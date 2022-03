Foto: ÅKE ERICSON Foto: ANNA-KARIN NILSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

1. Magdalena Andersson

Statsminister (S), 55 år

Magdalena Andersson hade kraften att krossa glastaket.

100 år efter den kvinnliga rösträttens införande, 145 år efter att ämbetet instiftades, blev hon Sveriges första kvinnliga statsminister – sist ut av alla nordiska länder.

Efter sju år som finansminister på meritlistan var den före detta Handelshögskolestudenten och elitsimmaren den självklara efterträdaren till Stefan Löfven. Därtill, trots trassel, det enda gångbara alternativet i en svår parlamentarisk situation.

Oavsett valets utgång är platsen i historieböckerna för alltid säkrad.

De som växer upp i dag ser en kvinna på Sveriges mäktigaste position, som leder landet i en orolig tid med krig i Europa.

2. Victoria

Kronprinsessa, 44 år

Victoria och Daniel gick ut sida vid sida i en unik dementi av ryktena om en förestående skilsmässa. Det är inte lätt att leva i offentligheten, men Victoria gör det med pondus och värdighet. Det senaste året har hon utmärkt sig med sitt engagemang på kulturområdet, digitala besök i landets kommuner och för bilden i uniform från återinvigningen av Älvsborgs amfibieregemente. I tider av oro i Europa spelar kungahuset för många en viktig roll som samlande symbol.

3. Johanna Nordström

Komiker och poddare, 26 år

Underbar och älskad av alla. Podden ”Ursäkta” ligger ständigt på topplistan. Och showen ”Ring polisen” har sålt ut Avicii Arena – flera gånger om. Idag är Johanna Nordström inte bara de ungas favorit i sociala medier, utan folkkär komiker genom sin medverkan i bland annat ”Bäst i test” och ”Trevlig helg” i SVT.

4. Magda Gad

Utrikeskorrespondent, 46 år

Varför stannade du? Expressens Magda Gad får ofta frågan varför hon inte flydde från Afghanistan när talibanerna tog över. Hennes svar är lika självklart som modigt; det var ju då hennes arbete och kunskap behövdes som mest. Magda Gad ger röst åt krigens offer och granskar krigsherrar på platser som Kabul och Kongo.

5. Linn Ekermalm, Rima Almadeh och Elin Norstedt Svahn

Civila brottsutredare, 32 år, 28 år och 35 år

De lade det stora pusslet i utredningen som fick serievåldtäktsmannen Andreas Holm, den så kallade Nytorgsmannen, dömd. Han åtalades för 24 våldtäkter på kvinnor i Stockholm. Nästan alla offer var okända för polisen - anonyma kvinnor som sov eller var medvetslösa - och utredarna fick ta till kreativa metoder för att lyckas identifiera dem.

6. Malin Baryard-Johnsson

Ryttare, 46 år

Ingick som ensam kvinna i det hopplandslag som i Tokyo tog Sveriges första OS-guld i lagtävlingen sedan i Paris 1924. Baryard-Johnsson har tävlat på elitnivå i över 30 år och genom sina resultat visat att det som kvinna går att slå sig in i världseliten. Förra året var hon även ensam kvinna i Topp 10-finalen i Genéve.

7. Bianca Kronlöf

Komiker och skådespelare, 36 år

Hon välte internet med sitt öppna brev på Instagram till Soran Ismail – om samtycke och komikernas brödraskap. Följde upp med boken ”Brev till mannen”. Provocerar svaga män likt komikern Aron Flam och psykiatern David Eberhard som gjorde en hånfull video om hennes starka medverkan i ”Min sanning”, där hon berättade om våldtäkt och en kontrollerande ex-partner.

8. Linn Sjöstedt Dahl

Barnmorska, 39 år

Under hösten rasade barnmorskekrisen i Sverige. Barnmorskan Linn Sjöstedt Dahl var en av många barnmorskor som sa upp sig, trots att hon också älskar sitt jobb. Linn Sjöstedt Dahl delade med sig av dagboksanteckningar, som satte barnmorskornas pressade arbetsvillkor i nytt ljus. Det blev en ögonöppnare och hon blev en symbol för alla fantastiska barnmorskor.

9. Bianca Ingrosso

Influencer och entreprenör, 27 år

Det är inte många svenskar som kan briljera med att vara ekonomiskt oberoende före 30 års ålder – men Bianca Ingrosso fortsätter att skörda framgång efter framgång med bland annat sitt sminkmärke Caia. Snart väntar även ett eget tv-program. ”Oh, my god” som Bianca Ingrosso själv skulle ha sagt i ”Talang”-juryn.

10. Lena Nilsson

Skådespelare, 60 år

Hon hamnade i toppnyheterna när sonen Nils ”Einar” Grönberg, 19, sköts ihjäl i Hammarby sjöstad. Genom ett Instagraminlägg som riktade sig till alla de mammor som förlorat ett barn i gängkrigen berörde hon många: ”Våra hjärtan slits ur våra bröst, vi tröstar oss själva och varandra och vi är exakt lika mycket värda och våra söner är exakt lika mycket värda”, skrev hon.

11. Gudrun Persson

Historiker och forskningsledare FOI, 59 år

Rysslandsexperterna i Sverige består mest av män, men Gudrun Persson är ett lysande undantag. Kunnigt och klokt hjälper hon oss att förstå Ukrainas situation och Rysslands krig. Persson lägger föredömligt mycket tid på att folkbilda om sina specialområden.

