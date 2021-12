Året i 40 bilder från Expressens fotografer

JANUARI.

MSB:s före detta generaldirektör Dan Eliasson ville varken ställa upp på intervjuer eller bli fotograferad under sin kritiserade semesterresa till Las Palmas. När jag först såg honom men ännu inte var säker på om det var han tog jag en bild då han gömmer sig under sin jacka. Efter att jag sedan konfronterat Eliasson och genomfört intervjun säger jag att jag gärna tar en bild också. ”Det tror jag i och för sig att du redan har gjort”, svarar Eliasson med något som skulle kunna vara ett leende i den något bisarra situationen. ”Ja, fast det blir bättre så här”, svarar jag och knäpper bilden som kom att spridas världen över. Bilden kom att symbolisera myndighetspersoners egna friare tolkningar av sina egna rekommendationer. Dan Eliasson lämnade sedan sin post på MSB.

Kristofer Sandberg, fotograf

JANUARI.

Vid kanten till stupet har ett hus undgått jordskredet med några få meter. Ett annat står till hälften rasat. I sju dagar pendlade invånarna i Gjerdrum, Norge, mellan hopp och förtvivlan. Men så meddelade polisen att de personer som ännu saknades inte kommer hittas vid liv. Tio personer omkom i det kraftiga jordskredet.

Alex Ljungdahl, fotograf

JANUARI.

Zubair, 6 månader, behandlas för undernäring i Kabul. Hans familj hade rest en halv dag, från Paktia, för att få hjälp.

Under de senaste åren som jag levt i Afghanistan har jag gång på gång sett hur barn är konfliktens största offer. Oavsett om de utsätts för våld, svält eller tvingas fly så definierar kriget deras liv innan de ens blivit stora nog att de kan göra egna val i livet. Detta år, då talibanerna tagit över makten, har hundratusentals afghaner tvingats fly sitt land. Ofta till ställen där de inte är välkomna. Många av dem är barn.

Som fotograf i Afghanistan hoppas jag att krisen i landet – även hungerkrisen – inte glöms bort.

Stefanie Glinski, fotograf

FEBRUARI.

Solvig Wihede, 89, kysser länge handen på sin make Allan, 93. I 71 år har de i nöd och lust levt och delat allt tillsammans men nu ska det snart ta slut. Allan avlider ett par timmar efter kyssen. I ett reportage skildrade vi den palliativa vården, livets slutskede, under corona i Sverige. Vi fick bevittna det mest intima man kan vara med om: att närvara när en människa dör och en anhörigs farväl.

Niclas Hammarström, fotograf

FEBRUARI.

Trots förbud mot att jaga och sälja bushmeat i Sierra Leone säljs det öppet på marknaden i Kenema. Här styckas apa, antilop, och jätteråttor. Grytor kokar fulla med köttbitar och på grillar ligger förkolnande apor och väntar på köpare. Enligt forskare kan virus som corona och ebola härstamma från bushmeat.

Då vi gjorde reportaget berättade människor för oss att de vet om att köttet kan vara farligt att äta men att de är fattiga och måste ha mat. ”Vi har inget val än att jaga och äta bushmeat. Dessutom är det gott!”

Niclas Hammarström, fotograf

FEBRUARI.

På teststationen bredvid jättebygget av batterifabriken Northvolt i Skellefteå är trycket hårt. Efter en kraftigt ökad smittspridning och många fall av muterat virus befarar man att en tredje smittovåg har nått Sverige.

”Det känns inte bra. Det märks att det kryper närmare och närmare. Nu hoppas vi bara att effekten av vaccineringen ska börja synas”, säger ambulanssköterskan Anna-Britta Wikström.

Alex Ljungdahl, fotograf

MARS.

Zlatan gör comeback i landslaget efter mer än fyra och ett halvt år, och överraskar genom hur mycket han öppet stöttar sina yngre lagkamrater. Sverige vann bortamatchen mot Kosovo med 3-0 där Zlatan gjorde en assist och blev utbytt i 67:e minuten. VM-kvalet lever vidare då Sverige spelar playoff i mars 2022 mot ett eventuellt VM i Qatar.

Sven Lindwall, fotograf

MARS.

