Årets kvinnor 2021

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

1. Melinda Jacobs

Familjehemsmamma, 36 år

Med stort hjärta och osjälvisk kamp gör hon skillnad för de allra minsta. Melinda Jacobs öppnade sitt hem för barn i nöd redan när hon var 21 år. Men det blev Esmeralda, övergiven redan på BB, som fick henne att ta klivet ut i offentligheten. Efter tre år rycktes ”Lilla hjärtat” bort från sitt kärleksfulla fosterhem för att vanvårdas hos sina biologiska föräldrar tills hon dog.

Fyra lagändringar för att stärka familjehemsplacerade barns rättigheter har redan kommit till stånd. Och det är bara början på en större översyn.

Melinda Jacobs har förändrat samhället och öppnat våra ögon för barns utsatthet.

Foto: CLAS FROHLING/SÖDERSJUKHUSET

2. Karin Hildebrand

IVA-läkare, 45 år

Hon berättade tidigt om det allvarliga läget i covidvården på ett sakligt och ödmjukt sätt. Karin Hildebrand, läkare vid Södersjukhuset i Stockholm, blev rösten från golvet som i ”Aktuellt” bringade klarhet i vad som pågick. När experterna hade fullt upp med att göra ofta felaktiga prognoser, utgick hon från det vårdpersonalen såg hända.

Foto: Anette Nantell/DN TT NYHETSBYRÅN

3. Gizem Erdogan

Skådespelare, 33 år

Fick årets största genombrott med tv-succéerna ”Tunna blå linjen”, ”Kalifat”, och ”Kärlek och anarki”. Skådespelaren från Göteborg tog tittarna med storm med sina krävande roller, gestaltade så att varje rörelse och tonfall känns äkta. En stjärna är född – och vi behövde verkligen uppslukas av bra tv-serier under pandemin.

Foto: MIKAEL HELLSTEN/BORLÄNGE TIDNING

4. Nasteho Mohamed

Barnskötare, 22 år

Kom till Sverige till Borlänge för sju år sedan. Skapade debatt efter ett känslosamt Facebook-inlägg där hon kritiserade klansystemet och bristande jämställdhet bland svensksomalier. Alla gillade inte att hon lyfte frågan utanför gruppen: ”Men jag får prata nu, för jag har redan förlorat allt”, sa Nasteho till SVT, vars relation till släkt och familj skadats då hon velat gå sin egen väg. Jämställdhetsministern bokade en träff med henne för att lära sig mer.

Foto: KARL NORDLUND/SVT

5. Carina Bergfeldt

Journalist, 41 år

Skavlan, vem? Carina Bergfeldt axlade med bravur rollen som programledare för SVT:s stora talkshow. Gör sin egen grej med gäster och frågor, med snäppet större allvar än många män har vågat. Var dessutom USA-korrespondent under Trump – och guidade tittarna tryggt genom sanning och lögn.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT NYHETSBYRÅN

6. Magdalena Andersson

54 år, finansminister (S)

Magdalena Andersson har varit Sveriges mäktigaste kvinna sedan 2014. Finansministern är ingen linslus, men arbetet i coronatider med att ta fram extrabudgetar och värna ekonomin har varit enormt. Nyligen blev hon dessutom den första kvinnliga ordföranden för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ.

Foto: Veronika Ljung-Nielsen/DN TT NYHETSBYRÅN

7. Elizabeth Laursen

Undersköterska och skyddsombud,53 år

Elizabeth Laursen lyckades i samarbete med sina kolleger hålla covid-19 borta från sin demensavdelning på äldreboendet Åkerhus i Göteborg. De fick kämpa för att få rätt skyddsutrustning och pusslade med dubbla pass för att isolera de friska avdelningarna från de sjuka, en metod som ledningen såg som långt ifrån självklar.

Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN

8. Emma Örtlund

Artist, 33 år

Emma Örtlund har värmt många hjärtan med dokumentären ”Catwalk – från Glada Hudik till New York” där hon tar revansch på mobbningen i skolan och testar det glamourösa livet som fotomodell. Hon har hjälpt oss att stävja fördomar om personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra svårigheter.

Foto: OLLE SPORRONG

9. Eveline Jacobson

Intensivvårdssjuksköterska, 37 år

Hon stod i första ledet när covid-patienterna strömmade in på intensivvården på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. När det var som värst fick de bedriva vad hon kallar för ”krigssjukvård”. Sommarpratade och satte ljus på IVA-sjuksköterskornas avgörande roll för de svårast sjuka. ”Fan ta er”, sa hon till de som inte följer restriktionerna.

Foto: PELLE T NILSSON/SPA

10. Sofia

Prinsessa, 36 år

Prinsessan gick en beredskapsutbildning för att bli sjukvårdsbiträde och stöttade arbetet på Sophiahemmet i Stockholm under pandemin. Uppmärksammades världen över för sitt initiativ, bland annat av generaldirektören för WHO. ”Det är exakt så här kungligheter ska agera under en nationell kris: kliva fram, leda genom exempel och hålla moralen uppe”, skrev Expressens ledarsida.

Foto: David Keyton/AP

11. Isatou Aysha Jones

Entreprenör och aktivist, 35 år

Black Lives Matter fick sitt genombrott och blev en stark antirasistisk kraft. Den svenska rörelsens initiativtagare arrangerade kampanjer och demonstrationer för att skapa förändring. Tenstabon och trebarnsmamman Aysha sa till tidningen Mitti: ”Ja, det är jobbigt med rasism, men jag lovar att det är ännu jobbigare att utsättas för den.