12. Sherihan ”Cherrie” Abdulle

Artist, 30 år

Hon är Sveriges r'n'b- drottning och hyllas också internationellt. I somras gjorde hon en bejublad insats i ”Så mycket bättre” och med sina låttexter förmedlar hon starka budskap till unga som belyser utanförskap. Cherries senaste album ”Naag Nool”, som betyder ”kvinna som lever” på somali, är en hyllning till kvinnorna i hennes liv.

13. Stine Christophersen

Undersköterska, 43 år

Hon är ”det illojala vårdbiträdet”, visselblåsaren vars larm i Expressen om bristerna i covidvården på hennes arbetsplats ledde till att hon fick en erinran. Efter P1-dokumentären ”Det illojala vårdbiträdet” som skildrade hennes kamp för de sjuka på äldreboendet Sabbatsbergsbyn fick hon sin upprättelse, och ett hav av blommor.

14. Caroline Seger

Fotbollsspelare, 36 år

Blev 2021 den fotbollsspelare som spelat flest landskamper i Sverige och Europa på både dam – och herrsidan när hon gjorde sin 215:e landskamp i OS-genrepet mot Australien. Och det kom att bli fler matcher, och ett finalspel som slutade med svenskt OS-silver.

15. Carina Bergfeldt

SVT-profil, 42 år

Lyckas ständigt stå i centrum. Lovordades för dokumentären ”Utöya – aldrig glömma, aldrig tiga” och hamnade i kritikstorm när hon i strid med public services policy startade en egen insamling till Svenska Afghanistankommittén. Men Bergfeldt verkar ta invändningarna med en klackspark. I slutändan sitter hon ändå där på fredagskvällarna med en egen talkshow. Och fortsätter ha en varm och tät kontakt med alla sina följare på Instagram.

16. Charlotte von Essen

Chef för Säkerhetspolisen, 58 år

Hon tillträdde i höstas som Sveriges första kvinnliga Säpochef och styr nu över vår hemligaste myndighet. Med ökade spänningar i Europa efter Rysslands krig mot Ukraina blir hennes jobb än viktigare. Von Essens uppgift är att veta vad främmande makt har för sig, avvärja terrordåd och hålla koll på våldsbejakande extremister.

17. Evin Ahmad

Skådespelare och författare, 31 år

Det här var året när Evid Ahmad slog igenom på bred front och som hon gjorde det. Hennes gestaltning av coola men sårbara it-entreprenören Leya i nyinspelningen av Jens Lapidus bok ”Snabba cash” trollband publiken. Nu väntar snart nästa säsong. Evin Ahmad är också författare. Hur begåvad får man vara egentligen?

18. Pernilla Sjöholm

Blåste ”Tindersvindlaren”, 35 år

Öppenhjärtigt berättade hon i Netflixsuccén ”Tindersvindlaren” om hur hon blev ett av bedragaren Simon Levievs offer. Istället för att tystas av skuld och skam, lierade hon sig med andra lurade kvinnor med målet att sätta dit honom, med framgång. Nu är Simon Levievs ansikte känt över hela världen.

19. Emelie Buss

Studerande, 18 år

På väg hem en kväll i Västerås hörde Emelie Buss hur ett gäng hetsade en kvinna att ta sitt liv. När kvinnan sprang mot ån agerade Emelie och följde efter. Kvinnan kastade sig i det strömmande vattnet, men 18-åringen hoppade instinktivt i och räddade hennes liv. Polisen gav henne en medalj för det rådiga ingripandet.

20. Ebba Busch

Partiledare (KD), 35 år

Hon tog sig igenom den långdragna husaffären med en envishet som verkade dumdristig, men som till slut kanske ändå gynnade henne. Man kan i alla fall inte anklaga henne för att ta den lätta vägen. Hon fick drömhuset på platsen där hon vill att barnen ska växa upp. Och nu är det valår då Ebba Busch trivs som bäst.

21. Emelin Oduncu

Mamma, 66 år

Hon blev en förebild efter dokumentären ”Who the fuck is Bobby?” om sonen, kändisfrisören Bobby Oduncu. Moderskärleken övervann de kulturella hindren för att acceptera och stå upp för hans homosexualitet. Efter dokumentären har hon fått hjälpa andra assyr/syrianska killar: ”Jag säger att de ska prata fint med sin mamma. Och jag har lovat några att jag ska prata med deras mammor”, sa hon till LT.

22. Angela Gui

Doktorand i historia och aktivist, 28 år

Angela Gui har varit en hård kritiker av OS i Peking, som dotter till den i Kina fängslade svenske förläggaren Gui Minhai. Efter OS träffade Nils Van der Poel henne och överlämnade en av sina guldmedaljer till hennes pappa. Hon sa att medaljen nu representerar alla som drabbas av Kinas förtryck.

23. Isabelle Haak

Volleybollspelare, 22 år

En av Sveriges största kvinnliga världsstjärnor – alla idrotter inräknat. Var med och förde Sverige till en historisk kvartsfinal på EM i mästerskapet som de blågula damerna spelade för första gången på 38 år. 2021 blev även året då Haak blev utsedd till den turkiska ligans mest värdefulla spelare och hon blev poängbäst när hennes lag Vakifbank vann VM för klubblag.

24. Zara Larsson

Popstjärna, 24 år

Popstjärnan sparkade sin creative director Ryder Pipps efter att han hånat hennes vikt i inlägg som blev publika. Larsson krävde ett stopp för kommentarer om andras kroppar, och konstaterade att hon mådde bättre än hon gjort på länge. Stjärnan släppte också sitt tredje album – ”Poster girl” – under året, höll konsert för miljonpublik på Roblox och drog på turné som en bozz.

