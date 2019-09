Area 51 ligger avlägset i USA, 20 mil norr om Las Vegas och med mycket mer öken än människor. Närmaste staden heter Rachel, har 57 invånare, saknar gatljus eller bensinstation, men lever på UFO-turister som åker och tittar om ett motsvarande 12 x 12 kilometer stort avspärrat ökenområde.

Varför? Många tror att det finns utomjordingar där.

Vad vi vet om Area 51 är att det är en hemlig flygvapenbas. Här har avancerade och mycket hemliga stridsflygplan testats sedan 1950-talet.

Personalen på basen bor i Las Vegas och de flygs in dagligen. Om man tittar på satellitbilder över området ser man dels en mycket lång landningsbana för flygplan, dels vägar som går rakt in i bergen.

Area 51 heter egentligen ”Nevada Test and Training Range” och är 155 kvadratkilometer stort. Området är avskilt med varningsskyltar och patrullerande militär. Den som tar sig längre in i området kommer eventuellt att stöta på höga stängsel runt området. Men de flesta kommer inte så långt.

Namnet kommer från kartkoordinater. Det finns alltså även mindre spännande områden, typ Area 42.

Vad händer om man tar sig in i Area 51?

Den som trotsar varningsskyltarna kan räkna med att gripas och dömas för intrång. Detta hände två holländska youtubers. Deras drönare, datorer och bilder togs i beslag. Själva blev de fängslade i tre dagar innan de dömdes att betala 22 000 kronor var. Om de återkommer till Area 51 inom ett år riskerar de ett års fängelse var.

De kom därifrån med livet i behåll, vilket inte är säkert om någon skulle ta sig långt in i Area 51 utan tillstånd.

De amerikanska myndigheterna är och har varit mycket tydliga att de kommer att stoppa alla försök att ta sig in på Area 51, oavsett hur många som tar sig dit den 20 september.

Vad händer den 20 september? Vad är Storm Area 51?

Evenemanget ”Storm Area 51” startade på Facebook i juni 2019 och fick snabbt en miljonpublik. Cirka 2,1 miljoner har angett på Facebook att de kommer att delta i Nevadas öken när stormningen skulle starta vid lunch, lokal tid.

”Vi möts vid Area 51:s alien-centers turistattraktion och så koordinerar vi oss. Springer vi som Naruto rör vi oss snabbare än deras kulor”, hette det i Facebookeventet ”Storm Area 51”.

En av dem är den svenske youtubern Felix Kjellberg, eller PewDiePie som han är med känd som, han förklarade att han ville delta i evenemanget den 20 september.

Men kommer det att inträffa? Det verkar som att evenemanget ändrat fokus under tiden fram till den 20 september.

”Ur det nu legendariska memet 'Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” har arrangörerna utlovat ett slags Woodstock för UFO-vänner, en Alienstock-festival, som hålls på flera ställen samtidigt, bland annat i Las Vegas.

Vad finns i Area 51 som är så hemligt eller spännande?

Enligt myten kraschade ett flygande tefat i Roswell, New Mexico, i juni 1947. Lokaltidningen rapporterade om det okända objektet som störtade. Lokalbefolkningen såg vad det var, men kunde inte tolka vad som kraschat.

Senare förklarade myndigheterna att det var en avancerad väderballong, men då var rykten om utomjordingar redan i omlopp. Påstådda döda kroppar, överlevande och resterna av det lika påstådda flygande tefatet ska så ha förts till Area 51 enligt tron.

Utifrån detta har rykten och berättelse vävts, där en teori är att amerikanska myndigheter samarbetar med utomjordingar.

Vittnen från människor som arbetat där hävdar att de sett utomjordingar där, något som myndigheterna förnekat.

Area 51 i populärkulturen

Många avsnitt av tv-serien Arkiv X kretsar kring Area 51. Även filmen ”Independence Day” utspelar sig i det Area 51 som passar med konspirationsteoretikernas bild av platsen.

Märkliga ryktet om Area 51

Det dök upp märkliga filmbilder som skulle visa döda utomjordingar som tagits om hand av människor. Rykten om dessa utomjordingar var att nazistläkaren, doktor Mengele och Sovjets diktator Josef Stalin hade lycktas genmodifiera människor och skickat i väg tolvåringar som såg ut som på bilden ovan, till USA för att skrämma slag på amerikanerna och få dem att tro på en invasion från rymden.

Dessa utomjordingar/tolvåringar skulle nu finnas i Area 51.