Foto: Bazar förlag

12. Anna Ardin

Diakon, 42 år

Hon drabbades av ”den andra våldtäkten” när hon polisanmälde Wikileaksgrundaren Julian Assange. Anna Ardin smutskastades både av några av världens mest kända intellektuella och hundratusentals fans till Assange. Nu valde hon till slut att träda fram i medier och i boken ”I skuggan av Assange”. Ingjuter mod i andra kvinnor och lyfter frågan om sex i gråzonen.

Foto: HAYOUNG JEON/EPA TT NYHETSBYRÅN

13. Greta Thunberg

Klimataktivist, 18 år

När pandemin bröt ut anpassade hon klimatstrejkerna till digitala manifestationer. Men Greta fortsätter att synas och höras, med Guldbaggebelönade filmen ”Greta”, sina humoristiska pikar till Donald Trump och stödet till bondeprotesterna i Indien. Nu är hon dessutom myndig och hennes belackare får ett argument mindre.

Foto: ADAM IHSE/TT NYHETSBYRÅN

14. Agnes Wold

Läkare professor i klinisk bakteriologi, 66 år

Agnes Wold har genom coronakrisen varit en kontrast till lockdown-förespråkare. Hon levererar sina barska uttalanden utan omsvep men med mycket humor. Har i timslånga chattar och otaliga intervjuer svarat på tusentals vitt skilda frågor om covid-19, allt från om oralsex är säkert till om hunden kan smitta en.

Foto: LINA ARVIDSSON/SVERIGES RADIO

15. Betlehem Isaak

Författare, 27 år

Som dotter till Dawit Isaak, den svenske journalisten och författaren som sitter fängslad i Eritrea, har hon höjt rösten för sin fars frihet. I år lärde vi känna henne i egen rätt genom den öppenhjärtiga uppväxtskildringen ”Mitt liv utan dig”. Hennes berörande sommarprat rymde både Dawit Isaaks öde och berättelser om rasism i Sverige.

Foto: JOHANNA LUNDBERG/BILDBYRÅN

16. Jonna Sundling

Längdskidåkare, 26 år

Plötsligt stämde allt för Jonna Sundlig från Tvärålund utanför Umeå som blev VM-drottning i Oberstdorf. Guld i både individuell sprint och sprintstafetten, det senare tillsammans med Maja Dahlqvist. En ordentlig revansch för förra mästerskapets vurpa.

Foto: Tomas Olsson/SVT

17. Sofia Åhman

Träningsexpert, 50 år

Kvastar, virade handdukar, petflaskor med vatten. Plötsligt ville alla ”Träna med Sofia”, som körde effektiva hemmapass på SVT med enkla grejer från hushållet som hjälp. Har hållit uppe folkhälsan under karantänen och spritt värme med sin okonstlade vänlighet.

Foto: OLLE SPORRONG

18. The Mamas

Loulou Lamotte, 39 år, Ashley Haynes, 34 år, Dinah Yonas Manna, 39 år

Hattrick av The Mamas! Till Eurovision med John Lundviks ”Too late for love”. Därefter vinnare av Melodfestivalen året efter med låten ”Move” och nu direkt till mellofinal med ”In the middle”. Soul, glitter och skönhet i en underbar förening.

Foto: Barzan Dello/DN TT NYHETSBYRÅN

19. Karin Bodin

Vd, 46 år

Bara drygt ett år efter att hennes syster och kompanjon gått bort i cancer brann hjärtat i Karin Bodins familjeföretag Polarbröd ner till grunden. Som en av Älvsbyns största arbetsgivare tvingades hon varsla 131 anställda under hösten, men tog nyligen första spadtaget till den nya fabriken som redan i oktober ska vara i gång igen. Bär en hel bygd på sina axlar.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/SVD TT NYHETSBYRÅN

20. Sara Lei

Läkare, 35 år

Tre läkare intensivvårdades i covid-19 på Karolinska och patienterna strömmade in. Då höll skyddsutrustningen på att sina i hela Sverige. Läkaren Sara Lei tog en djärvt initativ, i strid med reglerna, och skickade ut ett nödrop i en Facebookgrupp för svenskkineser om att hitta utrustning att köpa i Kina. Efter en logistisk bragd fylldes flera flygplan som nådde fram med första lasten bara timmar innan lagren tog slut.

Foto: Hanna Brunlöf Windell

21. Lydia Sandgren

Författare och psykolog, 34 år

I över tio år skrev den då helt okända Lydia Sandgren på sin debutroman. När ”Samlade verk” gavs ut hyllades den både av kritikerna och läsarna. Det 700-sidiga verket om kärlek, konst och vänskap belönades med Augustpriset. Lydia Sandgren har skrivit en roman med, för att citera Suzanne Osten, ”ironisk distans och stor ömhet”.

Foto: Privat

22. Isabelle Johansson Svahn

Skolelev, 8 år

Hon är bara åtta år, men på god väg att samla in en miljon till Barncancerfonden. För två år sedan fick hon leukemi, ett tungt besked men cytostatikabehandlingen lyckades och framgången blev startskottet för insamlingen. Den första maj avslutas både hennes behandling och insamlingen. Vilken tjej!

Foto: Fri Tanke

23. Amina Manzoor

Medicinreporter, 41 år

Med kunskap och integritet har Amina Manzoor lotsat läsaren genom svårtolkade rön och nyheter om smittan. Gjorde en dramatisk exit från Dagens Nyheter när hon avslöjade på Twitter att hon sagt upp sig – och skrev att det var för sådana här situationer man hade ”fuck off-kapital”. Ett gott råd till alla kvinnor.