25. Sofie Löwenmark

Journalist, 41 år

Stod för ett av det gångna årets största scoop när hon på sajten Doku avslöjade skandalen med en reporter på Ekot som umgicks med en islamist som hon granskade. Hon intervjuade också den första kända avhopparen från Sveriges våldsbejakande islamistiska miljöer. Löwenmark är så skicklig att Jan Guillou ägnat två kolumner åt att reta sig på hennes insatser.

26. Nooshi Dadgostar

Partiledare (V), 36 år

Hon kom in som en stormvind och fällde regeringen. Och Nooshi Dadgostars tuffa stil har gått hem, inte bara hos de egna väljarna. Högerväljare har idag dubbelt så stort förtroende för Nooshi Dadgostar än för Annie Lööf. Hennes mer lediga sätt att prata än många andra politiker har också rönt uppskattning.

27. Patricia Klinteberg

Aktivist, 29 år

Hennes lillasyster Elin, 18, i Höör mördades brutalt av en killkompis som ville ha henne som flickvän. Vreden och förtvivlan ledde till handling – Patricia Klinteberg grundade organisationen ”Inte en kvinna till”. Den startar nu podcast, chatlinje och stödgrupper för kvinnor med inriktning på att nå yngre kvinnor och vara tillgängliga i sociala medier.

28. Elin Kjos

Träningsexpert och influencer, 33 år

169 000 Instagramanvändare engagerar sig i den populära träningsprofilens liv med den obotliga lungcancern. Sedan i höstas deltar Kjos i en ny studie där hon får ett nytt cancervaccin. Nyligen fick hon lyckobeskedet att cancern är vilande sedan ett par månader tillbaka. Snacka om stark kvinna!

29. Jonna Sundling

Längdskidåkare, 27 år

Efter att ha varit med i världstoppen under flera år fick hon i fjol sitt stora genombrott genom dubbla VM-guld i Oberstdorf. Något hon följde upp på OS med guld i den individuella sprinten, silver i sprintstafetten och brons i stafetten.

30. Heléne Rådemar

Rikslottachef, 58 år

Putins krig har fått många att tänka på hur de kan hjälpa till för att stärka svensk säkerhet. Ett givet svar är – Svenska Lottakåren, som sedan 1924 utbildat frivilliga kvinnor att understödja vid kris och krig. Lottor kan till exempel jobba som underrättelseassistenter och fältkockar. Heléne Rådemar rattar tryggt denna viktiga del av det svenska totalförsvaret, som också utgör ett av landets största kvinnliga nätverk.

31. Linda H Staaf

Chef för polisens nationella underrättelsetjänst, 46 år

Som chef för polisens underrättelsetjänst mötte hon världspressen i juni för att berätta om den svenska insatsen inom ramen för FBI-operationen Trojan Shield. Staaf är en tuff och målmedveten ledare, som har krossat glastak internt hos polisen. Nu gör hon livet svårare för Sveriges gängkriminella.

32. Gizem Erdogan

Skådespelare, 34 år

Hon känns redan etablerad som en av Sveriges främsta skådespelare. Efter tunga roller i ”Kalifat” och ”Tunna blå linjen” imponerade hon också i mysiga julkalendern ”En hederlig jul med Knyckertz”. Att hon går genom rutan är ett understatement.

33. Ibi Chune Jogestrand, 23 år, och Olivia Ström, 23 år

Tomtenissar

För andra året i rad delade Ibi och Olivia ut julklappar till barn som lever i utsatthet i Stockholmsregionen. Fattiga barn har skrivit till dem på deras Instagramkonto, och berättat om sin situation. ”Ortens tomtenissar” har fått bidrag från både Svenska kyrkan och privatpersoner för att köpa julklappar.

34. Kerstin Ekman

Författare, 88 år

Sveriges största nu levande berättare har under sex decennier dragit in läsaren i sin värld, in i kvinnors arbete, genom 1900-talet, på landsbygd och i stad. I den senaste kritikerrosade och Nordiska rådet-nominerade romanen ”Löpa varg” iklär hon sig rollen som pensionerad jägmästare i Hälsingland. Ingen känner människans natur och den natur som omger henne som Kerstin Ekman.

35. Barbara Bergström

Grundare av Internationella engelska skolan, 75 år

Miljardärskan gav fuskpälsen ett ansikte när hon var med i ett omdiskuterat reportage i DN. Barbara Bergström har hamnat mitt i den infekterade debatten om ”marknadsskolan” och möjligheterna att tjäna stora pengar på svenska friskolor. Barbara Bergström irriterar och fascinerar.

36. Hannah Widell & Amanda Schulman

Poddare och entreprenörer, 47 år och 41 år

De underhåller och stärker kvinnor varje vecka i Fredagspodden, som hållit igång i nära nog ett decennium. Powersystrarna sålde dessutom i somras sitt företag till Björn Ulvaeus bolag och tjänade en rejäl slant. Som inte det vore nog fick Hannah Widell sitt fjärde barn. Riktiga poddrottningar!

37. Khaddi Sagnia

Friidrottare, 27 år

Tog EM-brons i inomhusmästerskapen 2021. I OS blev det inga medaljer, men en niondeplats är inte dåligt. Khaddi Sagnia växte upp i miljonprogrammet Hjällbo i Göteborg och har berättat om hur en barndom med åtta syskon och en ensamstående mamma gjort henne både självständig och tävlingsinriktad. En styrka som behövs inte bara i längdhoppsgropen utan också för att tackla de många ”äckliga” mejl från män friidrottsstjärnan vittnat om.

