågan. Något som tidigare mest varit förunnat äldre män. ”Till alla kvinnors och jämställdhetens stora glädje så är det ju nya tider nu” sa Mede, enastående mamma till två döttrar.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

13. Ebba Andersson

Längdskidåkare, 25 år

I början av december såg hennes VM-drömmar ut att gå i kras när hon drabbades av covid. Men när längd-VM i Planica började två månader senare gick det strålande från start för Ebba Andersson. Och med sig hem i bagaget från mästerskapet hade 25-åringen två VM-guld och två VM-brons.

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

14. Tilde Addenbrooke

Hjälparbetare, 30 år

När andra funderar på att swisha en slant till krigets offer gör hon en insats på liv och död. Tilde Addenbrooke sa upp sig från jobbet på kaffehandeln i Linköping för att evakuera krigsoffer och köra ut mat och mediciner vid fronten i Ukraina. Hon riskerar sitt liv för att hjälpa nödställda. Modigare än så går det knappast att vara.

Foto: JOHAN PAULIN/SVT

15. Asta Kamma August och Alba August

Skådespelare, 31 år och 29 år

”Händelser vid vatten” trollband tv-publiken, inte minst på grund av familjen Augusts prestation. Pernilla August och hennes två döttrar gestaltade mor och dotter i olika tidsepoker. Trots kulturdebatten om ”nepokids” – att barn med kända föräldrar kan få en gräddfil – var nog alla nöjda med att August-matriarkatet plockades in i filmatiseringen av Kerstin Ekmans roman.

Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

16. Ebba Busch

Partiledare, energiminister och vice statsminister (KD), 35 år

När Elle-galan portade henne lät hon fotografera sig utanför ryska ambassaden iförd sin ukrainska klänning. Och i valrörelsen svingade hon en falukorv i radio. Däremellan bjussade hon i sociala medier på livet som singelmorsa. Men det är inte bara braskande rubriker – Ebba Busch vet vart hon vill. Hon tog plats i regeringen på tunga poster.

Foto: EMIL LANGVAD/TT NYHETSBYRÅN

17. Sherin Khankan

Imam, 48 år

Hon är Nordens första kvinnliga imam och grundare av den feministiska Mariam-moskén i Köpenhamn. Sherin Khankan hjälper danska, men även tillresta svenska kvinnor som vill skilja sig trots att deras män vägrar ge sitt medgivande. Hon viger även kvinnor som vill gifta sig med män som inte är muslimer.

Foto: SVT

18. Monica Sundberg

Dokusåpadeltagare, 72 år

Den populära deltagaren i SVT:s dokusåpa ”Hotell Romantik” gav äldre kvinnors sexualitet ett ansikte – och en kropp – när hon kastade kläderna i ett romantiskt möte. Frimodigheten har gjort henne till en inspirerande förebild. För egen del anser hon att sexlivet bara blivit bättre på äldre dar.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT NYHETSBYRÅN

19. Tilde de Paula

Programledare, 50 år

Hon har varit programledare i över 20 år på TV4, men ändå lyckas hon nå ständigt nya höjder. Som drottning av ”Efter fem” är hon en av Sveriges stora aktualitetsprofiler. Det är en imponerande konst att vara Tilde med svenska folket och samtidigt behärska den proffsiga distans som journalistyrket också kräver.

Foto: OLLE SPORRONG

20. Lisa dos Santos

Åklagare, 42 år

Hon blev känd som åklagaren som lyfte debatten om gangsteradvokaterna. Nu har hon skrivit boken ”Älskade bror” som skildrar hur det är att vara åklagare i stora gängmål. Det är en skakande berättelse om en mörk värld, som också ger en inblick i hur samhällsbärarna i rättsväsendet strävar på i vardagen. När man ägnar sig åt att lagföra kallsinniga mördare, klarar man sig inte utan förstående kolleger och en dammsugare till kaffet ibland.

Foto: BAGU BLANCO/SIPA/PRESSINPHOTO/IBL

21. Fridolina Rolfö

Fotbollsspelare, 29 år

2022 befäste Fridolina Rolfö sin position som landets bästa fotbollsspelare. Hon har axlat en stor och viktig roll i ett av världens bästa klubblag. FC Barcelona fortsätter sätta rekord på både planen och läktaren med en svensk på vänsterbacken.

Foto: BEATRICE LUNDBORG/DN/TT NYHETSBYRÅN

22. Karolina Ramqvist

Författare, 46 år

Med succéromanen ”Bröd och mjölk” behandlade hon ett minst sagt komplicerat ämne. Maten ger oss känslor av tillfredsställelse, kärlek och tradition. Men många upplever också ätstörningar och ångest. En tematik som allför många kvinnor kan relatera till. Romanen doftar av kalops, rispudding och stor författarkonst.

Foto: MEDTECH4HEALTH

23. Johanna Wagenius och Andrea Stuart

Överläkare, 50 år och 42 år

De båda läkarna fick kännedom om en skonsam metod för att operera livmoder, äggstockar eller äggledare – utan ett stort snitt över buken. Ängelholms sjukhus blev först i Skandinavien med den nya formen av titthålskirurgi via slidan. En stor kvinnlig patientgrupp slipper nu lång eftervård, utan kan ofta åka hem redan samma dag. En revolution i den gynekologiska kirurgin.

