Antarktis står inför en tipping point när det kommer till sina smältande glaciärer, skriver The Guardian.

Tipping point är ett begrepp som används för att beskriva tillståndet då ett stabilt läge övergår i ett annat stabilt läge, i det här fallet handlar det om att glaciärerna på Antarktis kan börja smälta allt fortare med risk för att trenden inte kommer gå att vända – även om den globala uppvärmningen bromsas.

Enligt en Nasa-finansierad studie visar Thwaites-glaciären, som är en del av kontinentens västra inlandsis, tecken på sådan instabilitet att vi förmodligen kommer nå en punkt där det inte kommer gå att stoppa flödet ut i havet, vilket skulle tvinga fram en höjning av havsvattennivån på 50 centimeter.

Även om andra glaciärer på Antarktis enligt studier visar samma tendenser, så utgör just Thwaites-glaciären den största risken för framtida havsvattennivåhöjningar.

”Kan hända om 200-600 år”

Forskning som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences visade att Thwaites sannolikt kan komma att smälta fortare än vad man tidigare räknat med.

– Det kommer fortsätta av sig självt och det är det som är oroväckande, säger Alex Robel, assisterande professor på US Georgia Institute of Technology som leder studien.

Men andra glaciärer är, som sagt, också hotade. Ny satelitdata visar att islossningen från fem antarktiska glaciärer hade dubblats på sex år och att det skedde fem gånger fortare än på 1990-talet.

Ännu en oroande utveckling är att islossningen sprider sig från kusterna till de centrala delarna av kontinenten, på vissa håll har isens tjocklek minskat med 100 meter.

Hélène Seroussi, forskare inom jetdrift på Nasa, säger enligt The Guardian att en omfattande islossning kan inträffa om ett par hundra år:

– Det kan hända under de kommande 200 till 600 åren. Det beror på berggrundens topografi (studiet av en terrängs fysiska form, reds. anm) under isen, och det känner vi inte till det i detalj ännu.

Havsisen krymper drastiskt

Samtidigt visar en annan studie, också publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, att Antarktis havsis har minskat från en genomsnittlig utbredning på 12,8 miljoner kvadratkilometer till 10,7 miljoner kvadratkilometer på bara tre år.

Smältande havsis kan till skillnad från inlandsis inte höja havsvattennivån men förlusten av den reflekterande isen leder till att mer av solens värme absorberas av havet, vilket i sin tur ökar uppvärmningstakten.

LÄS MER: Isen på Antarktis minskar i snabb takt