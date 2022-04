I en kommuniké vid 03.30-tiden under natten mot fredagen uppger Gästrike räddningstjänst att de har larmats om ett stort antal händelser under natten. Händelserna har varit relaterade till det snöoväder som dragit in över Svealand, Gästrikland och nordöstra Götaland.

”Stora mängder blötsnö i kombination med kraftig vind har inneburit att träd har fallit över både vägar och hus”, skriver Gästrike räddningstjänst.

De konstaterar vidare att vädret också inneburit flertaliga trafikolyckor, utan personskador.

”Det förväntas bli stora problem när morgontrafiken kommer i gång på fredagen”, skriver räddningstjänsten vidare.

Det är oklart var i Gästrikland trafiken väntas bli som bökigast.

Lastbilar glider av vägen

Också i Örebro län har vädret ställt till med bekymmer i trafiken. Enligt TT har flertalet lastbilar glidit av vägen och hamnat i diket under natten mot fredagen, då väglaget i Bergslagen beskrivs som extremt halt..

– Vi har haft ett stort antal halkolyckor med lastbilar som hamnat på sidan och även personbilar som åkt av vägen. Men som tur är inga allvarliga olyckor, säger Matilda Borgström, vakthavande befäl vid polisregion Bergslagen till TT.

Tidigare prognos

Tidigare på torsdagen berättade Josefine Bergstedt, meteorolog på Storm, att de stora snömängderna framför allt väntades i de östra delarna av Sverige.

– Det kan bli upp till två decimeter nysnö innan snöfallet rör sig bort under fredagskvällen, sa hon till Expressen.

Hon flaggade då också för att det nog skulle komma en vädervarning även för Norrlandskusten – vilket under den arla fredagsmorgonen ligger i linje med den orangea varning som SMHI utfärdat. Institutet skriver att det mellan Umeå och Luleå väntas tre decimeter snö och mycket begränsad framkomlighet på vägarna.