Åker till Uppsala för en utlovad intervju. I stället blir det en av de mest speciella presskonferenser jag har varit på. I en trädgård samsas jag med ett drygt 10-tal andra journalister och fotografer och tar kort på när Göran Lambertz svär sig oskyldig efter anklagelserna att han skulle ha våldtagit en kvinna, en utredning som nu är nedlagd. Bland annat förklarar Lambertz att han är ”kladdig” när han är berusad och att han varit ”svag i köttet och anden”.

Lisa Mattisson, fotograf

MARS.

I Melodifestivalen-finalen den 13 mars blev Tousin ”Tusse” Chiza historisk. Han fick 2 964 269 röster – fler än någon deltagare i Melodifestivalen fått förut och därmed fick han representera Sverige i Eurovision.

Olle Sporrong, fotograf

MARS.

”Lilla hjärtat” Esmeraldas flickrum ser fortfarande ut som det gjorde dagen hon flyttade till sina biologiska föräldrar. Efter flytten hittades flickan död, drogad och undernärd i det nya hemmet. Esmeralda blev inte ens fyra år.

Melinda Jacobs har överlevt vreden och sorgen genom att vara Esmeraldas röst för andra utsatta barn. 2021 blir hon vald till årets kvinna av Expressen.

Anna-Karin Nilsson, fotograf

MARS.

Karl Gustav Nilsson som är mer känd under namnet ”Slaktarn” (eller ”Kommunist-Kalle”) fick 2018 flest personröster i Ludvika kommun och såg till att Kommunisterna tog sitt första mandat i en svensk kommun på 33 år. Men till valet 2022 är det nu i stället Socialisterna Välfärdspartiet som gäller. Bilden togs till en av många Sverigereportage som Expressen levererat under året.

Lisa Mattisson, fotograf

MARS.

Omkring 200 personer samlades till manifestationen mot coronarestriktioner på Gustav Adolfs torg i Malmö. En kvart efter start försökte polisen meddela att folksamlingen var för stor. Men arrangören fortsatte genom att hålla tal och uppmana folk att stanna kvar. När deltagarna inte hörsammade polisens uppmaning att minska antalet deltagare så gick polisen gick in med gasmask, visir och hjälm samt ridande poliser och bussar. Jag tyckte det var en rätt slående bild på den oskyddade äldre kvinnan som föses bort av poliser i gasmask.

Fritz Schibli, fotograf

APRIL.

Nadia är dömd för grov misshandel, grovt olaga hot, olaga frihetsberövande och olaga tvång. Straffet blev två år och sex månader. En dag i april har hon permission i 24 timmar. Hon träffar sin son som hunnit bli stor. Sist de träffades var han sju år, nu ska han snart fylla 16. Hon träffar också en av sina närmaste vänner, den tidigare fostermamman Susanne. När de kramas börjar Susanne vant pilla med det långa svarta håret och säger:

”Såhär brukade jag alltid göra på dig, minns du det?”.

Cornelia Nordström, fotograf

APRIL.

Mohammad Hamid, 14, blev svårt bränd av en fosforbomb 2019 i Syrien och vårdades länge på sjuhus i Frankrike. Han är nu tillbaka i sitt hemland men livet är inte som det var innan. Mohammad måste tillbringa den mesta av sin tid inomhus då han inte kan vara ute i solen. De barn han trodde var hans vänner retar honom nu för hur han ser ut och det gör honom ledsen. Jag träffade Mohammad första gången när han skrikande och med huden bubblande av sina brännskador anlände till sjukhuset i Tal Tamr, Syrien.

Niclas Hammarström, fotograf

APRIL.

I juni skulle Olivia ha tagit studenten. Men en natt i april miste hon livet i en våldsam frontalkrock utanför Degerfors.

”Hon var min lillasyster men hon var också min bästa vän. Man kunde säga allt till henne och det stannade hos henne”, säger Wilma.

”Hon var en ung tjej med framtiden för sig”, säger pappa Joakim, här tillsammans med barnen Amanda och Sigrid.

Alex Ljungdahl, fotograf

MAJ.

I ett hus vid skogens slut, litet methlab tittar ut, som så många jobb utmed väg 66. Jag och reporter Anna Gullberg tittade in och som så alltid om man tar sig tid så finns där en historia. Långt in i de västmanländska skogarna ligger Sveriges första kända inhemska metamfetamin-labb. Verklighetens ”Breaking bad”, i svensk glesbygd. Absolut en av årets bästa och komplexa jobb jag har gjort.