Foto: Richard Drew/AP

24. Miriam Haley

Producent, 44 år

Den svenska producenten Miriam Haley var ett av huvudvittnena i rättegången mot Harvey Weinstein, som dömdes till 23 års fängelse för ett år sedan. Hon visste vad det skulle kosta att berätta om våldtäkten. Två år av hennes liv präglades av rättegången och smutskastning. Lättnaden var stor när kvinnorna fick upprättelse.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL

25. Sofie Sarenbrandt

Författare, 43 år

Den firade deckardrottingen har sålt över tre miljoner böcker i 15 länder. Men i somras gjorde hon något än mer beundransvärt. Sarenbrandt ägnade sitt avsnitt av ”Sommar i P1” åt att belysa sexuella övergrepp mot barn – med utgångspunkt i de våldtäkter och övergrepp hon själv tvingades genomlida som barn.

Foto: OLLE SPORRONG

26. Bianca Ingrosso

Influencer och entreprenör, 26 år

Alla har en åsikt om kändisdottern som med tonvis av charm och smartness byggt ett eget imperium. Försäljningen av sminkmärket Caia gjorde henne ekonomisk oberoende vid 25 års ålder. Men hon delar också med sig av livet bortom glamouren, med ämnen som abort och känslor av ensamhet.

Foto: SOFIA NAHRINGBAUER/UNT

27. Gabriella Antonic Svensson

Skolelev, 14 år

Räddade livet på en ung man som var på väg att begå självmord. Tåget kom rusande och med risk för sitt eget liv puttade hon bort mannen från järnvägsövergången i centrala Uppsala. Polis och allmänhet hyllade hennes enorma civilkurage. ”Jag skulle inte vilja leva med att se honom bli påkörd”, förklarade hon.

Foto: HELEN LING/SVERIGES RADIO P4 STOCKHOLM

28. Elin Sjögren och Linnea Horgby

Poliser, 35 år och 34 år

De deltog under 2020 i flera stora insatser mot sexhandeln i Stockholm och var med och startade polisens satsning ”Insats torsk”. De tycker att alla poliser borde lära sig att upptäcka när ett sexköp görs. ”Det sägs ju att prostitution är världens äldsta yrke. Jag skulle säga att det är världens äldsta övergrepp”, säger Linnea Horgby till SVT.

Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN

29. Johanna Nordström

Komiker, 25 år

Johanna Nordström är en av våra hetaste humorprofiler som gjort succé med podden ”Ursäkta” – som under året växt till att bli en av Sveriges största. Med sin unika jargong är hon Instagrams humordrottning där hon sprider good vibes med sina sketcher.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT NYHETSBYRÅN

30. Victoria

Kronprinsessa, 43 år

Höll ett historiskt invigningstal på Stockholm Pride och vände sig till alla som inte vågat komma ut: ”Jag står bakom dig”, sa hon. Utsågs till ”Årets hetro” på QX Gaygala för sina insatser. I sitt tack skrev Victoria vi måste forsätta att ”arbeta för en värld där hbtqi-personer ges möjlighet att leva i frihet och utan förtryck”.

Foto: Mike Carlson/AP

31. Amanda Zahui

Basketspelare, 27 år

Vår största basketstjärna gjorde strålande insatser för ett New York Liberty som hade en kämpig säsong. Under Black Lives Matter blev hon en stark röst och hennes video om polisbrutalitet och George Floyds död resulterade bland annat i en lång intervju med New York Times.

Foto: Stockholms universitet

32. Berit Olofsson

Professor i organisk kemi, 49 år

Hon kavlade upp ärmarna när sjukvården led av materielbrist i början av pandemin. Tillsammans med kollegor vid Stockholms universitet drog Berit Olofsson igång ett stort arbete med att inventera all utrustning vid de naturvetenskapliga institutionerna. En ymnig produktion av handsprit sattes också igång dag ett och backades snart upp av företag som ville hjälpa till.

Foto: PILLAN THELAUS/SVT

33. Ulla Löfven

Pensionär, 69 år

Stefan Löfven har ett hemligt vapen. Efter debaclet med statsministerns julshopping charmade Ulla Löfven svenskarna totalt i Carina Bergfeldts talkshow genom sitt uppriktiga och mänskliga sätt. Berättade att hon grät när maken tackade ja till att bli partiordförande – och avslöjade nästan för mycket om deras fredagsmys i bastun.

Foto: CARL SANDIN/BILDBYRÅN

34. Magdalena Eriksson

Fotbollsspelare, 27 år

Förutom att vinna Diamantbollen och vara lagkapten för Chelsea använder fotbollslandslagets nyckelspelare Magdalena Eriksson sin position för att lyfta angelägna frågor, såsom jämställdhet. En passionerad back av världsklass.

Foto: Beatrice Lundborg/DN TT NYHETSBYRÅN

35. Liv Strömquist

Serietecknare och poddare, 43 år

I höstas blev hennes seriealbum ”Den rödaste rosen” till föreställningen ”Liv Strömquist tänker på sig själv” på Dramaten i Stockholm, och varje vecka hörs hon i populära poddar. Hedersdoktor Strömquist har skänkt världen sin vassa folkbildning i 20 år. Vi hoppas hon fortsätter i 20 år till – minst.

Foto: STEFAN JERREVÅNG/TT NYHETSBYRÅN

36. Gun-Britt Johnsson

Pensionär, 91 år

Hon blev första svensk att få vaccinet mot covid-19. Det kändes ingenting, var hennes avslappnade kommentar till händelsen, som rapporterades i alla stora nyhetsmedier. Gun-Britt Johnsson är ett medborgerligt föredöme som omfamnar vaccinets betydelse för folkhälsan.

