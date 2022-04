Antolij lagar bron där han såg sin son dö

Det mörknar bortåt Belarus. Blålila moln sträcker sig in över byarna nära gränsen och det är omöjligt att inte likna dem vid hotet som finns där borta. Utom synhåll, men så nära att det känns i bröstet. Missiler som färdas en och en halv kilometer i sekunden slår ner här mindre än en minut efter avfyrning.

Likt ett oväder kom kriget från norr och drog bort åt samma håll. Kvar i byn Kyïnka finns ruiner. Av det som var människors hem, deras liv och deras drömmar. Här finns sorgen efter de som dog och skräcken för vad som väntar. Föregående kväll klöv fyra projektiler himlen, men de slog ner någon annanstans.

Trots de stora ryska trupprörelserna österut bävar alla här för att kriget ska komma tillbaka. De vet alltför väl vad det skulle innebära. Det talas om att den andra vågen är dagar bort och rykten sprids snabbt från mun till mun. ”Den 15 april, den 16 april, nej tidigare…”

Antolij Krtystyniyk såg sin son dö på den här bron. Nu kommer han hit varje dag för att laga den. Foto: LISA MATTISSON Antoliy Krtystyniyk försökte rädda livet på sin son, men när han såg blodet som rann ur munnen och kände tyngden av sonens kropp förstod han att allt var över. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Såg sin son dö

Mitt i förödelsen står en man med en spade. En bro är vikt på mitten under hans fötter och med sand fyller han igen vägbanan ett spadtag åt gången. Han heter Antolij Krtystyniyk och kommer hit varje dag.

Just här såg han sin egen son dö, den första mars, en av alla dagar då explosionerna aldrig tystnade.

– Krig är krig, säger han först kärvt och fyller spaden för att fylla upp marken ytterligare en centimeter.

Sen lutar han sig mot skaftet och andas djupt innan han berättar med tjock röst. En komprimerad redogörelse över en människas värsta stund i livet.

– Raketen slog ner och jag såg hur han föll ihop. När jag kom fram till honom rann det blod ur munnen och hans ögonvitor var mörkblå.

Sonen Olexiy Krtystyniyk var polis. Han hade en skottsäker väst på sig men splitter från nedslaget gick rakt igenom hans kropp. Om det var det eller tryckvågen som var avslutade hans liv vet ingen. Krigets offer obduceras inte. Döden är döden och det räcker så.

– Jag lämnade honom där och släpade in en annan skadad man under bron, sen sprang jag och hämtade vår bil, men jag förstod att det redan var för sent, säger Antolij.

Hela tiden fortsatte missilerna att regna ner över byn. Han fann sig omgiven av explosioner. Marken darrade och sattes i gungning som vid en jordbävning.

– Det fanns ingenstans att fly, bara vänta på slutet. Jag hoppades att det skulle komma fort.

Kriget var knappt en vecka gammalt och samma dag meddelade det ukrainska parlamentet att belaruiska styrkor anslutit sig till den ryska invasionen. Kyïnka ligger bara några mil från gränsen mot både Belarus och mot Ryssland.

– Hur kan människor som lever så nära oss hata oss så mycket att de dödar min son, säger Antolij Krtystyniyk.

Sjevtjenka Livbov överlevde när den ryska Gradmissilen slog ner. Men huset där hon bott i 40 år är helt förstört. Foto: LISA MATTISSON Shevchenka Livbov överlevde när den ryska Gradmissilen slog ner. Men huset där hon bott i 40 år är helt förstört. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Sett grannar dö

En bit från platsen där Olexiy Krtystyniyks liv tog slut låg Sjevtjenka Livbov med kroppen tryckt mot marken. Hon såg den unga polisen falla till marken. Hon har sett många grannar skadats och dött sedan den 24 februari.

– Ibland undrar jag om jag själv verkligen lever eller om jag har dött och det här är helvetet, säger hon.

Men hennes tårar tillhör inget spöke.

Det är kallare i huset än utanför, vissa nätter har det snöat in, men Sjevtjenka Livbov vill inte fly härifrån. – Det här är mitt enda hem, säger hon. Foto: LISA MATTISSON



Hon bjuder oss till sitt hem, eller det som finns kvar av det. Väggarna bågnar och alla fönster gapar utan rutor. Eternittaket har rasat in. I Sverige hade ingen närmat sig resterna utan skyddsutrustning på grund av asbestdammet, men Sjevtjenka Livbov har större problem; Mat, värme, vatten, någonstans att fly.

Resterna av en rysk Gradmissil ligger på tomten. Raketartillerisystemet avfyrar två skott i sekunden. Varje ramp har 40 eldrör.

– Det regnar död från himlen, säger Sjevtjenka Livbov.

Hon har hittat delar av sitt hus hundra meter bort. Livet hon levde är för alltid borta. Barnbarnens leksaker står kvar där de lämnades täcka av glassplitter och jord.

Vi står i ett vardagsrum där blöt lera bildar en tjock extra sula under skorna för varje nytt steg. I en annan tid stod en ung förälskad man här med en murslev i handen och putsade väggarna med just den här leran. Den fick fäste på väggen med armering av trä och när den brunnit klart visade han stolt upp arbetet för sin fru, den unga lärarinnan Sjevtjenka Livbov.

De levde under Sovjetregimens förtryck, men inga dödshot syntes i horisonten.

– De där åren var den lyckligaste tiden i mitt liv. Allt du ser här har min make byggt, säger den nu 62-åriga Sjevtjenka Livbov.

Byarna vid gränsen utsattes för beskjutning under flera veckor. Foto: EVGEN KOTENKOUKRINFORM / STELLA PICTURES/DDP IMAGES DDP

Blir påmind om ett annat liv

Maken dog för två år sedan. I vanmakten över kriget är hon tacksam för två saker; att han aldrig behövde se deras hem sedan 40 år förstöras och att dottern och barnbarnen är trygga i Tyskland. Hon sparar på batterierna i sin mobiltelefon, men visar bilder på en lycklig barnfamilj på semester vid Röda havet.

– Bilderna är några år nu, det gör mig lugn att se på dem för jag blir påmind om att det fanns ett annat liv förut.

Utanför de trasiga fönstren är det åtta grader varmt. Här inne betydligt kallare. Det bleka solljuset kommer inte in, däremot drar den isande nordanvinden obehindrat genom rummen.

– Här finns inga militära mål, bara vi som bott och levt här hela våra liv. Putin är Hitler.

Samma ord hör vi överallt på vår väg genom Ukrainas sönderbombade byar och städer. ”Putin och Hitler.”

Sjevtjenka Livbov är tacksam över att maken aldrig behövde se deras hem förstöras. Foto: LISA MATTISSON

Två procent av Ukrainas befolkning röstade på högerextrema partier senaste valet, ändå upprepar det ryska propagandamaskineriet att landet måste ”avnazifieras” och att det är skäl för det blodbad som nu pågår inför världen. Men i ögonen på det folk den ryske presidenten mördar är han själv en reinkarnation av Adolf Hitler.

I den lilla ladan som klarade sig bättre än Sjevtjenka Livbovs hus, råmar kon Milca. Hon får en kärve hö och en klapp över nacken. Det vardagliga i stunden känns som frisk luft. En enda bildruta av en försvunnen normalitet.

Ute ur ladan igen kastar den pensionerade lärarinnan en orolig blick norrut. Hon lyssnar efter de vinande ljuden som förebådar döden, sen tar hon med sig en skyffel in i huset som hennes man bygde åt dem. Hon ska städa bort leran som var deras väggar.