Lisa Mattisson, fotograf

MAJ.

Flera hemlösa i Göteborg är vakna på nätterna för att i stället kunna sova tryggt på dagen i en av St Johannes Kyrkans bänkar. Den rådande pandemins krav på restriktioner påverkade såklart även de verksamheter som hjälper hemlösa. Alla missbruksprogram stängdes ner och antalet personer begränsades i lokalerna. Under vårt besök stod flera i kö utanför i regnet med sin nummerlapp. Vissa väntade i flera timmar för att få komma in i värmen, medan andra valde att äta sitt mål mat utomhus. Restriktionerna tillät 8 personer, men trots ett tillstånd för 25 personer kände sig arbetarna på Stadsmissionen otillräckliga.

Hanna Brunlöf Windell, fotograf

MAJ.

Molly Nutley ville som barn bli veterinär, men det slutade med att hon blev skådespelare som sin mamma Helena Bergström. Men hon älskar djur och sin tax Frank:

”Jag har egentligen inga intressen, utom mitt yrke och min dvärgtax Frank. Frank är mitt liv. Ibland när han sover kan jag se efter om han andas. Hur fan ska jag bli om jag någon gång skaffar barn? Jag kommer bli jätteöverbeskyddande”, säger Molly.

Cornelia Nordström, fotograf

MAJ.

Nyrola Elimäs, möter oss i radhuset i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. De senaste åren har hon – likt många andra uigurer – slutat att vara tyst.

”Vad som händer mig, mina kusiner, föräldrar. Det är inte individuella saker. Det här handlar om en miljon människor som sitter i koncentrationsläger. Många människor har inte en chans att berätta sin historia. Vissa vågar inte – och jag förstår det. För jag höll också tyst 2018.

”Men jag tror det är viktigt att berätta sanningen för hela världen: Det är folkmord. Regeringen måste göra något, FN måste göra något. EU måste”.

Åsa Sjöström, fotograf

JUNI.

Allt började för min del när jag gjorde en EM-enkät på stan och fick höra talas om att det var två killar som skulle sätta ut sin tv på gatan och låta folk som ville ansluta sig. Tanken var att reportern och jag skulle kolla läget och sen bege oss vidare till pubar som sände matchen, men det fanns absolut ingen anledning att förflytta sig för här fick vi precis allt på en gång!

Robin och Hamza ställde ut sin tv och tv-soffa på Jakob Nilsgata på Gamla Väster i centrala Malmö. Grannarna anslöt sig, även förbipasserande, några kompisar till några som var där kom också och vips så förvandlades en liten gata i Malmö till ett mecka för EM-fotbollsfans. Det var helt fantastiskt att se hur folk kom gåendes längs gatan med sina stolar och hur leden hela tiden fylldes på av människor som ville umgås och se fotboll tillsammans.

Jens Christian, fotograf

JUNI.

”Man får inte se att det är jag”, sa Vilks särbo när vi bar ut pinnstolen till ängen.

Jag ville ha en somrig bild som var vacker, men ändå speglade ensamheten som de genomled genom att de inte kunde bo tillsammans på ett värdigt sätt.

Inte kunde man ana att bara några månader senare var jag på väg till den tragiska trafikolyckan som tog Lars Vilks liv samt två av de poliser som jobbade som hans personskydd.

Bara för några dagar sedan träffade jag ”Maj” igen för att ta en ny bild av henne. Men den här gången handlade det om att hon mist sin livskamrat och då valde vi havet som betydde något extra för dem båda.

Jens Christian, fotograf

JUNI.

Det är studenttider och barfota springer Liza Britzelli ut i livet. Hon tar revansch på lärarna som i lågstadiet dömde ut hennes chanser och sa att invandrare inte får några bra jobb. Nu är Liza redo för juristutbildningen och tvekar inte att drömma stort.

”Jag vill utföra stora saker”, säger hon och ler.

Anna-Karin Nilsson, fotograf

JULI.

En kvinna ställde sig på tågspåret i Tormestorp och valde att ta sitt och sina två små barns liv. Kvinnan, som var i 30-årsåldern, låg i skilsmässa med barnens pappa och hade nyss flyttat från parets bostad med barnen. Hon hade ansökt om ensam vårdnad och sökt hjälp hos kvinnojouren, polis och socialtjänsten. Händelsen berörde en hel bygd och flera sörjande dök upp vid minnesplatsen invid tågrälsen som fylldes med ljus, blommor, gosedjur och kort.