38. Pernilla Nyrensten

Vd, 49 år

Pernilla Nyrensten från Borås är historisk då hon i somras blev den första kvinna, som både grundat företaget och suttit kvar som vd, vid en notering på Stockholmsbörsens huvudlista. För sju år sedan drog hon och maken igång Revolutionrace, som gör friluftskläder, i hennes pappas garage. Idag bärs kläderna inte minst av friluftande kvinnor och företaget har ett börsvärde på runt 10 miljarder.

39. Molly Sandén

Artist, 29

Molly Sandén nominerades till en Oscar i kategorin ”Bästa originallåt” för låten ”Húsavík”, som hon sjöng på Oscars förgala och hyllades världen över. Framträdandet blev framröstat som det allra bästa på filmsajten IMDB. ”Jag hoppas verkligen att min gamla LA-manager som bad mig att gå ner 10 kilo läser detta”, skrev Molly Sandén efteråt.

40. Emma Schols

Personlig assistent, 32 år

Sexbarnsmamman gick bokstavligen genom eld för att rädda sina barn ur branden i huset hemma i Edsbyn. Flera gånger gick Emma Schols in och ut ur det brinnande huset. Hon fick brännskador på 93 procent av kroppen, opererades över 70 gånger och var nära att dö. Nu har hon läkt kropp och själ, och skrivit en bok om händelsen: ”Ärren bär jag med stolthet”.

41. Nina Gunke

Skådespelare, 66 år

Tittarna känner igen henne från framgångsrika tv-serier som ”Hedebyborna”, ”Varuhuset” och 1990-talssuccén ”Skilda världar”. 2021 gick skådespelaren ut och berättade öppet och modigt i TV4 om sin alzheimerdiagnos och slog fast: ”Nu ska vi prata om det” för att sprida kunskap om en stigmatiserad folksjukdom.

42. Amie Bramme Sey

Skribent och medieprofil, 34 år

Med sitt feministiska och antirasistiska engagemang har Amie Bramme Sey tagit Sverige med storm. Hon är en välkänd röst i det folkkära radioprogrammet ”Karlavagnen” och i podden Raseriet. I sitt sommarprat gav hon en rapport av hur det är att vara kvinna 2021 – en tidskapsel från samtiden om sexism, våld, och systerskap.

43. Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, 52 år

Tog i höstas över rodret på Folkhälsomyndigheten efter Johan Carlson, som slutade i förtid. Även Anders Tegnell har fått en mindre framträdande roll sedan hon tog över. Tegmark Wisell tar täten och inger förtroende på den nya posten.

44. Elin Cullhed

Författare, 39 år

Poeten Sylvia Plaths korta och tragiska liv har i decennier fängslat både läsare och författare. Elin Cullhed dök djupt i hennes sista år i livet och skrev den lika vackra som ömma ”Eufori”. Resultatet blev ett Augustpris och stundande bred internationell lansering.

45. Sandra Näslund

Skicross, 25 år

Debuterade på den olympiska scenen som 17-åring. Då, i ryska Sotji slutade hon femma, när lagkamraten Anna Holmlund tog bronset. Fyra år senare i sydkoreanska Pyeongchang blev det en snöplig fjärdeplats. Men i år gick inget fel, Näslund körde hem ett efterlängtat guld i skicross.

46. Ninja Thyberg

Filmskapare, 37 år

Sveriges nya stjärna på regissörshimlen fick stort genombrott med prisbelönta filmen ”Pleasure”, som handlar om en kvinna som vill bli porrstjärna. När filmen kritiserades för att exploatera andra kvinnors kroppar, särskilt i nakenscenerna, stod hon också för årets vassaste inlägg i kulturdebatten. Den kritiserade scenen med en närbild på ett kvinnligt underliv poserade Ninja Thyberg själv för.

47. Carola Lidén

Jobbledig, 51 år

Hur ska livet levas? Efter att ha varit utbränd tre gånger på tio år sålde företagaren Carola Lidén i Umeå allt och drog iväg till Medelhavet i en gammal husbil hon ärvt av sin far. Hon lever enkelt men gott på samma summa som en fattigpensionär i Sverige. Just nu har hon jobbpaus, men i framtiden tänker hon sig jobba som en digital nomad, drömmen för många.

48. Sara Martinsson

Författare, 42 år

Kvinnor och styrketräning är två ord som fram till nyligen inte hörde ihop. Sara Martinssons essä ”Knäböj” visade med all önskvärd tydlighet att sådana tankar tillhör historien. Passningen till Sven Lindqvists kroppsbyggarklassiker ”Bänkpress” blev en intelligent undersökning av hur kvinnor nu tar sig an den manligaste av domäner i besittning.

49. Lina Axelsson Kihlblom

Skolminister (S), 51 år

Hon blev den första transpersonen som tar plats i en svensk regering. 2015 släppte hon boken ”Kommer du tycka om mig nu?” där hon beskrev hur hon fötts med en manskropp och genomgått könsbekräftande vård. Som skolminister kommer hon att få handskas med en het fråga i valrörelsen.