Foto: OLLE SPORRONG

24. Pernilla Wahlgren

Artist, 55 år

Har hybris och det med rätta. Med en ny säsong av ”Wahlgrens värld” och showen ”Peter Pan går åt helvete” underhåller hon som ingen annan. Dessutom pratar hon öppenhjärtigt om livets toppar och dalar. Nu är det mest toppen med ny kärlek och nya hus (i plural). Snart tar hon dessutom över folkfavoriten ”Allsång på Skansen”.

25. Linnéa Lindquist

Rektor, 40 år

”Rektor Linnéa” jobbar på Hammarkullsskolan i Göteborg och talar klarspråk om vad som behövs för att lyfta barnen i utanförskapsområden. Allt är handfast, som att nöta läsning redan i förskoleklass. Nu kommer boken ”Att vända en skola – en rektors erfarenheter”. Linnéa Lindquist trycker oförtröttligt på skolsystemets svaga punkter.

26. Angelica Larsson

Lastbilschaufför, 32 år

Lastbilschauffören Angelica Larsson, 32, är en av Sveriges mest internationella influencers. Gällivarebon har nästan 1,7 miljoner följare. ”Jag vill inspirera och få in fler tjejer i yrket”, säger hon. Hon lastar enorma tyngder och tar sig fram på vintriga, besvärliga vägar. Angelica Larssons manliga följare skickar inte dicpics, utan malliga bilder på sina egna lastbilar.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

27. Birgitta Ed

Präst, 54 år

Som hustru till statsministern är hon ett slags first lady. Men att vara någons ”plus en” räcker inte för Birgitta Ed. Samtidigt som makens flyttlass gick till Sagerska palatset avslutade hon sin prästutbildning. Hon har också berättat öppenhjärtigt om sin gastric sleeve-operation för att främja hälsan. Sporrar fler att våga ta nya beslut i livet.

Foto: KIM MALMGREN

28. Elin Nelly

Utredare på Nationellt IT-brottscentrum, 44 år

En svensk man betalade några hundralappar för att få se barn bli våldtagna i realtid över internet. Efter att han åkt fast och dömts till ett långt fängelse kunde polisen ha satt punkt. Men Elin Nelly gav sig inte – hon fortsatte gräva. Envisheten ledde till att tolv barn på Filippinerna kunde befrias ur människohandel.

Foto: JOEY ABRAIT/DI / TT NYHETSBYRÅN

29. Pernilla Nyrensten

Entreprenör, 50 år

Tid är pengar, i det här fallet 6 miljoner kronor. Det kostar det att hyra en svit på Grand Hôtel i Stockholm resten av året. Men entreprenören, som blev historisk när hon som första kvinna tog sitt företag Revolutionrace till Stockholmsbörsen, tycker det är värt det – för att slippa lägga tid på att hitta rätt lägenhet. En kvinna som vet sitt värde.

Foto: KAJSA GÖRANSSON

30. Jenny Larsson

Arbetsterapeut, 29 år

Instagrams coolaste influencer? Hon har 80 000 följare på sitt Instagram-konto ”Jennyspyssel” där hon uppdaterar om radhuslivet i Karlskoga som tvåbarnsmamma med CP-skada. Vanligt och väldigt ovanligt på samma gång. Jenny Larsson kallar sig för en ”funkivist” och vill göra samhället mer inkluderande för personer med funktionsvariationer.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT NYHETSBYRÅN

31. Miss Li

Artist, 40 år

En av Sveriges mest framgångsrika artister fortsätter rakt fram med pianopedalen djupt nedtryckt i mattan. Linda Therese Karlsson, som hon egentligen heter, räknar numera saker i miljontal: Albumet ”Underbart i all misär” har streamats över 100 miljoner gånger, hitten ”Lev nu dö sen” 64 miljoner gånger och senaste singeln ”Hälsa gud” har på tre månader över 11 miljoner streams.

Foto: PRIVAT

32. Zainab Jones

Sjuksköterska, 41 år

Inte nog att det finns fördomar om hur barn med melatoninrik hud är mer smärttåliga än de med ljusare, många i sjukvården vet inte heller hur hudcancer ser ut på en mörkare kropp. Malmö-sjuksköterskan Zainab Jones arbetar hårt för att ändra på det. Dessutom reder hennes blogg hos Damernas värld ut sanningar och lögner inom den djungel som kallas hudvård.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT NYHETSBYRÅN

33. Matilda Djerf

Kläddesigner, 26 år

Tiktok-generationen har krönt henne till sin största ikon och hennes trendsättande stil har fått tusentals att klippa lugg och börja använda hörlurar med sladd. Med nära tre miljoner följare på Instagram har hon snabbt byggt upp sitt varumärke och klädbolag Djerf Avenue som gick från drygt en miljon till 81 miljoner i omsättning – på två år.