Fritz Schibli, fotograf

JULI.

18 månader gamla Melanie lider av en ovanlig autoimmun sjukdom som innebär att ett enkelt skrubbsår kan sluta med döden. Förra hösten höll hon på att mista livet efter en nagelbandsinfektion. I dag får Melanie en behandling som gör att hennes värden ser bra ut. Men det krävs en ständig övervakning.

”Det kallas ibland för glaskupebarn och det var exakt det jag sa på väg hem från sjukhuset att vi får hålla henne i en glaskupa”, säger mamma Sara, men poängterar samtidigt att de ändå försöker leva ett så vanligt liv som möjligt:

”Hon är så levnadsglad och oblyg. Vi insåg ganska snabbt att hon också måste få leva och leka som alla andra barn”.

Henrik Jansson, fotograf

JULI.

Staden Schuld i västra Tyskland. En 8 m hög flodvåg drabbade staden och flera hus kollapsade eller jämnades helt med marken. Under nästan ett helt dygn var staden begravd under 6 m högt vattenstånd och minst 18 personer dog i området. Staden och husen såg ut som den hade bombats och man kunde se rakt in i de drabbades hem.

Fritz Schibli, fotograf

JULI.

En varm sommarnatt i Biskopsgården skjuts deras kollega ihjäl. Dagen efter hedrar poliser över hela landet den mördade Andreas Danman med en tyst minut. Det är det första polismordet i Sverige på 14 år.

Janne Åkesson, fotograf

JULI.

Sent på fredagskvällen kom larmet om att det brann kraftigt i den gamla kolsyrefabriken på Liljeholmen i Stockholm. Under natten uppmanade räddningsledare boende i Stockholm att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Till slut fick man kontroll över branden, men röklukten låg kvar länge över staden.

Janne Åkesson, fotograf

AUGUSTI.

Dagen efter skyfallet, den 18 augusti, börjar Gävle sakta återhämta sig. Men stora vattenmassor ligger kvar – och skadorna är omfattande. Maria Löfkvist och Johanna Löfkvist räddar tillhörigheter från deras översvämmade hus i Hemlingby.

Olle Sporrong, fotograf

SEPTEMBER.

Redan vid Ullevi kunde jag känna den där speciella doften av sur rök som skulle sitta kvar i kameraväskan under lång tid. Kl 05.00 väcktes stadsdelen Annedal i Göteborg av en kraftig explosion i ett flerfamiljshus. Brandmän och ambulanspersonal arbetade fortfarande med att evakuera de boende från sina lägenheter när jag kom till platsen. Flera av de evakuerade stod med filtar och bara tofflor på fötterna i regnet och iakttog släckningsarbetet av deras hem.

Hanna Brunlöf Windell, fotograf

SEPTEMBER.

Tre tonåringar mister livet i en trafikolycka utanför Vetlanda, på väg till AIK:s bortamatch i Kalmar. Pojkarnas vänner sluter upp på olycksplatsen för att försöka ta in och förstå det som har hänt.

Sven Lindwall, fotograf

SEPTEMBER.

Brandenburger Tor i Berlin dagarna före tyska valet. I Sverige ökar skjutningarna, i Tyskland minskar de. Sverige och Tyskland har ungefär lika mycket narkotika, liknande vapenlagar och en nästan lika stor invandring – ändå dör bara en tiondel så många unga män i skjutningar här.

Olle Sporrong, fotograf

SEPTEMBER.

I Death Valley i USA blir det lika varmt som inuti en tillagad köttbit. Här har flera värmerekord slagits, som mest har det varit 56,7 grader. Vid Badwater Basin i Death Valley, den lägsta punkten i hela USA, går värmen rakt genom skorna när man går över de vita saltslätterna.

Joel Marklund, fotograf

SEPTEMBER.

För första gången på ett och ett halvt år gick det att dansa på nattklubben Excet i Göteborg. Glädjen och lättnaden över de lyfta restriktionerna var stor.

”Det blir klackarna i taket, det ska vara bra musik, mycket folk och folket ska knuffas i varandra på ett bra sätt”, sade Elsa som hade köat länge för att få komma in.

Henrik Jansson, fotograf

SEPTEMBER.