Foto: OLLE SPORRONG

37. Therese Lindgren

Influencer, 34 år

En av våra mest inflytelserika influencers för unga. Använder sina sociala kanaler till att bland annat belysa psykisk ohälsa och räds inte att skapa debatt kring viktiga frågor. Under 2020 bjöd hon in statsminister Stefan Löfven för att prata om coronapandemin inför sina en miljon följare på Instagram.

Foto: Wilma Orr/Studio Emma Svensson

38. Asabea Britton

Barnmorska, 32 år

Barnmorskan fick stor uppmärksamhet för sin hemförlossning som hon delade i sociala medier. Men hennes Instagramkonto var redan innan det en plattform för kunskapsspridning om kvinnokroppen och förlossningsvården. Hon breddar synen på föräldraskap, födsel och amning.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL

39. Josephine Bornebusch

Regissör och skådespelare, 39 år

Hon hyllas nu inte bara för sina roller framför kameran. När filmbranschen stod still drog hon snabbt ihop det originella filmprojektet ”Orca”, en zoomfilm om isolering. Dessutom kom det i år en ny säsong av tv-succén ”Älska mig”, som hon både skrivit, regisserat och skådespelat i.

Foto: JOEL MARKLUND/BILDBYRÅN

40. Helena Duplantis

Tränare, 55 år

Hon är fystränaren som gjort Armand Duplantis bäst i världen – och mamman som gör allt för sin son. När ”Mondo” inte fick ta med sig sina stavar på flyget till Monaco så snörade hon fast dem på biltaket och körde 245 mil – tur och retur.

Foto: SIMON HASTEGÅRD/BILDBYRÅN

41. Emma Frans

Epidemiolog och vetenskapskommunikatör, 39 år

Drastisk humor och enkel saklighet är folkbildaren Emma Frans metod. Epidemiologen har under året gett oss lättillgängliga perspektiv på pandemin och låtit bli att välja sida i den infekterade debatten om strategin. Många kommer läsa hennes coronadagbok ”Alla tvättar händerna”.

Foto: JESSICA GOW/TT NYHETSBYRÅN

42. Susanna Gideonsson

LO-ordförande, 57 år

Valdes till LO-bas och blev därmed en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Började jobba redan när hon var 16 år, samma år som hon köpte sin första jänkare, och har sedan dess huggit i, inte sällan på manligt dominerade arbetsplatser. Fått en utmanande första tid med dramatiska LAS-förhandlingar och mobilisering under pandemin.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT NYHETSBYRÅN

43. Laura Swaan Wrede

Brigadgeneral, 56 år

Den första kvinnliga chefen för kungliga Livgardet på 497 år. Förra året utsågs Laura Swaan Wrede till ställföreträdande arméchef. Därmed är hon den mäktigaste kvinnan inom svenskt försvar, och förebild för de drygt 18 procent kvinnor som nu arbetar i försvaret.

Foto: Alexander Mahmoud/HS Advokatbyrå

44. Ada Alak

Biträdande jurist, 40 år

Ada Alak, verksam i Malmö, har de senaste åren försökt att hjälpa kvinnor som är juridiskt skilda i Sverige men mot sin vilja förblir gifta enligt islamisk rättstradition, så kallat ”haltande äktenskap”. Få imamer i Sverige går med på att upplösa äktenskapet om bara hustrun vill skilja sig. Ett underbevakat samhällsproblem.

Foto: Christine Olsson/TT NYHETSBYRÅN

45. Molly Sandén

Artist, 28 år

Molly Sandén skapar musik och låttexter som går rakt in i hjärtat. Har flertalet gånger prisbelönats för sin musik, men också blivit en förebild för unga kvinnor. Nu är hon med på Oscarsgalans shortlist för låten ”Husavik – my hometown” från Netflixfilmen ”Eurovision song contest: The story of fire saga”.

Foto: PELLE T NILSSON/SPA

46. Nooshi Dadgostar

Partiledare (V), 39 år

Valdes till vänsterns nya partiledare när populäre Jonas Sjöstedt flyttade till Vietnam. Inget av nybörjarens osäkerhet syns dock hos Dadgostar, som redan har tagit plats i debatten och läxat upp regeringen för misslyckandet med att skydda äldreomsorgen under coronapandemin.

Foto: Jonas Lindkvist/DN TT NYHETSBYRÅN

47. Iris Elmér

Gymnasieelev, 20 år

Fältbiologen Iris fick nog av de vuxnas brist på åtgärder i klimatkrisen. Ihop med några andra ungdomar tog hon tag i saken genom att starta Aurora, ett nätverk med syfte att stämma svenska staten. Bland annat hävdar de att Sveriges klimatpolitik strider mot FN:s barnkonvention.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT NYHETSBYRÅN

48. Anna Ekström

Skolminister (S), 61 år

Utbildningsministern har hållit grundskolan öppen under coronapandemin, vilket har visat sig vara ett klokt beslut. Samtidigt har hon öppnat upp för distansundervisning på gymnasiet och delvis även på högstadiet när smittläget har krävt det. En svår balansgång, som Anna Ekström har klarat väl.