50. Nisti Stêrk

Filmare, 44 år

20 år har gått sedan Fadime Sahindal hedersmördades av sin far. Regissören Nisti Stêrk har gjort den starka dokumentären ”Arvet efter Fadime – om hedersproblematiken i Sverige” som hade premiär på SVT i år. ”Om man lyssnat på Fadime så hade hon levt i dag” säger Sterk, som ändå menar att det hänt mycket bra under åren som gått.

51. Tove Alexandersson

Orienterare, 29 år

Stod för en sanslös säsong 2021. I orientering blev hon historisk med guld i samtliga fem VM-distanser. Hon tog även två EM-guld och slutade som totalvinnare i världscupen. Samt vann VM-guld, dubbla VM-silver och ett VM-brons i nya värstingsporten skimo. Utsågs till årets kvinnliga idrottare på Idrottsgalan där hon i sitt tacktal lyfte fram situationen för barn och unga under pandemin.

52. Brita Zackari

Medieprofil, 39 år

Brita Zackari visar att man kan svetsa, röja skog och måla med äggoljetempera, trots att man aldrig gjort det förut. ”Hjälp, vi har köpt en bondgård” har rullat i tre säsonger och vi hoppas på fler. Kanske var det lantlivet som gjorde att Brita Zackari var den enda av Musikhjälpens programledare som klarade sig i buren från start till mål utan att bli sjuk.

53. Danijela Pavlica

Influencer, 30 år

Sonen Lyon dog i hennes mage i vecka 34 av graviditeten. Danijela ”Dani” Pavlica berättade om sorgen på sin Instagram och Youtubekanal och berörde många med sin berättelse. Influencern startade en insamling för Spädbarnsfonden för att inte fler familjer ska behöva uppleva förlusten av ett barn.

54. Stina Andersson

Vd Bonnier Group, 38 år

Handplockades från en karriär inom två klassiska svenska familjedynastier – Kinnevik och Axel Johnson – till en tredje, Bonnier, som vd för ägarbolaget. Utöver familjens kärnverksamhet med tidningar, magasin och böcker ansvarar hon därmed för koncernens investeringar inom nya tillväxtområden. Sin första medieerfarenhet skaffade hon sig redan som 14-åring på Nya Ludvika Tidning.

55. Lisa Nilsson

Artist, 51 år

Att Lisa Nilsson har en gudabenådad pipa som sångerska visste vi, men under pandemin klev hon också fram som en stark röst mot politikernas hantering av kultur- och nöjessektorn. I fjol valdes hon dessutom in i Swedish music hall of fame. En sann queen.

56. Charlotta Volkert

Fältassistent, 39 år

När hon såg flickorna gå hem efter skolan medan pojkarna spelade fotboll startade hon föreningen United by football. I ett av landets mest segregerade områden, Tjärna Ängar i Borlänge, spelar nu fler flickor än tidigare fotboll utan att det kostar något. Samtidigt lär de sig om sina rättigheter.

57. Cissi Wallin och Maria Sveland

Journalister/aktivister, 36 år och 47 år

De tyckte att offren kom bort när de kända metoo-männen kom till tals i stora medieproduktioner. Cissi Wallin och Maria Sveland startade en kampanj för att kunna göra en egen dokumentär. ”De rättslösa” visades sedan i SVT. Cissi Wallin har parallellt blivit åtalad av JK för sin metoo-bok ”Allt som var mitt”, men fortsätter oförtrutet framåt.

58. Rebecka Randhawa

Programledare, 35 år

Från SVT:s lokalredaktion i Rinkeby till reporterjobb i SVT:s prestigeprogram ”Agenda” och nu med egna programmet ”Utrikesbyrån”. Rebecka Randhawas kombination av nyfikenhet och skärpa gör det till ett av de bästa aktualitetsprogrammen just nu.

59. Elvira Öberg

Skidskytt, 23 år

Har länge stått i skuggan av systern Hanna Öberg. Men på OS presenterade hon sig och tog ett kliv rakt in i världseliten. Med dubbla OS-silver och guld i stafetten tog 23-åringen sina tre första mästerskapsmedaljer på seniornivå. Fler lär följa i framtiden.

60. Paulina Brandberg

Åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, 39 år

I en samhällsdebatt som länge dominerats av advokater, för Brandberg in nya juridiska perspektiv med stringens och patos. Har bland annat lyft hur hon drabbats av kvinnoförnedrande språkbruk i rätten av åtalade och vittnen. Kandiderar till riksdagen för Liberalerna, och utsågs till Årets svensk av tidskriften Fokus.

61. Carina Berg

Tv-profil, 44 år

Tv-stjärnan berättade om sin och maken Erik Bergs utmaningar med att få barn i dokumentärserien ”Var fan är storken?” som visades på Discovery+ förra året. I den hyllade serien berättade stjärnor som Charlotte Perrelli, Kenza Zouiten och Carolina Gynning om egna jobbiga erfarenheter.

62. Camilla Hamid

Stjärnbagare, 29 år

Succébloggen My kitchen stories blev startskottet för charmiga Camilla Hamids karriär som bakdrottning. I höstas kom hennes tredje receptsamling, ”Kaka på kaka”. I soffan hos SVT:s Carina Bergfeldt berättade hon nyligen om sin tuffa barndom med en fattig ensamstående mamma. Hamid säger att hon vill inspirera alla att lyckas ”oavsett hudfärg eller religion”.

63. Barbro Westerholm

Riksdagsledamot (L), 88 år

Sveriges äldsta riksdagsledamot har jobbat för kvinnors rättigheter i 50 år. Det är lättare att berätta vad hon inte gjort än vad hon åstadkommit i kvinnokampen. På senare år är det rätten till ett värdigt åldrande, utan ålderism, som varit den stora frågan. Nya boken heter ”Om att aldrig ge upp”.

