”Är det inte extremt med så grovt kvinnligt våld?”

Malin - Läsarkommentar:

Som jag förstått det har dessa tre gått hem tillsammans för att ”lösa” konflikten men att det i stället eskalerat. Men enligt vad jag läst har det redan varit fysiskt bråk inne på Nöjet. Bråket fortsätter i lägenheten, men när är gränsen till uppsåt eller inte uppsåt? När bestäms ett uppsåt? Oavsett om det var meningen att lösa konflikten men konflikten eskalerade så blir det ju en väldigt skör tråd, eller?

Katrin Krantz:

Det är en intressant och juridiskt komplex fråga eftersom det finns flera olika typer av uppsåt. Det finns direkt, indirekt och likgiltighetsuppsåt. Så även om du inte har haft för avsikt att döda någon kan det finnas ett uppsåt.

För att bedöma vilket uppsåt det rör sig om får domstolen titta på flera omständigheter. Sedan finns det också olika former av oaktsamhet.

Lee - Läsarkommentar:

Det har varit tyst om obduktionsrapporten. Vad är det senaste där?

Katrin Krantz:

Det finns preliminära resultat som enligt åklagaren stärker misstankarna om mord men det är oklart om rapporten är helt komplett ännu. Det återstår en del teknisk bevisning men utredningen går nu in i en slutfas. Det återstår också fler förhör med de båda misstänkta.

Sam - Läsarkommentar:

Finns det en risk att ingen fälls för själva mordet?

Katrin Krantz:

För att det ska bli en fällande morddom måste åklagaren bevisa någon form av uppsåt - allra minst ett likgiltighetsuppsåt. Man kan tänka sig ett scenario med fällande domar för andra brott än just mord, absolut. Den kvinna som nu har erkänt har erkänt misshandel och gravfridsbrott.

Per - Läsarkommentar:

Spelar det någon roll för straffet om det var en olyckshändelse eller ett planerat mord?

Katrin Krantz:

Det finns flera möjligheter här. Åklagaren måste bevisa ett uppsåt för att det ska kunna bli en fällande morddom, det finns också olika typer av uppsåt. Är det en olyckshändelse kan det röra sig om rubriceringar som grov misshandel och vållande till annans död. Det finns också rubriceringen dråp. Det är alla brott som ger lägre straff än straff än mord.

Lisa S - Läsarkommentar:

I bilden på de två misstänkta gärningsmännen är blurrad i deras ansikten. Om de döms, kommer ni att ta bort blurret då och visa hur de egentligen ser ut?

Katrin Krantz:

Det finns inga exakta regler när vi publicerar namn och bild. Ibland sker det i samband med dom, ibland innan, ibland inte alls. Det fattas ett publicistiskt beslut i varje enskilt fall där man tar hänsyn till ett antal olika saker.

Anders - Läsarkommentar:

Hur ställer sig den yngre åtalade till misstankarna?

Katrin Krantz:

Den yngre kvinnan har tidigare nekat till alla anklagelser, i dag ville hennes advokat inte gå in på varför han bestred fortsatt häktning å sin klients vägnar.

Gunnar - Läsarkommentar:

Varför erkänner hon nu när hon har nekat tidigare? Kan det vara taktiskt?

Katrin Krantz:

Enligt kvinnans advokat Clea Sangborn beror det på att hon nu mår lite bättre än vad hon gjort tidigare i häktet och att hon därmed orkar berätta vad som hände under kvällen. Tidigare har hon sagt att Tove lämnade lägenheten under natten. Vi vet att de båda kvinnorna har fått ta del av bevisen mot dem i takt med att de kommit in till utredarna. Bland annat vet vi att en av de misstänktas mobiler under mordnatten kan kopplas till platsen där Toves kropp hittades.

Stig - Läsarkommentar:

Vet man varför de tre har varit osams?

Katrin Krantz:

Vi vet att det förekom en konflikt tidigare under kvällen. Vi vet också att det förekommit vad som benämnts som ”tjafs” mellan de tre innan men vad för typ av bråk som uppstått i lägenheten vet vi inte ännu - bara att det blev bråk.

Berra i Bagis - Läsarkommentar:

Två kvinnor ska alltså ha slagit ihjäl en tredje kvinna. Är det inte extremt med så grovt kvinnligt våld?

Katrin Krantz:

Det är mycket ovanligt med den här typen av våld mellan kvinnor. Forskningen visar att det oftast finns någon typ av nära relation mellan de inblandade i botten när det rör sig om dödligt våld mellan kvinnor.

Lisa - Läsarkommentar:

Vad tror du kommer att hända nu efter erkännandet?

Katrin Krantz:

Det blir så klart enklare för utredarna att gå vidare och lägga hela det pussel som krävs för att väcka åtal. Det ska påpekas att kvinnan enbart erkänt gravfridsbrott och någon form av misshandelsbrott, inte mord som är åklagarens yrkande. Det återstår också fler förhör med de misstänkta kvinnorna. Det är inte omöjligt att det framkommer mer under de avslutande förhören.