Foto: JONAS LINDSTEDT/TT NYHETSBYRÅN

49. Marie-Louise Hänel

Läkare och riksdagsledamot (M), 53 år

När coronakrisen var ett faktum gick den moderata riksdagsledamoten Marie-Louise Hänel Sandström till talmannen och bad om tjänstledigt. Istället för riksdagsarbete tog hon på sig läkarrocken igen, och jobbade på vårdcentralen i Gråbo, Lerums kommun. ”Jag tänkte att jag kanske borde hjälpa till”, sa hon.

Foto: Privat

50. Linda Andersson

Wilmas mamma, 42 år

Rättegången om mordet på Wilma i Uddevall var en av 2020 års mest bevakade. Wilmas mamma har genom flera öppenhjärtiga intervjuer bidragit till att lyfta de anhörigas situation vid grova våldsbrott. ”Jag kommer aldrig att ge upp om att hitta Wilma”, säger Linda Andersson.

Foto: JOHANNA LUNDBERG/BILDBYRÅN

51. Ebba Andersson

Skidåkare, 23 år

”Hoppa!”, ropade fotograferna. Men hon stod kvar. ”Varför ska tjejer hoppa på alla segerbilder, men inte killar?”, frågade hon. Ebba Andersson är inte bara en av världens bästa skidåkare – hon gör även skidvärlden lite bättre. Fick stöd av stjärnorna Charlotte Kalla och Frida Karlsson, som också retat sig på hoppkravet för kvinnor.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL

52. Sarah Dawn Finer

Artist, 39 år

Som den queen hon är tog hon Alexander Bards plats i Talang-juryn och ingen längtar väl tillbaka? Hon är en av alla de artister som fått de flesta jobb inställda under pandemin, men som tur är tar nöjes-Sverige tillvara på hennes begåvning på andra sätt.

Foto: Privat

53. Carina Ahlqvist

Äventyrare, 53 år

Carina bestiger världens högsta berg för att samla in prover av is och sten till forskningen om glaciärsmältning. Proverna fungerar som ett komplement till Nasas satellitbilder. Förutom att klättra för klimatforskningen råddar hon återvinningsprojekt, stöttar trädplantering och utbildar lokalbefolkningen i Himalaya.

Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL

54. Dagny Carlsson

Bloggare, 108 år

Världens äldsta bloggare håller humöret uppe trots att pandemin har isolerat henne under hela året. ”Det finns för många tappade sugar här i världen”, skriver Dagny och det är bara att hålla med. Nu har hon fått sitt vaccin och drömmer om att åka och se på midnattssolen med några väninnor.

Foto: Mikael Wallerstedt

55. Tove Fall

Epidemiolog, 42 år

Med lugn och pondus har professor Tove Fall argumenterat för vad Sverige borde göra annorlunda för att hejda smittspridningen. Många har nog undrat hur det hade gått för Sverige om hon hade haft rollen som statsepidemiolog.

Foto: Märta Thisner

56. Donia Saleh

Författare, 24 år

Hennes ”Ya Leila” var en av förra årets mest hyllade debuter. Romanen kretsar kring sistaårsgymnaisterna Leila och Amila, vars relation och konflikter sätter den svenska medelklassfeminismen i blixtbelysning. Det är ett minst sagt avslöjande ljus.

Foto: ALEXANDER MAHMOUD/DN TT NYHETSBYRÅN

57. Linda Staaf

Polismästare på Noa, 45 år

Hennes avdelning fick ansvar för att gå igenom miljoner sidor av material från Encrochat efter att denna hemliga chattjänst – populär hos kriminella – knäckts av fransk polis. Innehållet i denna genomgång ligger nu till grund för att hundratals misstänkta brottslingar är häktade bara i Sverige.

Foto: KRISTER ANDERSSON/BILDBYRÅN

58. Petra Svensson

Fotbollskommentator, 28 år

Tänk att det skulle dröja ända till 2020 innan den första kvinnan kommenterade en match i herrallsvenskan. Senare blev Petra Svensson även del av den första helkvinnliga kommentatorduon med Irma Helin. Skicklig och mycket omtyckt.

Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN

59. Johanna Bäckström Lerneby

Journalist, 46 år

Med boken ”Familjen” om en släkt i Angered satte hon fart på debatten om klankriminalitet, nådde topplistorna och fick Stora journalistpriset. ”Familjen” ska nu också bli tv-serie. Har gett den breda allmänheten ny kunskap om parallellsamhällen i Sverige.

Foto: MATTIAS HELLSTRÖM/SPA

60. Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby

Programledare, 33 år, skribent, 31 år

Den antirasistiska och feministiska podden ”Raseriet” har hållit på i fem år, men fick ett stort genombrott i år efter George Floyds död. Många ville lära sig mer och lyssnade på erfarenheterna, diskussionerna – och skratten – i podden med de två kusinerna som länge drivit sina frågor på olika sätt.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT NYHETSBYRÅN

61. Charlotte Perrelli

Artist, 46 år

Borta var fadäsen med sistaplatsen i Melodifestivalen 2017. Charlotte Perrelli – som dessutom spred glitter över vinterns upplaga av ”Stjärnorna på slottet” visade ungdomarna var skåpet ska och gick direkt till final. Perrelli är inte bara ”Still young”, hon är en evig schlagerdiva.

Foto: STEFAN JERREVÅNG/TT NYHETSBYRÅN

62. Kosovare Asllani

Fotbollsspelare, 31

När Real Madrid tog klivet in i nutiden och lanserade sitt damlag skrev Kosovare Asllani in sig i historieböckerna genom att göra klubbens första mål någonsin. Så har hon fortsatt och är laget främsta målgörare och största stjärna.