Foto: PRIVAT

34. Anna Berg Wiesel

Rådig medborgare, 47 år

Framför ögonen på Anna Berg Wiesel och maken Jonas försökte två män stjäla parets elcyklar. Det skulle de inte ha gjort. Anna satte sig helt enkelt på en av tjuvarna och höll honom i ett rejält sätesmuskulärt grepp tills polisen tog över. ”Även om jag är ganska liten så är jag bastant. Man lyfter mig inte så lätt!”, berättade hon för Aftonbladet.

Foto: KRISTA SIRVIÖ/NYHETSBYRÅN JÄRVA

35. Ramatoulie ”Ramou” Gabbidon

Poet och barnmorskestudent, 22 år

Hon var bara 19 år när en nära anhörig till henne sköts till döds. Som uppvuxen i Västerort i Stockholm såg hon i tidig ålder hur det dödliga gatuvåldet bröt ner människor. Istället för att förlamas av sorg och oro startade hon samtalsgruppen ”Collective talks”, för drabbade mellan 16 och 30 år.

Foto: ANETTE NANTELL/ DN / TT NYHETSBYRÅN

36. Hana al-Khamri

Föreläsare och journalist, 35 år

Hon växte upp i Saudiarabien där män är förmyndare över kvinnor. Trots motståndet fullföljde Hana al-Khamri drömmen om att bli journalist, till en början i könssegregerade lokaler i hemlandet. I Sverige upptäckte hon att friheten inte ens här var obegränsad. Sommarpratet i P1 censurerades när hon tog upp den svenske kungens negativa inställning till att införa kvinnlig tronföljd 1980.

Foto: OSCAR OLSSON/DI/TT NYHETSBYRÅN

37. Elisabeth Svantesson

Finansminister, 55 år, (M)

Inflation, lågkonjunktur och en världsekonomi i gungning – Elisabet Svantesson tog över landets finanser mitt i den värsta ekonomiska krisen på länge. De närmaste fyra åren är hon Sveriges mest inflytelserika kvinna vad gäller de yttersta spelreglerna för såväl våra företag som våra plånböcker.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

38. Melinda Jacobs

Familjehemsmamma, 38 år

För tre år sedan blev hon Årets kvinna i Expressen för sina insatser efter fosterbarnet Esmeraldas tragiska död. Nu har Lex Lilla hjärtat trätt i kraft och skyddet för familjehemsplacerde barn stärkts. Melinda Jacobs fortsätter sin kamp för barnens rätt, men har också hittat kärleken i E-type och fått en dotter.

Foto: LIINDA EKSTRÖM/SVT

39. Louise Frank och Berenice Glimberg

Sjuksköterskor, 27 år och 47 år

Våld i nära relationer är ofta svårt att berätta om. Med inspiration från England har sjuksköterskorna Louise Frank och Berenice Glimberg infört ett nytt, framgångsrikt system på den gynekologiska akutmottagningen i Lund. Den som lämnar urinprov uppmanas sätta ett rött kryss på muggen om hon är utsatt för våld. Så enkelt, så viktigt.

Foto: OLLE SPORRONG

40. ”Babben” Larsson

Komiker och programledare, 60 år

Den sprudlande gotlänningen tar tittarna med storm när hon slår näven i bordet i ”Bäst i test”. Dessutom levererar hon skämt som aldrig förr i program som ”Parlamentet”. Inte nog med det så fick hon hedersuppdraget som julvärd i SVT. Vi säger, som hon själv kallar sig på Instagram, the real Babben!

Foto: TIM ARO/TT NYHETSBYRÅN

41. Jessie Sommarström

Kock, 43 år

Inte på 34 år har en kvinna korats till Årets kock, men Jessie Sommarström bröt isen med bland annat en grillad fralla och fisksoppa på menyn. Hon blir därmed den andra kvinnan i tävlingens 40-åriga historia att ta hem den prestigefyllda utmärkelsen. Nu jobbar hon med en klimatsmart kokbok för barn.

Foto: OLA AXMAN/TT NYHETSBYRÅN

42. Jasmine ”Jasse” Gustafsson

Influencer och makeup-artist, 29 år

Det krävs ryggrad för att prata om sånt som man skäms för. ”Jasse” berättade i Frida Söderlunds SVT-dokumentär ”Priset vi betalar” om verkligheten bakom de turkiska skönhetsoperationerna. ”Jasse” marknadsförde en klinik på sociala medier, trots att hon själv for illa där vid ett brazilian butt lift. Nu vill hon varna andra unga kvinnor.

Foto: JESPER FRISK/TT NYHETSBYRÅN

43. Marie Agerhäll

Manusförfattare, 40 år

Marie Agerhäll tog hem vinnarbucklan i årets upplaga av ”På spåret” tillsammans med ”Fritte” Fritzson. Hon är alltså både grymt allmänbildad – och en av Sveriges roligaste kvinnor. Vi är många som hoppas på nya säsonger av ”Dips”, som hon skrev, regisserade och producerade.

Foto: OLLE SPORRONG

44. Magdalena Andersson

Partiledare (S), 56 år

Hon vände sitt parti i den känsliga frågan om Nato-medlemsskap och lyckades med den svåra uppgiften att öka Socialdemokraternas stöd i valet, trots åtta år vid makten. Det räckte inte till valvinst. Men förtroendet för Magdalena Andersson och även opinionssiffrorna för partiet är jämförelsevis skyhöga.

Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

45. Sandra Näslund

Skicrossåkare, 26 år

Bäst i världen och totalt överlägsen. Sandra Näslund kunde i lugn och ro säkra segern i den totala världscupen och kom till OS i Peking som Sveriges kanske största guldhopp. Efter den snöpliga missen fyra år tidigare höll Näslund för pressen och bockade av en ny milstolpe i karriären.

Foto: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

46. Antje Jackelén

Ärkebiskop emeritus, 67 år

Efter åtta år som Svenska kyrkans främsta företrädare lade ärkebiskop Antje Jackelén i höstas ned staven. Hon har varit en ovanligt profilerad ärkebiskop och delaktig i en rad debatter som gjort stort avtryck. Jackelén minns vi bland annat för att hon inte mindre än två gånger bad samerna om ursäkt för oförrätterna som Svenska kyrkan gjort sig skyldig till.

Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

47. Clara Lidström

Bloggare, 36 år

”Underbara Clara” är som allas vår kloka storasyster. Från en by i Norrbotten lotsar hon oss genom tillvaron med humor, husmorstips och heta bastubad. I sitt sinnliga Vinterprat i P1 talade hon om kvinnofällan att ”passa på” – göra ännu ett ärende eller en syssla i farten. Clara Lidström, som varit utmattad, uppmanar alla att i stället ”passa av”.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN

48. Annica Sohlström

Generaldirektör på Livsmedelsverket, 64 år

Peyman Kia dömdes till livstids fängelse för grovt spioneri. En viktig pusselbit i utredningen var Annica Sohlström. Efter hans karriär på Säpo och den militära underrättelsetjänsten började han på Livsmedelsverket, samtidigt som han fortsatte att förse den ryska underrättelsetjänsten GRU med hemliga uppgifter om Sverige. Föga anade han att hans chef, den sluga Annica Sohlström, i tre års tid i hemlighet rapporterade till Säpo om honom.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT NYHETSBYRÅN

49. Desiré Inglander

Fotomodell och influcencer, 21 år

En ”itgirl” med känsla för stil, som ofta ses sida vid sida med pojkvällen Armand Duplantis. Hon lockade honom att bosätta sig i Stockholm och vi misstänker att Duplantis allt bättre svenska beror på deras nyfunna kärlek. Tillsammans har de blivit Sveriges främsta powerpar i sociala medier.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT NYHETSBYRÅN

50. Irma Lehtosalo

Pensionär, 67 år

Helvetti, vilken charmig dam! Markoolios finskättade mamma vann tittarnas hjärtan i dokusåpan ”Marko och Irma” på TV4 där han låter bygga ett nytt hus till henne. Irma har levt ett tufft liv med alkoholism och små ekonomiska medel, men humorn har hon alltid varit rik på. Missa inte fina Markoolio-låten ”Vatten och eld” där Irma sjunger refrängen.

Foto: MATHIEU CUGNOT/ TT NYHETSBYRÅN

51. Abir al-Sahlani

EU-parlamentariker (C), 46 år

Efter Fifa-ordföranden Gianni Infantinos famösa tal inför VM i Qatar svarade centerpartisten Abir al-Sahlani från kammaren i Bryssel: ”Du har inte en aning om hur det är att vara en arabisk kvinna.” Och under en debatt om protesterna i Iran klippte hon av en bit av håret för att markera mot EU:s flata hållning i frågan och sa efteråt att ”det får vara nog nu med mumlandet från dessa gubbar”.

Foto: FoC FARSTA FOTBOLLSFÖRENING

52. Anna Fernström

Ordförande i FoC Farsta Fotbollsförening, 42 år

När 58-årige Michael knuffades ner på tunnelbanespåret i Hökarängen av en kvinna som efteråt rättfärdigade sin handling med att referera till hans mörkare hudfärg räddades han av andra resenärer. För att visa stöd och omtanke startade Anna Fernström en insamling till Michael, tillsammans med Black lives matter Sweden.

Foto: ANNA SVANBERG / BILDBYRÅN

53. Lise Tamm

Åklagare, 61 år

En kraftfull kvinna som såg vartåt gängvåldet barkade och talade klarspråk om det, i egenskap av chefsåklagare vid Rio (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet). Det gjorde henne obekväm. Men Tamm låter sig inte tystas. Hennes gärning präglas av att skipa rättvisa på områden som trafficking och krigsbrott. Nu är hon åklagare vid ICC i Haag, där hon utreder brott mot mänskligheten.

Foto: PELLE T NILSSON / SPA SWEDISH PRESS AGENCY

54. Ebba Årsjö

Alpin skidåkare, 22 år

Trots skadeproblem radade Ebba Årsjö upp framgångar i Paralympics – dubbla guld och ett brons. Efter att ha gömt sin funktionsnedsättning i flera år valde hon att visa upp det ben som har en muskelnedsättning – för att hjälpa alla. Responsen blev enorm.

Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

55. Margaux Dietz

Influencer, 32 år

Katter har nio liv men frågan är om inte influencern Margaux Dietz är utrustad med minst lika många. Senaste skandalen där Margaux Dietz hittade en till synes utslagen man utanför sin dörr – men där hon lät sin 5-årige son peta på mannen innan hon till slut ringde polis – resulterade i en SVT-dokumentär med titeln ”Kan vi förlåta Margaux?”. En krishantering som andra bara kan drömma om.

