Är USA världens ytligaste land?

I USA är det ovanligt, åtminstone i de liberala storstäderna, att man blir hembjuden till någon på middag. I alla fall på det sätt som man i Sverige tänker sig en middagsbjudning.

Oftare ses man i stället på restaurang om man ska äta ihop. Om man ändå blir hembjuden har värden sällan bemödat sig med särskilt avancerad mat. Som svensk kan det kännas nonchalant när en grillad kyckling ställs fram på ett aluminiumfat med en färdigköpt sallad i en skål intill och såser i plasttuber.

Måltiderna som bjuds är sällan vackert upplagda. Inga ljus i dova färger med matchande servetter kan man heller förvänta sig. Få amerikaner tänker sig en middag som något för Instagram. Ingen imponeras av intellektuella män som matar sin egen surdeg som vore den ett sällskapsdjur.

Ett klassiskt Mcmansion i en amerikansk förort. Foto: Shutterstock / Shutterstock

Amerikaner lagar mindre mat från grunden än de flesta svenska hushåll. Kunskapen om livsmedel är ofta låg, vilket är en av förklaringarna till den utbredda övervikten. När svenska kvinnor och män slår knut på sig själva för att imponera på middagsgästerna bryr sig få amerikaner om vad gästerna tycker om dukningen eller desserten, annat än att det är bra om de vill ha mer att äta. Det ses varken som ett nederlag eller nonchalans att inte försöka göra sig till. Många gånger använder man inte ens matsalen när vänner och bekanta kommer över – den är avsedd för familjemiddagar. Till finare bjudningar och i rikare hem kan en cateringfirma anlitas för att leverera tapas till drinkarna, men när medelklassfamiljer bjuder vänner på middag är det få som gör sig särskilt mycket besvär.

Framsidan till boken ”Supermakten”

Mitt i en hög av plastleksaker och med en öl i handen

De första gångerna man blir bjuden på hämtmat eller halvfabrikat kan man känna sig smått förnärmad, men det är lätt att vänja sig vid den här delen av amerikanskt umgänge. Snart drar man en lättnadens suck och blir upprymd över att gå på middagar hos människor som inte ser valet av meny som det viktiga, utan att prata och träffas en stund. Axlarna sjunker, förväntningarna när man bjuder igen blir mer rimliga. Måttet på framgång står snarare parkerad på garageuppfarten utanför än avgörs av om man har hotdogs eller oxfilé på grillen. Vid middagar hos amerikaner blir konversationerna ofta livliga. Människor ventilerar sina åsikter ljudligt och kan argumentera med varandra utan krångel. Att inleda ett samtal, och lika smidigt bryta upp från det, är amerikanernas bästa gren. Det är befriande.

De sociala sammankomsterna är inte alltid lika ambitiösa som de amerikanska genrebilderna vill få oss att tro. Foto: Shutterstock / Shutterstock

Grillen kan stå på ute i trädgården och gästerna får förse sig själva. Det förhållandevis kravlösa, spontana, välkomnande och avslappnade sättet att umgås på är något som skiljer ut det amerikanska. Efter att ha bott i USA ett tag kan man börja fundera över hur vi håller på i Sverige, hur många till och med väljer bort att bjuda hem folk eftersom det kräver så mycket av den som är värd. På samma sätt som det är lätt att missta det sociala smörjmedlet för forcerad glättighet kan man misstolka koderna i måltidsumgänget. Man ska inte bli stött av att bli spontant överbjuden till grannar en fredagskväll för att sedan bli sittande i ett par timmar vid ett odukat matbord med några chipspåsar. Inte heller är det något konstigt om den välavlönade och utarbetade hustrun i familjen inte äter alls eftersom hon just har kompenserat en missad lunch med några nävar nachos och en plastförpackad trelagersdipp på gräddfil, guacamole och salsa.

I USA kan man också komma hem till folk utan att det är välstädat. Leksaker kan ligga utspridda överallt och det kan inlaga vara längesedan någon dammsög senast. Handfatet på toaletten blänker inte skinande rent och där står ingen tvål av speciellt märke i en glasflaska bredvid ett levande ljus.

Med tanke på hur många svenskar som städar neurotiskt innan någon ska komma på besök är amerikanernas avslappnade attityd befriande. Många svenskar har lärt sig att ett välstädat hem på något sätt definierar en som pålitlig och duktig. Många kvinnor vill signalera att de visst hinner med hemmet trots att de jobbar heltid – ingen ska kunna ifrågasätta familjens livsval. Så står man där, i ett amerikanskt hem, mitt i en hög av plastleksaker och med en öl i handen och inser plötsligt att amerikaner är opretentiösa och att vi har mycket att lära. En amerikansk kvinna som bott i Sverige berättade att hon, när hon blivit hembjuden på middag till olika svenska familjer, aldrig i sitt liv varit i så välstädade hem – men där värdinnan ändå alltid ursäktade sig med att hon inte hunnit städa.

Varför måste alla småprata med mig hela tiden?