Foto: Vanni Jung Ståhle/DN TT NYHETSBYRÅN

63. Ana Diaz

Artist och låtskrivare, 43 år

Ana Diaz gick rakt in i svenska folkets hjärtan när hon medverkade i ”Så mycket bättre”. Hon har samarbetat med stjärnor som Britney Spears, David Guetta och One Direction. I intervjuer han hon talat öppet och ärligt om sin depression, adhd och sociala fobi, som präglat henne hela livet.

Foto: SVT

64. Clara Lidström och Susanne Jonsson

Influencer, 34 år och tv-kock, 46 år

De fixade julstämningen i ensliga tider med sin slow-tv på SVT. Publiken fick pyssla, baka och kommunicera med dessa hemtrevlighetens mästarinnor. Susannes internationella kockerfarenhet parad med kunskapen om den samiska kokkonsten imponerar. Och Claras både rejäla och konstnärliga blogguniversum inspirerar till en hållbar livsstil.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT NYHETSBYRÅN

65. Lina Gustafsson

Veterinär, 40 år

Skrev den uppmärksammade reportageboken ”Rapport från ett slakteri. En veterinärs berättelse”. Köttindustrins brutala verklighet, som hon själv sett under sin tid på slakterier, skildras sakligt och oförskönat utifrån dagboksanteckningar.

Foto: Eva Tedesjö/DN TT NYHETSBYRÅN

66. Anne Sofie von Otter

Opera- och konsertsångerska, 65 år

Under pandemiåret har vi kunnat lyssna hennes världskända röst i sända konserter och se henne skildra sin konstnärliga resa i SVT-programmet ”Mästaren”. Hon berättade också om sin mans tragiska självmord i kölvattnet av ogrundade metoo-anklagelser i dokumentären ”Benny och kulturhuset”. Har konstnärlig och moralisk ryggrad.

Foto: MATHIAS BERGELD/BILDBYRÅN

67. Khaddi Sagnia

Längdhopppare, 26 år

En korsbandsskada får många att ge upp. Två korsbandsskador får de allra flesta att ge upp. Men Sagnia har kämpat sig igenom motgångarna och utvecklats till en av världens absolut bästa längdhoppare. Det är bara att applådera.

Foto: Privat

68. Faduma Mohamed

Lärare, 31 år

I fyra år har hon utvecklat sin förening Unga själar, som arrangerar lovaktiviteter och hjälper ekonomiskt utsatta barn och unga. Pengar till fritidsaktiviteter, SL-kort eller en ny ryggsäck. I sin vardag på Bredängsskolan såg hon att många saknade även enkla saker i sina liv. ”Jag känner ingen maktlöshet längre”, berättar hon för Expressen.

Foto: CAROLINE LINNAKALLIO/VLT

69. Kim Norman

Makeupartist och fotograf, 48 år

Hon är en av många vardagshjältar runtom i landet under pandemin. Kim Norman startade insamlingen #tillsammansförvästerås för att stötta vården och lokala restauranger i Västerås. Västeråsarna skänkte snabbt en miljon kronor. Pengarna användes till inköp av färdiga luncher till vårdpersonalen, som Kim och andra frivilliga levererade.

Foto: Cecilia Liljeton/IBL

70. Anna-Karin Wyndhamn

Pedagog och debattör, 45 år

En gång ”Supernanny” på TV3. Nu tar hon täten i kritiken av jämställdhetsintegreringen på högskolan, som hon menar äventyrar den akademiska friheten. Hon och Ivar Arpi skrev den omdebatterade boken ”Genusdoktrinen” som bland annat bygger på Wyndhamns dagboksanteckningar från hennes tid på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Foto: FIIRI AGENCY

71. Mona Mohammed Ali

Företagare, 31 år

Efter att ha bott 11 år i London kom hon hem och upptäckte att inte så mycket hade förändrats i Sverige. Företagen och dess reklam hade inte hängt med i samhällsutvecklingen. Mona Mohammed Ali grundade agenturen Fiiri som förmedlar modeller med mångfald i kroppsnormer, etnicitet, könsidentitet och kulturell bakgrund.

Foto: PER WIKLUND/BILDBYRÅN

72. Anna Jakobsson

Innebandyspelare, 35 år

Måste man sluta på elitnivå när man blivit mamma? Nej, det är Anna Jakobsson ett levande bevis på. Innebandystjärnan slutade 2016. Hon födde två barn. Nu är 35-åringen tillbaka och i januari blev hon första damspelare att nå 500 mål i SSL (Svenska Superligan).

Foto: Johan Jeppsson/IBL

73. Kerstin Weigl

Journalist, 62 år

Aftonbladet-journalisten fortsätter ihärdigt sina granskningar av det dödliga våldet mot kvinnor. Årets stora satsning, reportageserien ”Gömda kvinnor”, ger röst åt några av de alldeles för många kvinnor som i Sverige tvingas att gå under jorden för att överleva hoten från våldsamma män. Kerstin Weigls yrkesgärning går inte att överskatta.

Foto: Jenny Lundberg/Arbetarbladet

74. Maj-Lis Blomberg

Pensionär, 89 år

Maj-Lis Blomberg behöver hjälp när hon ska duscha, men har fått manlig hemtjänstpersonal, trots att hon bett om att få hjälp av en kvinna. Hon känner sig obekväm och utsatt. Sandvikens kommun har nu JO-anmälts. Har med sin öppenhet satt ljus på frågan om äldres behov av värdighet och respekt.