64. Marie Mandelmann

Jordbrukare, 57 år

Marie Mandelmann chockade alla när hon tackade ja till att vara med i ”Let’s dance” – men på ett bra sätt. I den senaste säsongen av ”Mandelmanns” har vi fått lära känna det populära tv-paret djupare, inte minst hur Gustavs bipolaritet påverkar dem. Och Marie visar vägen när hon låter lusten och kreativiteten ta plats efter att alla barnen flugit ut.

65. Deqa Abukar

Entreprenör, 28 år

Järvabon fixar riskkapital åt ortens entreprenörer. Satsningen Shift, som hon startade med techsajten Breakit, kopplar samman kapitalet med goda affärsidéer från förorten och landsorten. ”Det blir en gamechanger” säger Abukar som fått Stora Journalistpriset som Årets förnyare.

66. Lisa dos Santos

Åklagare, 41 år

Lisa dos Santos är kammaråklagaren som satte sig upp mot gangsterromantik och machokultur inom den egna kåren. Inom ramen av sitt ämbete driver hon en målmedveten kamp mot tung brottslighet, inte minst i många uppmärksammade fall med gängkopplingar.

67. Sara Hector

Alpinåkare, 29 år

Har kämpat mot skador, dåligt självförtroende och fler skador. Men när storslalomen avgjordes i det olympiska värdlandet Kina kom belöningen för år av hårt slit. Sara Hector körde hem guldet i storslalom och kan nu titulera sig olympisk mästare.

68. Emma Knyckare, Ina Lundström, Scroll-Mia

Poddare, 34 år, 39 år, 37 år

Med lika mycket empati som humor har de grävt i de svenska männens mörker. Emma Knyckare, Ina Lundström och Scroll-Mia gör podcasten ”Flashback forever” till nödvändig lyssning. De undersöker forumet som brukar beskrivas som ett tillhåll för hatiska nättroll och visar att det i själva verket är en djupt mångfacetterad plats.

69. Britt-Marie

Får Sverige att gå runt, 45 år

Réka Tonai, ordförande för Centerns ungdomsförbund, kritiserade anställningsskyddet genom att hitta på skräckexemplet ”Britt-Marie, 45”. Hon som ska ha ”suttit kvar i fikarummet i flera år, istället för hårt arbetande ung”. Men många gick till försvar för ”Britt-Marie”. Alla vet ju vem hon är: den kompetenta kvinnan som håller ordning på allt och står för arbetsplatsens trygghet.

70. Greta Thunberg

Aktivist Fridays for future, 19 år

Klimatfrågan har hamnat lägre på den mediala dagordningen på grund av pandemin och nu kriget i Ukraina. Men Thunberg fortsätter envist att lyfta det akuta läget med den globala uppvärmningen. Hon har också protesterat mot Putins invasion utanför den ryska ambassaden i Stockholm och stöttat de unga ukrainska aktivisterna i Fridays for future.

71. Tone Sekelius

Influencer och artist, 24 år

Youtubern Tone Sekelius har sedan 2015 bjudit sina följare på sminktips, blandat med starka vittnesmål om att först komma ut som homosexuell och därefter som transperson. Har gett ut en bok om smink, varit med i en dokumentär om transidentitet på Discovery+, och i år gick hon till final i Melodifestivalen med sin låt ”My way”.

72. Babben Larsson

Komiker och programledare, 65 år

Vi är många som överlevt pandemin genom att plöja alla tillgängliga säsonger av ”Bäst i test” på SVT Play. När helgens sociala mörker sänkte sig fanns Babben Larsson (och David Sundin) där som en filt av dråplig värme och lagoma elakheter. I vintras programledde Larsson ”En mot Sverige”, också det en lägereld av avancerat trams för hela familjen.

73. Ebba Årsjö

Paralympier, 21 år

Ebba Årsjö kämpade hårt för att ta sig fram i den alpina skidåkningen och berättade inte om den muskelnedsättning i höger ben som hon fötts med. Men sedan 2019 har hon etablerat sig som alpinåkare på paratouren – och skördat stor framgång. Årsjö är en inspiration för andra tjejer och killar som sitter hemma med en funktionsvariation att våga komma ut med det.

74. Melinda Jacobs

Fosterhemsmamma, 37 år

Förra årets listetta kan nu glädjas åt att hennes arbete för att stärka fosterhemsplacerade barns rätt till trygghet tagit ännu ett kliv. I februari presenterades det nya lagförslaget, Lex Lilla hjärtat, av socialminister Lena Hallengren och Melinda Jacobs. I boken ”Hon hette Esmeralda” berättade hon också, i samarbete med Minna Tunberger, hela historien om Lilla Hjärtat.

75. Siw Malmkvist

Artist, 85 år

”Siwans” karriär saknar motstycke. Hon har spelat in över 600 låtar på tio olika språk, blev första svensk med en hit på Billboard-listan och har gjort tusentals bejublade uppträdanden. Hyllades vackert i ”Så mycket bättre”, inte minst av bröderna Norén som nytolkade ”Tunna skivor” och skapade en ny hit. Siw Malmkvist var dessutom piggast och vigast i hela gänget.