Foto: JESPER FRISK/DI / TT NYHETSBYRÅN

56. Anna Borg

VD Vattenfall, 52 år

Branschen alla pratar om. Under året har elräkningarna blivit en blytung del av svenskarnas privatekonomi. Energifrågan är också en bricka i såväl det inrikespolitiska som det geopolitiska maktspelet. Anna Borg har seglat upp som en tung makthavare och tjänade 21,1 miljoner kronor 2021 – nästan 1,8 miljoner kronor i månadslön.

Foto: OLLE SPORRONG

57. Carola Häggkvist

Artist, 56 år

Nu firar Carola ofattbara 40 år som artist efter genombrottet med ”Främling”. Hon gjorde en kickoff med en maffig mellanakt i Melodifestivalen, som hon för övrigt som soloartist har vunnit tre gånger – fler än någon annan. Sedan väntar monsterturnén ”Carola – 4 faces”, med rock, pop, gospel och musikal.

Foto: OLLE SPORRONG

58. Aida Birinxhiku

Riksdagsledamot (S), 23 år

Aida Birinxhiku är yngst av alla riksdagsledamöter. När hon växte upp i Falkenberg såg hon hedersförtryck på nära håll och hur killkompisar hamnade på glid. Efter att ha engagerat sig i SSU tog den politiska karriären fart. Aida Birinxhiku har jämte sitt politiska intresse tagit en juristexamen – varav sista terminen på programmet i dubbel fart. Den här kvinnan kommer vi få se mer av.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON



59. Emma Johdet Wettergren

Faster till 10-åriga Luna, 38 år

När faster Emma Johdet Wettergrens sorg, vrede och förtvivlan fick henne att berätta om Lunas öde i Expressen började det hända saker. För Lunas familj fortsätter nu kampen för att hon ska få ett bra liv efter mordförsöket och den grova våldtäkten i Skellefteå. Nu är en #lexluna på gång för att lätta på sekretessen mellan myndigheter och stärka barnperspektivet.

Foto: OLA AXMAN / TT NYHETSBYRÅN

60. Frida Argento och Nikita Uggla

Skådespelare, 23 år och 21 år

Netflix känsliga svenska ungdomsdrama ”Young royals” blev en hit i många länder. Nikita Uggla och Frida Argento var två av de lysande unga skådespelarna. Nikita som den sympatiska överklasstjejen ”Felice” och Frida som ”Sara”, den mindre bemedlade eleven som älskar hästar och ligger på autismspektrat.

Foto: JOSEFINE STENERSEN/DN/ TT NYHETSBYRÅN

61. Karin Smirnoff

Författare, 58 år

Efter succén med Jana Kippo-sviten tog hon som första kvinna över Millennium-trilogin. Stieg Larssons klassiska noir blev i Karin Smirnoffs händer norrländskt mörker, ett mollackord som snabbt letade sig upp på topplistorna.

Foto: JOHAN JEPPSSON/TT NYHETSBYRÅN

62. Michelle Desmond

Influencer, 23 år

I en öppenhjärtig video på Tiktok delade hon med sig av sina erfarenheter av ”hårt sex”. Hon använde bedövningssalva för att stå ut. Responsen blev stor – många andra tjejer hade upplevt samma brist på hänsyn och ömhet. Michelle Desmond medverkade sedan i ”Uppdrag gransknings” program om den brutala sextrenden bland unga.

Foto: BEATRICE LUNDBORGDN/TT NYHETSBYRÅN

63. Laura Swaan Wrede

Generalmajor och rikshemvärnschef, 58 år

Hon leder Sveriges 23 000 hemvärnssoldater genom det mest spända säkerhetspolitiska läget på decennier. Laura Swaan Wredes morfar stred i finska vinterkriget och hon säger att hon har ett ”krigs-DNA”. Föreställningen att kvinnor inte kan vara ”riktiga krigare” ger hon inte mycket för.

Foto: ANDERS BJURÖ/TT NYHETSBYRÅN

64. Isabelle Haak

Volleybollspelare, 23 år

Isabelle Haak må vara okänd i Sverige, men är en av världens absolut främsta volleybollspelare, och utsågs så sent som i december till mästerskapets mest värdefulla spelare när hennes nya italienska klubb Conegliano tog hem klubblags-VM. Under åren i Turkiet dessförinnan gick Haak under namnet ”Queen of the north”. I Italien? ”Den svenska drottningen.”

Foto: OLLE SPORRONG

65. Romina Pourmokhtari

Klimatminister (L), 27 år

Sveriges yngsta minister har visat att hon står pall för trycket. Genast inkastad i hetluften visade hon den luttrade politikerns signum – en del pragmatism (för mycket, enligt vissa) och en del principer. Med ett sådant ansikte kan Liberalerna överleva en mandatperiod till.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT NYHETSBYRÅN

66. Molly Sandén

Artist, 30 år

När Molly Sandén intog Avicii Arena under sin arenaturné var det som att hon väntat ett helt liv på att stå just där och framföra sin egen musik, på sitt sätt. Hon har blivit en modern symbol för girlpower och 2022 stod hon bakom ”Vi:et i vinsten” – låten som hjälpte till att bära det svenska laget i fotbolls-EM.