Foto: Karin Törnblom/IBL

75. Shima Niavarani

Skådespelare, 36 år

Denna produktiva sångerska, låtskrivare och artist har medverkat i över 50 teater-, film-, tv- och radioproduktioner. Hon trollbinder publiken och Shima Niavarani var den självklara drottningen i årets upplaga av ”Stjärnorna på slottet”, särskilt när hon blev den som reagerade mest på Ola Rapaces osmakliga slagsmålskupp.

Foto: Privat

76. Filippa Mannerheim

Gymnasielärare, 46 år

Lärare och skoldebattör som stormar mot alla former av flum i skolan. Hon håller kunskapens, bildningens och skrivstilens fana högt. Ruskade om rejält i friskoledebatten med sitt öppna brev till landets lagstiftare på Expressens kultursida.

Foto: OLLE SPORRONG

77. Magdalena Forsberg

Programledare, före detta skidskyttestjärna och längdåkare, 53 år

Den här kvinnan verkar inte veta hur man förlorar. Magdalena Forsberg har tagit sex VM-guld, fått Jerringpriset fyra gånger, vunnit Världscupen i skidskytte sex år i rad och blivit etta i ”Mästarnas mästare”. I år gick hon dessutom och vann ”På spåret” i lag med Claes Elfsberg.

Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN

78. Elin Anna Labba

Författare, 41 år

Elin Anna Labba debuterade med sin vackra bok om ett fult och mörkt kapitel ur den svenska historien, tvångsförflyttningarna av samer. Labbas ”Herrarna satte oss hit” belönades med Augustpriset för årets fackbok, men boken är lika mycket en poetisk resa som ett dokument över majoritetssamhällets övergrepp på ett utsatt urfolk.

Foto: OLLE SPORRONG

79. Lena Einhorn

Läkare och författare, 66 år

Virologen och författaren har inte bara varit en av de ledande kritikerna av den svenska coronastrategin. Lena Einhorn har dessutom släppt en firad bok om Israels bibliska historia. Strängarna på den ståndaktiga skribentens lyra är många.

Foto: Jeppe Gustafsson/IBL

80. Petrina Solange

Ståuppare, 30 år

Så fort pandemin släpper greppet beger sig Petrina Solange ut på sin första soloturné ”Nu är jag här”. Har beskrivit sin humor som ”skadeglad och ond” – och nog är hon en mästare i genren med grova skämt. En fruktansvärt rolig människa.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT NYHETSBYRÅN

81. Helena Helmersson

Vd, 48 år

Efter att hon hade blivit H&M:s första kvinnliga vd stod pandemin för dörren och en månad senare tvingades företaget stänga tusentals butiker världen över. Med börsens uppfodrande blick ständigt på sig fick Helena Helmerson leda arbetet med att ställa om klädjätten mot e-handel i rekordfart. Och hittills verkar hon ha fått marknaden med sig.

Foto: OLLE SPORRONG

82. Eva Burman

Chefredaktör, 51 år

Började yrkeslivet som undersköterska, men idag är Eva Burman chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren. I maj JO-anmälde hon toppchefer och tjänstemän i länets kommuner och i region Sörmland. De hade vägrat lämna ut handlingar om smittspridningen i äldreomsorgen. En driven publicist.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN

83. Andra Farhad

Vd, 27 år

Under uppväxten i Fittja hade familjen ont om pengar och Andra bestämde sig för att bli rik. Hon började handla med aktier som 15-åring och tjänade sin första miljon som 21-åring. Leder utbildningsföretaget Börshajen och är ambassadör för Mentor Sverige som ger högstadieungdomar goda förebilder.

Foto: MATTIAS HELLSTRÖM/SPA

84. Marie Olsson Nylander

Stylist, 46 år

Bara Marie Olsson Nylander skulle få för sig att spontanköpa ett nedgånget palats i Italien utan att kunna språket och vara jätterik. Blev känd när hon drabbades av cancer mitt under inspelningen av ”Husdrömmar” i sitt hem i Höganäs samtidigt som äktenskapet strulade. Idag är krisen över och hon har en egen populär tv-serie, ”Husdrömmar: Sicilien”.

Foto: Olle Sporrong

85. Sarah Sjöström

Simmare, 26 år

OS i Tokyo i somras ställdes in. Det som skulle bli Sjöströms stora show. När en av världens bästa simmare äntligen fick tävla i höstas, vann hon 25 lopp på sex veckor i den pengastinna ISL-ligan. Hur mycket hon drog in? ”1,5 miljoner kronor”, det skulle Sjöström aldrig backa att svara på.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN

86. Angela Gui

Doktorand, 27 år

Hennes pappa, den svenske förläggaren och författaren Gui Minhai, sitter orättfärdigt fängslad i Kina. Angela Gui kämpar oförtrutet för hans frihet. I höstas kom diktboken ”Jag ritar en dörr på väggen med fingret”, som samlar hennes pappas dikter. Angela Gui skrev ett gripande förord, som också publicerades i Expressen.

Foto: ROBERT HENRIKSSON/TORSTA

87. Anna Olofsson Frestadius

Utvecklingschef, 31 år

Hon startade Vägupproret som vanlig medborgare när det var omöjligt att rulla barnvagnen på vägen utanför huset i jämtländska byn Offerdal. Olofsson Frestadius har fört en kamp ända upp till ministrarna för att Norrlands inland ska få bättre vägar.

Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

88. Sofie Löwenmark

Verksam i Stiftelsen Doku, 40 år

Med små medel belyser hon den våldsbejakande islamistiska miljön. Hennes grävande och åsiktsbildning, även i fler ämnen, har bidragit till att extrema organisationer har förlorat sina bidrag och att regeringen ska ändra lagen så att pappor som mördar sina barns mammor enklare ska bli av med vårdnaden.