Det dröjde innan jag vande mig. Människor som klev in i hissen och började prata om var jag hade köpt mina skor, personer som spontant närmade sig mig i matvarubutiken och undrade vilken min favoritglass var eller vad jag planerade att äta till middag. Så närgånget tänkte jag – och oäkta. För inte bryr sig väl alla dessa människor om vad jag har på mig eller vad jag gillar för mat? Jag kände ofta att jag liksom inte fick vara i fred som jag var van vid hemma i Sverige. Överallt förväntades jag konversera med okända och uppfattades som otrevlig om jag inte kommenterade någons jacka eller handväska. Vad ville alla människor egentligen med sitt småprat och varför kunde de inte bara låta mig vara? Jag längtade hem till tystnaden i Sverige, där jag kunde få vara osynlig. Det gick inte många veckor innan jag började uppskatta konversationen i lunchkön, och att en okänd människa började prata med mig när jag satt ensam med en sallad på ett lunchhak och längtade efter min familj, som var kvar i Sverige. När allt kom omkring var det inte så dumt att bli sedd, även av en person som jag aldrig skulle träffa igen. Att byta några ord med en främling måste inte vara oärligt eller ytligt. Det kan vara bara mänskligt.

Ett leende betyder i USA ingenting

En utbredd uppfattning om amerikaner är att de är så pratglada, och det är ingen myt. Amerikaner småpratar överallt och på de mest oväntade platser. Men ett leende betyder i USA ingenting, det är ingen invit, inget särskilt tecken.

Forskning som jämfört ett stort antal länders icke-verbala kommunikation kunde visa att leenden mellan okända människor är vanligare i USA – ett land med en kortare gemensam historia och människor från flera olika språkområden – än i mer homogena, äldre länder som många av de europeiska.

När man inte kan tala samma språk är man hänvisad till annan kommunikation för att visa att man inte är fientligt inställd. Man ska heller inte överdriva amerikanernas intresse för vem man faktiskt är. Frasen how are you? betyder inte »hur är läget egentligen?« utan snarare »hej«. Det förväntade svaret är fine, thank you oavsett om det är en lögn eller inte.

Ingen är intresserad av din verkliga ångest. Om svenskar är försiktiga och tar initiativ till att prata med en främling bara om de har något viktigt att säga, är amerikaner mer yviga och ibland till och med skrävliga. De pratar högt och ljudligt och verkar tycka om ljudet av sina egna röster. Svenskar umgås ofta i ganska slutna sällskap, i umgängeskretsar där de flesta känner varandra och ses med jämna mellanrum på middagar och högtider som midsommar och nyårsafton. För att ta sig in i ett kompisgäng i Sverige behöver man passa in i en mall för just den konstellationen. Många håller också fast vid kompisgäng lång tid efter att man tröttnat på sammanhanget. I diskussioner är de flesta måna om att hålla samma linje eller i vart fall inte sticka ut för mycket. Det är samtidigt ofta uppstyrt och tillrättalagt. Inte sällan kravfyllt. Så här är det generellt inte bland amerikaner. Visst har de flesta vänner de träffar oftare än andra, men det är inte ovanligt att en bekant som aldrig har träffat de övriga gästerna förut följer med på en middag. Nya människor är alltid välkomna och personer som inte känner varandra bjuds ofta tillsammans. Det är på många sätt en generositet som inte är lika utbredd i Sverige, där yrkesmässiga umgängen ofta vaktas hårdare samtidigt som privata vänkretsar ofta är tajta och mångåriga.

Världens ytligaste land?

»Ytlig« är ett ord med negativ klang i Sverige. Åtminstone när det används för att beskriva en människa eller ett konstnärligt uttryck. Det betyder ofta ytlig som i avsaknad av djup, någon som är grund, men på samma gång inte bottnar. Någon som är tillgjord, omedveten, ogenomtänkt eller på gränsen till korkad. Underförstått: det gäller att sträva efter djup, djup är synonymt med intelligens. Ytlig är också ett ord som ofta används för att beskriva amerikaner eller kontakter med amerikaner. Det är förrädiskt. Man kan få för sig att man inte fäster sig vid dem för att man inte tror att något går på djupet. För att man fått för sig att »amerikaner är som persikor«: sammetsmjuka på utsidan men med en stenhård kärna, ett inre man aldrig kommer åt. Man kan få intryck av att pratet är alldagligt tills man lyssnar på vad som sägs – djupt personliga eller privata saker kan dyka upp i en bisats eller med lättsamt tonfall. Uppfattningen av de vardagliga kontakterna med främlingar som överdrivet vänliga vilar också på ett missförstånd: de kontakter vi kallar ytliga är inte i första hand grunda, de är korta. Det kan verka som petitesser, men också en flyktig kontakt kan vara personlig. En stekhet dag när man står i kön inne på matbutiken och kassören frågar hur dagen har varit kanske man slentrianmässigt returnerar frågan och får ett liv i blixtbelysningen till svar: »Jag känner mig äntligen som hemma. Jag växte upp i Atlanta, där är det varmt, och när det är varmt tänker jag på min mormor, jag längtar så efter henne. Hur vill du betala? Med kort eller kontant?« Gränsen mellan vad som är ytlighet, distans och integritet och vad som är personligt på riktigt är många gånger förbryllande. På samma gång som vänligheten är mer översvallande är många amerikaner obekväma med fysisk kontakt och har ett större personligt revir kring sig än många européer. I regel tar man inte i varandra, och den som av misstag har snuddat vid en främling ber om ursäkt. Ögonblicksbilder och korta avsnitt ur människors liv får man ideligen. Och man bär dem med sig.