Foto: TV4

67. Gugge Björk

Pensionär, 91 år

Hon bor med två sköldpaddor och går ner i spagat varje dag. Gugge Björk måste vara en av Svergies piggaste 91-åringar. Blev känd som granne till Mandelmanns, men har sedan dess visat upp sin morgongymnasik och sitt soliga humör i en rad sammanhang. Rekommenderar alla att äta mycket fisk och börja dagen med havregrynsgröt och nypon.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT NYHETSBYRÅN

68. Carolina Gynning

Konstnär, 44 år

Den forna dokusåpa-drottningen gjorde succé som skådespelare i Ruben Östlunds Oscarsnominerade ”Triangle of sadness”, och vann folkets kärlek med sitt öppna hjärta i ”Stjärnorna på slottet”. Vi har länge känt till Carolina Gynnings breda register, men det har aldrig glänst så här.

Foto: NIKLAS NYMAN/VOLANTE

69. Sara Kristoffersson

Professor, 50 år

I ”Hela havet stormar” berättade konstvetaren om när hon frystes ut av kollegorna på Konstfack efter Vita havet-debatten. Sara Kristoffersson har tagit strid för den fria forskningen och mot samtidens kvävande ängslighet med ett mod värt att beundra. Fick det första av Lars Vilks stipendium för konst och yttrandefrihet.

Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

70. Susanne Yakes

Mamma till Adriana, 35 år

Adriana, 12, sköts ihjäl av gängkriminella i Botkyrka när hon promenerade med hunden. Hennes mamma tänker inte låta hennes öde bli bortglömt. I SVT:s ”Statministermötet” inför valet ställde hon Ulf Kristersson och Magdalena Andersson mot väggen – hur ska de stoppa gängvåldet?

Foto: ÅSA HANSDOTTER

71. Sofia Jigrud

Medgrundare av Plattnormen, 44 år

Sofia Jigrud var en av de 9000 kvinnor som varjeår drabbas av bröstcancer. Hon behövde kämpa för att få brösten helt bortopererade och slippa smärtsamma implantat. Till slut fick hon sin vilja igenom – en så kallad ”platt stängning” utan bröst. Nu driver hon föreningen Plattnormen, som kämpar för större valfrihet vid bröstcanceroperation.

Foto: INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC/ABBA VOYAGE

72. Abbatarerna

Digitala inkarnationer, tidlösa

Agnetha Fältskog och Anni-Frid Lyngstad har fått evigt liv via högteknologiska avatarer, de så kallade ”Abbatarerna”. Genom showen ”Abba Voyage” i London kan man nu gå på ett slags konsert med Abba igen, supergruppen som upphörde 1982 för att förra året komma med ett nytt studioalbum. Agnetha och Anni-Frid forever!

Foto: ANDERS HANSSON/DN/TT NYHETSBYRÅN

73. Lena Wilderäng

Äventyrare, 39 år

Proffsäventyraren och preppern Lena Wilderäng har sagt upp sitt ryska medborgarskap i protest mot utvecklingen av landet. Nu kör hon till Ukraina med bland annat drönare och brandbilar, gåvor som finansierats av fans till hennes make. Författaren Lars Wilderäng driver en krigsblogg med hundratusentals läsare.

Foto: OLLE SPORRONG

74. Tone Sekelius

Artist, 25 år

Från intimt på Youtube till en scen med miljonpublik. Med ett pampigt nummer i Melodifestivalen inspirerade hon till att gå sin egen väg. Tone Sekelius har varit orädd men också sårbar, framförallt har hon varit öppen och ärlig för att hjälpa fler till att våga vara sig själva.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

75. Johanna Hagström

Längdskidåkare, 24 år

En kvart innan kvalet i VM-sprinten insåg Johanna Hagström – iklädd den vita tävlingsdräkten – att mensen hade kommit för tidigt. ”Jag hade panik och hann inte fixa det där så jag fick bara köra”, berättade hon. Hagström åkte ut i semifinalen, men vann kärlek i sociala medier för att hon talat så öppet och obekymrat om mens.

Foto: OLLE SPORRONG

76. Sara Wimmercranz

Entreprenör, 45 år

Hon var med och grundade e-handelsbolaget Footway och är idag en viktig techinvesterare, inte minst som drake i populära ”Draknästet”. Hon brinner särskilt för att satsa på kvinnliga entreprenörer. Sara Wimmercranz menar att det är en myt att företagare måste jobba dygnet runt och bortprioritera familjen för att lyckas.

Foto: ROBIN HALDERT/TT NYHETSBYRÅN

77. Marianne Lindberg De Geer

Författare och konstnär, 77 år

Går i Lars Norens fotspår med sina utgivna dagböcker, den senaste kom 2022, och frossar i kulturelitens vedermödor. Hejdlöst rolig och så ärlig som ofta bara kvinnor över 70 vågar vara. Utkom nyligen med boken ”Några ord till en ung feminist”, skriven för unga feminister ”oavsett kön, läggning och ålder”.