Foto: Karin Törnblom/IBL

89. Carolina Gynning

Konstnär, 42 år

Konstnär, entreprenör och tv-personlighet som går sin egen väg. Med sin bohemiska livsstil inspirerar hon andra till att inte bry sig så mycket om vad andra människor tycker. Dessutom har Carolina Gynning berättat om sina svårigheter att bli gravid – något som kan hjälpa fler i samma situation.

Foto: Claudio Bresciani/TT NYHETSBYRÅN

90. Lisa Dos Santos

Kammaråklagare, 40 år

Hon lyfte på locket om advokatetiken. Efter sin debattartikel ”Gangsterromantik styr gängens advokater” i Aftonbladet för ett par år sedan har frågan om ”gangsteradvokater” med tveksam moral bara vuxit. Dos Santos tar som åklagare itu med de grova brotten och står rakryggad i debatten.

Foto: Steamery

91. Petra Ringström

Entreprenör, 39 år

För att få sitt bolags ekonomi att gå ihop i starten tågluffade hon mellan modemässorna med sina steamers i resväskor. I dag, sex år senare, närmar sig omsättningen för Steamery 100 miljoner och hon utsågs till årets kvinnliga tillväxtraket av Dagens industri. Nu uppmanar hon klädälskare världen över att ”köpa mindre, tvätta mindre och vårda mer”.

Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL

92. Miriam Bryant

Sångerska, 29 år

Hon tog konstnärliga sjumilakliv framåt, och avslutade det för musikbranschen så förödande året med en listetta. Samarbetet med Yasin på ”Ge upp igen” orsakade förvisso kritik, men ingen kunde klaga på skönheten i Bryants klagande soul. 29 år och redan en av Sveriges mest självlysande stjärnor.

Foto: OLLE SPORRONG

93. Cissi Wallin

Skribent, 35 år

När förlaget drog sig ur metoo-skildringen ”Allt som var mitt” gav Cissi Wallin ut boken själv, med risk för ytterligare förtalsåtal. Gör nu också på egen hand den tv-dokumentär om Polens feminism, som SVT stoppade då Wallin ansågs kontroversiell. Som ny kolumnist i Expressen påminde hon om att ”feminism inte är en faddergala”.

Foto: EMMA-SOFIA OLSSON/SVD TT NYHETSBYRÅN

94. Paulina Brandberg

Åklagare, 37 år

En av de mest lyskraftiga debattörerna i rättsfrågor är Paulina Brandberg – åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Har ett särskilt engagemang gällande brott mot barn och våld i nära relationer. Partipolitiskt engagerad i Liberalerna. Utsågs till årets nätdebattör 2020 av Ohlininstitutet.

Foto: Once upon

95. Lina Andersson

Entreprenör, 40 år

Trebarnsmamman i Skellefteå saknade tryckta bilder på dottern – allt fanns i telefonen. Fyra år senare är hennes Västerbottenbaserade appföretag Once upon, som låter användaren skapa och trycka fotoböcker av mobilfoton, värt 350 miljoner, och har 25 anställda.

Foto: Thomas Karlsson/DN TT NYHETSBYRÅN

96. Ingegerd Råman

Glasformgivare och krukmakare, 77 år

En av de främsta inom svensk design, som jobbat för såväl Ikea som Svenskt Tenn, och beundras internationellt. Med tidlös och skenbart enkel skönhet gör hon bruksföremål som håller ett helt liv. Lanserar nu en ny kollektion för Orrefors, för det här med att sluta jobba och dra sig tilbaka verkar inte vara Ingegerd Råmans grej.

Foto: Claudio Bresciani/TT NYHETSBYRÅN

97. Hedda Stiernstedt

Skådespelare, 33 år

Hon har blivit folkkär i rollen som Nina Löwander i det hyllade generationsdramat ”Vår tid är nu” och många hjärtan slog extra hårt när Nina och Calle hittade tillbaka till varandra i bonussäsongen som sändes i julas. Hon gjorde även roller i succéfilmen ”Min pappa Marianne” och nya ”Se upp för Jönssonligan” under 2020.

Foto: Karin Törnblom/IBL

98. Evin Cetin

Advokat och målsägandebiträde, 36 år

Evin Cetin har ett stort engagemang, bland annat för IS-offrens upprättelse i Syrien. I år företrädde hon också den man i Linköping som bröt tystnadskulturen i gängvärlden och pekade ut en barndomsvän som försökt mörda honom. Kort därefter sköts hans kusin ihjäl. Cetin har opinionsbildat för att skyddet för vittnen måste bli större.

Foto: Mattias Bardå/Filter

99. Anahit Arakelyan

Student och personlig assistent, 21 år

Anahit Arakelyan berättade för den grävande reportern Ola Sandstig om hur hennes pappa tvingade henne att spela apatisk som barn. Reportaget ledde till en bok som fick Guldspaden i år. Debatten har också förändrat behandlingsmetoderna för apatiska barn vilket innebär att vissa kan komma ur sin svåra situation snabbare.

Foto: Beatrice Lundborg/DN TT NYHETSBYRÅN

100. Cecilia Malmström

Statsvetare och liberal politiker, 52 år

Efter tio år som framgångsrik EU-kommissionär i Bryssel kandiderar Malmöström nu till att bli chef för OECD – en av världens mäktigaste organisationer. Nu är hon en av två kvarvarande kandidater. Om hon går hela vägen blir hon första kvinnan på posten. Heja! Lyckas hon hamnar hon i toppskiktet av denna lista nästa år.