76. Asabea Britton

Barnmorska och folkbildare, 33 år

Via sitt stora Instagramkonto folkbildar barnmorskan Asabea Britton om graviditet, förlossning och kvinnokroppen. Under höstens kris i förlossningsvården var hon en lugnande röst för många av landets gravida kvinnor. Genom en förlossningsförberedande kurs och en nystartad podcast tillsammans med sin syster, doulan Opokua, verkar Asabea under parollen ”din kropp, dina val”.

77. Alexandra Pascalidou

Författare och journalist, 51 år

Hon fortsätter oförtrutet sin kamp för att uppmärksamma de mammor som förlorat sina barn i gängkrigen. På SVT visas den urstarka dokumentärserien ”Mammorna i våldets skugga” och teaterföreställningen ”Mammorna”, efter boken med samma namn, gör stort intryck över hela landet med Riksteatern.

78. Marion Ringborg

Stjärnkock och krogägare, 31 år

Hon har jobbat på de bästa krogarna i världen, men i Sverige blev hon känd genom dokusåpan ”Kockarnas kamp”, där hon berättade om rasismen hon upplevt inom krogbranschen. Med kollegan Linn Söderström startade hon popup-krogen Garba i Stockholm, som satsade och fick en fast adress under pandemin när många andra krögare tvingades lägga ned.

79. Birgitta Ohlsson

Chef för National democratic institutes program för politiska partier i Washington, 46 år

Den tidigare L-ministern och riksdagsledamoten gick öppet ut med att hon fått bröstcancer och genomgick en tuff behandling. Så skänker hon styrka till andra i samma sits. Men Birgitta Ohlsson gör inte avkall på sin liberala opinionsbildning. I dagarna skriver hon mycket om Ukraina, och hur hon anser att landet hör hemma i EU.

80. Linda Hammar

Tv-profil, 49 år

Efter att ha kämpat både med ett brutet ben och corona gör Linda Hammar comeback som tv-stjärna i Kanal 5 och Discovery+. Serien ”Välkommen till Köping” handlar precis som tidigare om Linda och gänget på gruppboendet. Få funkisar syns i medierna, vilket gör återkomsten extra välkommen.

81. Bianca Salming

Friidrottare, 23 år

Har gång på gång lyft problematiken kring vikthets inom friidrotten och vikten av att de utövare som är på väg att passera en ohälsosam gräns får hjälp i tid. Det är ett arbete som har fått stort genomslag och bland annat hyllats av förbundskapten Kajsa Bergqvist.

82. Lap-See Lam

Konstnär, 31 år

Lap-See Lam är känd för sina konstnärliga – och magiska – iscensättningar av svenska Kina-krogar. Själv är hon mer eller mindre uppväxt i restaurangen hennes föräldrar drev, spår av den kan just nu beskådas på Bonnier konsthall i Stockholm. Lam sommarpratade 2021 och har listats som en av Europas mest lovande konstnärer av affärstidningen Forbes.

83. Sofia Åhman

Idrottslärare och personlig tränare, 51 år

Pandemin må vara på väg mot sitt slut, men Sofia Åhman hänger i med sin hemmagympa i SVT. Hon har hjälpt många till ett rörligare och starkare liv och peppar tittarna utan att vara plågsamt hurtig.

84. Anna Möller

Läkare, 44 år

Jobbar på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm. Förutom det viktiga dagliga arbetet på kliniken, hörs Anna Möller i offentligheten, bland annat för att förklara att våldtagna kvinnor och män kan reagera mycket olika under och efter ett sexuellt övergrepp. En kunskap som behövs både hos allmänheten och i rättsväsendet.

85. Christina Schollin

Skådespelare, 84 år

Vi har sett mindre av Christina Schollin i ”Wahlgrens värld” på grund av pandemin. Men det kompenserar hon nu med råge. Efter 25 år återvänder hon nu till Dramaten i föreställningen ”(Macbeth)” där hon spelar en specialskriven och kritikerrosad roll som drottningen.

86. Anna Borg

Vd Vattenfall, 51 år

Har som statliga och hundraåriga Vattenfalls första kvinnliga vd en unik maktposition i den minst sagt heta och omdiskuterade energibranschen. Påbörjar också inom kort en styrelsekarriär i en radikalt annan sfär då hon tar plats i styrelsen för Wallenbergsstiftelsernas ägarbolag.

87. Marie Teike

Designer, 51 år

Tror du upcycling är ett nytt fenomen inom mode? Tänk om. I år är det 20 år sedan Marie Teike inom ramen för Stadsmissionen skapade Remake Sthlm. Remake skapar nya plagg av inlämnade kläder, och gör det så framgångsrikt att märket nu vann Damernas Världs Guldknappen samt kontinuerligt bärs av Kronprinsessan Victoria.

88. Erika Grahm

Sportchef Brynäs, 31 år

Aldrig tidigare har en kvinna basat över ett herrlag på elitnivå. Men nu var det äntligen dags. Erika Grahm blev 2021 tillsammans med Johan Alcén sportchef för hockeylaget Brynäs och dess fem representationslag.

89. Sarah Sjöström

Simmare, 28 år

Simstjärnan gjorde sitt första mästerskap som fjortonåring och sedan dess har medaljerna avlöst varandra. Efter att ha drabbats av en skada i armbågen i början av 2021 lyckades hon under året ta sig tillbaka till toppen, något som har imponerat världen över. Året avslutades med medaljer i både OS, VM och EM. För tredje gången har hon utsetts till Europas bästa kvinnliga simmare av det europeiska simförbundet.