Foto: JOHAN NILSSON/ TT NYHETSBYRÅN

78. Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör MSB, 64 år

Hon och MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) befinner sig i en hetluft som Sverige inte upplevt sedan andra världskriget. Med orden ”krigsplacera er personal” ger hon nu svenska företag – och deras toppchefer – den tyngsta marschordern de fått i modern tid.

Foto: VERONICA KINDBLAD

79. Bianca Ingrosso

Medieprofil och entreprenör, 28 år

Hon har sin egen talkshow, två våningar på Östermalm och det populära sminkmärket Caya. Bianca Ingrosso förknippas med skönhet och framgång, men hon visar också de betydligt mindre glammiga sidorna, med ätstörningar och känslor av ensamhet.

Foto: JESSICA GOW / TT NYHETSBYRÅN

80. Malin Grape

AMR-ambassadör, 47 år

WHO klassar antibiotikaresistensen som ett av världens största folkhälsohot. När antibiotika inte längre biter dör människor i infektioner som tidigare lätt kunde stävjas. Nu har Sverige utsett världens första och hittills enda ambassadör mot så kallad antimikrobiell resistens. Malin Grape ska ta Sveriges framgångsrika arbete ut i världen.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT NYHETSBYRÅN

81. Ann-Helén Laestadius

Författare, 52 år

I romanerna ”Stöld” och årets ”Straff” berättar Laestadius metodiskt om samernas öde så att det känns inpå bara kroppen. Nästa år blir ”Stöld” film på Netflix. Laestadius roll som ögonöppnare kan inte överskattas.

Foto: JACK MIKRUT/ TT NYHETSBYRÅN

82. Sophie Stenbeck

Näst största ägare i Kinnevik, 42 år

Den mäktiga finansfamiljen Stenbeck brukar vara mycket privat. Men i SvD:s poddserie ”Dynastin” öppnade Sophie Stenbeck upp om familjens sorger och relationer. Hon visade sig vara den enda av Jan Stenbecks amerikanska barn som sträckt ut en hand till halvbrodern Felix Granander, den ”okände sonen” som de fick kännedom om först vid faderns plötsliga död.

Foto: SEAN JORGENSEN/IMAGESPACE/SHUTTERSTOCK

83. Snoh Aalegra

Artist, 35 år

R&B-artisten har blivit en starkt lysande stjärna på den amerikanska RnB-himlen. Hon har samarbetat med världsartister som Prince, Pharrell Williams och Alicia Keys och flera gånger nominerats till och vunnit prestigefulla musikpriser. Snoh Aalegra, som har persiska rötter, är även starkt engagerad i den pågående kvinnorevolten i Iran.

Foto: MAGNUS SELANDER

84. Lotta Borg Skoglund

Överläkare i psykiatri, 47 år

Kunskapen är många gånger alltför låg när det kommer till flickors och kvinnors unika utmaningar med adhd. Lotta Borg Skoglunds folkbildningsarbete och böcker som ”Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna” och ”Adhd på jobbet” har starkt bidragit till att kvinnors neuropsykiatriska funktionsvariationer uppmärksammas.

Foto: FREDRIK KARLSSON

85. Hanna Hellquist

Krönikör och radioprofil, 42 år

Hennes krönikor i Dagens Nyheter är den urbana medelklassens nya lägereld. Varannan vecka öppnar Hanna Hellquist sitt såriga inre och lär oss något nytt om vad det är att vara människa.

Foto: PRIVAT

86. Petra Palmén

Fd ekonomichef på Gudrun Sjödén, 59 år

Med namn och bild i Expressen vågade Petra Palmén berätta om missförhållandena på klädföretaget Gudrun Sjödén. Allmänheten kunde därmed få kännedom om den rasism och mobbning som fanns på arbetsplatsen, som utåt sa sig stå för kvinnokraft och mångfald. Nu har Gudrun Sjödén själv trätt tillbaka och arbetsplatsen tagit viktiga kliv i rätt riktning.

Foto: JAKOB DAHLSTRÖM/TV4/C MORE

87. Moa Wallin

Radio-och mediepersonlighet, 27 år

”Cyklopernas land” , ”P3 Klubben”, ”Tankesmedjan i P3”, ”Druid & Zimmerman show”. Moa Wallin är överallt och lär Sverige att det inte måste finnas någon skillnad mellan rolig samtidsanalys och sylvass satir. Generation Z:s Viktor Barth-Kron.

Foto: CAISA RASMUSSEN/TT NYHETSBYRÅN

88. Nina Jönsson

Vd ICA Gruppen, 57 år

Matkassens pris har med inflationen blivit en allt drygare utgift för hushållen. Nina Jönsson fick 2022 i uppdrag att leda ICA gruppen, en av de stora matkoncernerna med 126 miljarder i omsättning och drygt 20 000 anställda.

Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

89. Hanna Öberg

Skidskytteåkare, 27 år

Vinterns världscup inleddes mediokert och sedan blev Hanna Öberg sjuk över jul. Men strax innan VM i Oberhof visade hon att formen var stigande och när det gällde som mest var 27-åringen som bäst. Med två individuella guld och ett silver och en kugge i det svenska stafettlag som tog brons blev Öberg VM:s mest framgångsrika kvinna.