Jag fotograferade Abasin en månad efter att talibanerna hade tagit kontroll över Afghanistan. Abasin hade varit magsjuk och fått ner kräk i lungorna. När jag först mötte honom andades han och levde än, men läkarna sa att han inte hade någon chans att överleva. Under hans sista tid satt hans syster Sana vid hans sida med orolig blick. Hon förstod hur allvarligt det var, trots att hon bara är fyra år.

Jag har ofta tänkt på Abasin och hans familj efteråt. Han var frisk från början och kanske kunde hans död förhindrats om han fått vård tidigare. Efter att talibanerna tog över har tusentals vårdinrättningar tvingats stänga eftersom biståndet stoppats. Det innebär att det finns många som Abasins familj som nu inte längre har tillgång till sjukvård i närheten.

Bakom den större bilden i politiken finns det alltid en människa vars liv påverkas. En liten flicka som Sana, för ung för att se sin bror förlora kampen för sitt liv. En liten pojke som Abasin. Det är till stor del för deras skull som jag gör mitt jobb. För att deras berättelser förtjänar att bli hörda.

Stefanie Glinski, fotograf

OKTOBER.

Den 21 oktober sköts artisten Einár, 19, ihjäl i Hammarby sjöstad i Stockholm. Två gärningsmän sågs fly från platsen till fots. Rapparen Einár, som egentligen heter Nils Grönberg, hade under en längre tid levt med en hotbild. Mordet kopplas till kriminella uppgörelser inom gängvärlden.

Janne Åkesson, fotograf

OKTOBER.

I Kongsberg i Norge blev fem människor mördade i sina hem av en gärningsman med pilbåge och stickvapen, tre personer skadades. I samma kvarter ställer folk skorna utanför trappen, hänger upp keramikkonst på staketen och har ett lånebibliotek på en port. Små detaljer och gester som för mig vittnar om att Kongsberg är ett litet samhälle med varma människor som litar på andra och rår om varandra. En bild som vittnen och vänner till de döda har bekräftat. Det gör på något sätt mer ont när den tilliten, som så få i världen har kvar, utnyttjas på det här sättet.

Hanna Brunlöf Windell, fotograf

NOVEMBER.

Magdalena Andersson väljs till Sveriges första kvinnliga statsminister onsdagen den 24 november, 100 år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige. Samma dag hinner hon även avgå efter att Miljöpartiet lämnat regeringen, men blir återigen vald fem dagar senare.

Anna-Karin Nilsson, fotograf

NOVEMBER.

Turismens nya ansikte. Under 2021 började länder försiktigt öppna upp för turism igen, men den nya Omikronvarianten satte stopp för planer på att helt lämna pandemin bakom sig. I Thailand möttes svenska turister som flydde vintermörkret av militärpolis och personal i skyddsutrustning som såg till att de sattes i karantän och gjorde pcr-test innan de fick fortsätta till stranden.

Sven Lindwall, fotograf

DECEMBER.

Jag är ingen sportfotograf, jag är sällan på matcher överhuvudtaget. Det är därför extra kul att stå där vid sidlinjen samtidigt som alla Malmös fans också står längs sidolinjerna. Volontärer, ordningsvakter och poliser kämpar de sista minuterna så att de inte rusar ut på planen innan matchen är slut och får slita av spelarnas kläder. Det är knappt man hör domarens visselpipa, för i exakt samma tiondels sekund börjar folk rusa ut mot mitten av planen och för mig är det bara att rusa med in utan att bli nedsprungen för att få de där ”planrusarbilderna”. Jag kände själv hur jag bara log hela vägen till spelargången där det ställdes upp kravallstaket.

Jens Christian, fotograf

DECEMBER.

I Norra Svartbyn i Boden pågår en strid som ytterst står mellan mäktiga finansiärer och en liten byförening. Konflikten handlar om en av de största industrisatsningarna i svensk historia. Bygget av ett grönt stålverk som bland andra Spotify-grundaren Daniel Ek, Cristina Stenbeck och industrifamiljerna Wallenberg och Agnelli satsat pengar på.

Josefin Nyström äger en hästgård i Svartbyn, hon tillhör dem som ser positivt på bygget och som en del av att stärka framtiden för byn. En del ridvägar kommer försvinna, men det påverkar inte henne så mycket.

Åsa Sjöström, fotograf