90. Josephine Bornebusch

Skådespelare och regissör, 40 år

Allas Mickan är mycket mer än så. Efter succéserien ”Älska mig” kom pandemidramat ”Orca” och nu visar Viaplay ”Harmonica” som Bornebusch regisserat och även skådespelar i. Serien, om ett trasslande musikerpar som gör comeback, har hon skrivit tillsammans med Jonas Karlsson.

91. Ann-Helén Laestadius

Författare, 50 år

Romanen ”Stöld” renderade henne utmärkelsen Årets bok 2021, läsarnas favorit. Driven av vrede skrev hon romanen om den rasism som riktas mot samer och drabbar deras renar. En ögonöppnare för hur majoritetssamhället mjölkar Norrbotten på naturresurser men också för motsättningarna inom den samiska gruppen.

92. Carolina Sinisalo

Aktivist, 46 år

2016 förlorade Järvabon Carolina Sinisalo sin 15-åriga son Robin Sinisalo i en skjutning. Sedan dess har hon arbetat för att sprida kunskap om hur gängvåldet drabbar offer och anhöriga. För detta fick hon 2021 en hedersutmärkelse av Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne som uppmärksammar människor som arbetar för att förbättra de sociala levnadsvillkoren för barn och unga.

93. Karolina Ekholm

Riksgäldsdirektör, 58 år

Myndigheten Riksgälden – statens bank – bildades för över 200 år sedan. Men först nu har den fått sin första kvinnliga chef. Ekholm har en gedigen bakgrund som ekonomiprofessor på Stockholms universitet, vice riksbankchef och statssekreterare på finansdepartementet.

94. Carolina Jemsby

Journalist, 48 år

Hon har noggrant och respektfullt med sina kollegor på ”Uppdrag granskning” avslöjat hur vård för barn och unga med könsdysfori inte håller måttet och kan orsaka livslånga skador. Efter programmet om så kallade stopphormoner, som skjuter upp puberteten, gjorde Socialstyrelsen en helomvändning. Från att behandlingen är ”trygg och säker” till att bara ges i undantagsfall.

95. Anna Mia Ekström

Klinisk professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, 52 år

Pandemin har präglats av vaccinojämlikhet och nationalism. Anna Mia Ekström har påmint oss om att vi inte bara kan tänka på oss själva. Alla länder måste få vaccin, folkhälsa är mer än avsaknad av bara en sjukdom och åtgärderna mot covid-19 behöver balanseras efter vilken nytta och skada de gör. Ett viktigt perspektiv.

96. Linnéa Lindquist

Rektor, 40 år

Linnea Lindquist gör ett styvt jobb som rektor i utsatt område. Samtidigt är hon också en Sveriges mest framgångsrika opinionsbildare i debatten mot vinstdrivna skolor. Plöjer kommunala budgetar på fritiden och tar ledigt från jobbet för att kunna köra hårt i valrörelsen. Trots att hennes resurser i jämförelse med motståndarsidan är minimala går debatten nu ”Rektor Linnéas” väg.

Foto: SVEN LINDWALL

97. Ann Heberlein

Doktor i etik, 51 år

Drog igång den stora skönhetsdebatten med en artikel i Svenska Dagbladet. ”Det är inte så jag ser ut, tänker jag, vem är den här åldrande kvinnan?”, skrev hon och utlöste en rad svar. En del tyckte att det var skönt att hon lyfte på locket om sorgen över förlorad ungdom och skönhet, medan andra ansåg att intellektuella kvinnor inte på det här sättet ska gå patriarkatets ärenden.

98. Najiba Mansouri

Idrottsvetare, 39 år

Lämnade sitt hemland Afghanistan på grund av krig och etablerade sig i Sandviken. Sedan 2016 har hon engagerat sig i att hjälpa utlandsfödda kvinnor in i samhället med projektet Entré. Först med idrottsaktiviteter, lära sig cykla och simma, men också annan personlig utveckling. Bryter ensamhet och hopplöshet.

99. Amy Deasismont

Artist, manusförfattare, 29 år

Hon skrev sin första egna tv-serie, spelade huvudrollen själv, inledde första avsnittet med en sexscen och kammade sedan hem en Kristallen. Med sprudlande energi lyckades Amy Deasismont i ”Thunder in my heart” ge en varm bild av olycklig kärlek, psykisk ohälsa och trasslig vänskap.

100. Agnes Wold

Läkare och professor i klinisk bakteriologi, 67 år

Denna folkbildare toppade denna lista 2016, så hon kan lika gärna en gång få avsluta den. För Agnes Wold har idag en så självklar plats i svensk offentlighet att det känns som att hon alltid har haft den. Hon har lärt oss att strunta i dammtussar och säga ifrån mot ovetenskapligt trams. En orädd och rolig kvinna, smartare än de flesta. Finns det något bättre?

ÅRETS KVINNA I EXPRESSEN 2022: Magdalena Andersson, statsminister 2021: Melinda Jacobs, fosterhemsmamma

2020: Hédi Fried, psykolog och författare 2019: Greta Thunberg, klimataktivist 2018: Din medsyster (metoo) 2017: Zara Larsson, popartist 2016: Agnes Wold, professor och överläkare 2015: Sara Danius, ständig sekreterare 2014: Charlotte Kalla, skidåkare 2013: Pia Sundhage, förbundskapten 2012: Camilla Läckberg, författare 2011: Kronprinsessan Victoria 2010: Maria Wetterstrand, språkrör Miljöpartiet 2009: Maud Olofsson, partiledare Centerpartiet 2008: Elisabeth Massi Fritz, advokat och målsägarbiträde Visa mer