Foto: ANNIKA KARLBOM

90. Ulrika Fåhraeus

Driver bloggen Ponnymamman, 57 år

”Ponnymamman” har drivit frågan om ungdomar som blir utnyttjade av kända ryttare och krävt hårdare regelverk. Men Ridsportförbundet känner sig bakbundna av Riksidrottsförbundet som inte tycker det behövs. ”Det är ganska enkla saker. Ligg inte med dina elever, ligg inte med dina praktikanter, ligg inte med dina anställda” ryter Ulrika Fåhraeus ifrån till SVT.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT NYHETSBYRÅN

91. Elin Ekman

Medicinsk sekreterare, 42 år

Elin Ekman var höggravid med sitt fjärde barn när hon fick diagnosen trippelnegativ bröstcancer. Nu lever hon med obotlig cancer, men orkar sprida ordet om att ”kolla tuttarna” och upplysa om att kvinnor fortfarande dör i sjukdomen. Delar med sig av sin vardag på Lillasparvoga på Instagram.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT NYHETSBYRÅN

92. Charlotte von Essen

Chef för Säpo, 59 år

Påverkansoperationer från främmande makt, it-attacker, terrorhot och skoldåd – det har inte rått någon brist på arbetsuppgifter under Charlotte von Essens första år som Säpochef. Att den juristutbildade von Essen är första kvinnan på posten är mer en detalj för historieböckerna. Det dagliga jobbet är att ansvara för rikets säkerhet.

Foto: ADAM IHSE/TT NYHETSBYRÅN

93. Tina Mehrafzoon

Musikjournalist, 32 år

Efter en karriär på SVT:s ”PSL” och ”Uppdrag granskning” anförtroddes Tina Mehrafzoon P3 guld-galan. 2022 tog hon steget ut i långt fler tv-rutor när hon tillsammans med Oscar Zia och Klas Eriksson programledde ”Musikhjälpen”.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT NYHETSBYRÅN

94. Josefin Jinder

Artist, 35 år

Över en natt blev popstjärnan Little Jinder också en firad kulturskribent. Med en text i Expressen om restaurangen Riche Fenix fångade hon en ny publik och lät svärtan som glittrar i hennes låttexter bli glasklar samtidsanalys. Släppte förra året albumet ”Salta diamanter” med pärlor som låten ”Brustna hjärtans klubb”.

Foto: TV4

95. Ann-Katrin Dolium

Ofrivillig mamma, 53 år

Hon utmanade ett stort tabu för kvinnor, det som kallas för ”moderskapsånger”. Tvillingmamman Ann-Katrin Dolium berättade i ”Malou” om att hon aldrig ville bli förälder. ”Jag ville ha katt, min man ville ha barn”. Kritiker menade att man inte får tala högt om att man ångrar sina barn, medan andra tyckte det var hög tid att ämnet lyftes brett.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT NYHETSBYRÅN

96. Cajsa Correa

Cheerleading-ledare, 48 år

Fritidsutbudet för unga som har en intellektuell funktionsvariation är ofta skralt. Cajsa Correa, med en dotter som tränar cheerleading, tyckte det saknades socialt samhällsansvar i sporten. Därför startade hon Bliss, laget där barn och ungdomar med till exempel Downs syndrom, autism och CP-skada kan träna, skratta och finna gemenskap.

Foto: ELIN BERGE

97. Sara Meidell

Kulturredaktör Västerbottens-Kuriren, 42 år

Väckte enorm debatt med den självbiografiska skildringen ”Ut ur min kropp”, om ett liv med anorexia. Boken fick kritik för att vara en ”självsvältsbibel” på samma gång som den hyllades för sin ärlighet om de upplevda ”belöningarna” som kommer av att inte äta.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

98. Sara Hector

Alpin skidåkare, 30 år

Plötsligt klaffade allt för den erfarna Sara Hector. 2022 plockade den alpina stjärnan pallplatser i världscupen på löpande band. När hon kom till OS i Peking hade pressen aldrig varit större. Då gjorde hon inga misstag och bärgade karriärens största framgång.

Foto: ELIN ÅBERG/MAJBLOMMAN

99. Elsa Schymberg

Skolelev, 12 år

Årets Majblomma heter ”Fred på jorden” och är designad av 12-åriga Elsa Schymberg från Karlstad, som vann Majblommans designtävling. ”Det blå är havet, det gröna är skogen och det orangea alla ställen där det är krig. Jag tror det är något många barn tänker på just nu”, säger Elsa.

Foto: OLLE SPORRONG

100. Barbro Westerholm

Fd riksdagsledamot, 89 år

Det har flutit mycket vatten under de politiska broarna sedan Barbro Westerholm var med och friskförklarade homosexualitet i egenskap av chef för Socialstyrelsen 1979. Westerholm själv har gjort två sejourer i riksdagen som ledamot för Liberalerna (och Folkpartiet, före namnbytet), alltid med kompassen inställd på minoriteters och kvinnors rättigheter. Efter valet i höstas klev hon av, 89 år gammal. Stort tack, Barbro!

