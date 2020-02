Fängelsechefer och lokala myndighetspersoner har fått sparken efter att hundratals intagna drabbats av coronaviruset Covid-19, rapporterar South China Morning Post.

Över 200 intagna och sju medlemmar i personalen bekräftades som smittade på Rencheng-fängelset i Jining, Shandongprovinsen.

Detta efter att en fängelsevakt hostat och uppvisat andra symptom tidigare i februari.

På fängelset Shilifeng i Zhejiang-provinsen har 34 intagna smittats med coronavirus.

Två fängelsechefer har fått sparken efter de positiva testerna, skriver SCMP.

Fortsatt spridning i Hubei

Trots att tiotals miljoner människor har levt under karantänregler i flera veckor fortsätter viruset att sprida sig i Hubei-provinsen i Kina.

Under fredagen bekräftades ytterligare 631 fall i provinsen, av Kinas totala 1,100.

Hittills har 115 dödsfall bekräftats under fredagen, bara i Kina.

Superspridaren i Sydkorea

I Sydkorea forstätter antalet smittade att öka, från 104 under torsdagen till 156 bekräftade fall på fredagsmorgonen.

Det största antalet fall har kunnat spåras till en ”sekt-kyrka” i staden Daegu, där en 61-årig kvinnlig medlem som uppvisade symptom vägrade testa sig för coronaviruset.

Över 400 medlemmar i Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony har hittills påvisat symptom, rapporterar Reuters.

