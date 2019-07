Anton, 14, skulle till Stockholm – blev satt på plan till Tyskland

Anton Berg och hans föräldrar bor i Raleigh, North Carolina i USA men farföräldarna bor i Sverige. Eftersom det är sommarlov skulle Anton flyga för att hälsa på sin farmor och farfar och eftersom han skule flyga ensam hade familjen betalat extra för att få assistans för att den minderåriga sonen skulle få hjälp att ta sig mellan flygplanen vid mellanlandingen i Newark.

Men där gick någonting fel.

Den anställde på flygbolaget United Airlines, som de köpt tjänsten med assistans för ensamresande barn av, tog med honom till den nya gaten, han fick ett boardingkort i handen, gick ombort och satte sig till rätta på planet.

Men när flyget börjat taxa ut reagerade han på en sak: språket.

– Han smsade mig och sa ”det är många som pratar tyska, är inte det konstigt” och jag sa jo, det är ganska konstigt, säger Antons pappa Christer Berg till CNN.

Snart insåg han misstaget: Planet skulle inte alls till Stockholm, utan var på väg till Düsseldorf i Tyskland.

– De hade helt enkelt misslyckat att dubbelkolla hans resedokument. Fel barn, vid fel gate, med fel flygbolag, säger Christer Berg till ABC.

Samtidigt satt mamma Brenda Berg och Twittrade om händelsen, i ett försök att göra både United airlines och SAS medvetna om att hennes son felaktigt blivit satt på ett flyg mot Tyskland istället för Stockholm.

När Anton insåg att planet var planerat att lyfta mot Tyskland tog han kontakt med en flygvärdinna på planet och planet, som ännu inte lyft, vände om.

Väl av planet hjälpte SAS honom med att boka ny biljett mot Stockholm. Efter en fem timmars lång väntan på flygplatsen var han äntligen på väg mot rätt mål – Stockholm och farmor och farfar, dock med mellanlandning i Danmark.

Brenda Berg uppdaterade kontinuerigt sina följare om sonens resa, samtidigt som hon riktade stark kritik mot United airlines. Hon skrev bland annat att konsumenter måste börja kräva mer från flygbolagen när det kommer till att ”göra bättre för unga resenärer”.

– Det här ska inte få hända någon annan igen, säger Brenda Berg till CNN.

United Airlines kommenterar händelsen i ett mejl till Expressen:

”Våra kunders säkerhet och välmående är vår topprioritet och vi har haft kontinuerlig kontakt med den unga mannens familj för att försäkra oss om hans säkerhet och be om ursäkt för händelsen. När Eurowings förstod att han gått på fel plan i Newark vände planet tillbaka till gaten - innan take off. Vår personal hjälpte sedan den unga kunden att se till att han gick ombord på rätt ombokat flyg senare på kvällen. Vi har bekräftat att den här unga kunden nått sin destination säkert.”

Familjen fick tillbaka avgiften för tjänsten för ensamresande barn på 150 dollar, motsvarande ungefär 1 400 kronor.

Fick fel boardingkort

Eurowings, flyget mot Tyskland, skriver i ett mejl till Expressen att det var United Airlines anställda som tog honom till gaten. Anledningen till att han hamnade på flyget mot Tyskland istället för Sverige var att han av misstag fick fel boardingkort av personalen.

”Ombordstigning för SAS-flyget till Arlanda och Eurowingsflyget till Düsseldorf skedde samtidigt på gaterna bredvid varandra. Ombordstigningen för båda flygen hanterades av en extern tjänsteleverantör som var ansvarig för både SAS och Eurowings (EW). Passageraren mottog felaktigt ett boardingkort för EW-flygningen till DUS istället för ett boardingkort för SAS-flygningen till Stockholm.”

De skriver vidare att det, precis som redan nämts, sedan visade sig att han var på fel flyg och att besättningen ombord.

”Besättningen reagerade omedelbart och informerade kaptenen, som bestämde sig för att rulla tillbaka till porten. Anton Berg överlämnades sedan till hamnmyndigheten och TSA-personal.”

SAS, vars plan Anton först missade och som sedan hjälpte honom att boka en ny flygbiljett, vill inte kommentera det enskilda fallet.