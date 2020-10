JUST NU: De får Nobelpris – upptäckte hepatit C-virus

Harvey J. Alter

Specialist inom internmedicin. Grundade en forskargrupp vid National Institutes of Health (NIH) och deras Clinical Center’s Department of Transfusion Medicine.

Michael Houghton

Har en tjänst som Canada Excellence Research Chair in Virology och Li Ka Shing Professor of Virology vid University of Alberta, Kanada, där han även är chef för Li Ka Shing Applied Virology Institute.

Charles M. Rice

Professor vid Rockefeller University, New York. Mellan 2001-2008 var han Executive Director vid Center for Study of Hepatitis C vid Rockefeller University där han är fortsatt verksam.

Varför får de Nobelpriset?

De får priset för att de upptäckte ett helt nytt virus: Hepatit C, och hur detta virus fungerar.

Varför är det här viktigt för världen?

Upptäckten möjliggjorde tester och nya läkemedel och behandlingar för blodsmittan Hepatit C, för personer som tidigare varit kroniskt sjuka.