Anställda på gruppboende larmar: ”Oroliga för våra liv”

På ett kommunalt LSS-boende i Stockholms län är fysiskt våld ett återkommande inslag i de anställdas vardag. På boendet arbetar man med att hjälpa brukare som har en neuropsykiatrisk nedsättning och som har ett utmanande och utåtagerande beteende.

Men situationen på boendet har eskalerat fullständigt, vittnar nu anställda som först berättat om situationen för Mitt i.

Vid en mängd tillfällen har personalen blivit slagna, sparkade och spottade på. Flera har sjukskrivit sig på grund av skador som de fått på arbetstid och många har slutat för att de inte orkar längre.

– Det har varit så många händelser där personal blivit allvarligt skadade, det ökar i antalet fall och styrka och vi känner att man inte gör något för varken oss eller brukarna, säger en anställd till Expressen.

Ofta ska det enligt reglerna vara två ur personalen per brukare, men de reglerna tummas på ibland, vilket äventyrar säkerheten på boendet, berättar personen. Det har till och med uppstått situationer där en anställd utsätts för våld och en annan inte griper in för att man är för rädd. För ett år sedan var läget så illa att väktare kallades in under två dagar. Men trots det fortsatte våldet utan att kommunen åtgärdade det.

12 av 13 svarade att oroar sig för sina liv

Situationen uppdagades återigen när fackförbundet Syndikalisterna skickade ut en rutinenkät om arbetsmiljön på arbetsplatser till sina företrädda i slutet av augusti. Och resultatet från det specifika boendet kom som en chock.

– Jag har aldrig under de år som jag har jobbat fackligt varit med om något liknande, att så många inom en personalgrupp blir så grovt misshandlade utan att man kommer till bukt med problemen och tiden bara går, säger Emil Boss, fackligt ombud på SAC.

De följde upp med ytterligare en enkät för all ordinarie personal på boendet i fråga: 13 av 24 svarade – och av dem svarade alla förutom en att de känner en oro över att riskera sitt liv när de är på jobbet.

– Kommunen har ett ansvar att säkra en god arbetsmiljö för de anställda. På en normal arbetsplats talar man kanske om att det finns utrymningsvägar och ergonomi vid skrivbordet, i det här fallet har man misslyckats så till den grad att man har flera sjukskrivningar framkallade av skador i arbetet. Det liknar ingenting, säger Emil Boss.

– Ja. Jag oroar mig för både mitt liv, mina kolleger och brukarna. Och när vi klagar händer det ingenting, kommunen gör ingenting, säger en anställd.

Larmat flera gånger: ”Ingen lyssnar”

De anställda upplever att man riskerar att få repressalier om man säger till om missförhållandena.

– En gång sa de bara att om det inte passar kan vi anställda söka något annat jobb.

En annan anställd är delvis sjukskriven efter att ha blivit svårt skadad i en situation på jobbet där hon fick motta flera slag och sparkar. När hon sökte arbetsskadeersättning hos sitt försäkringsbolag nekade man – på grund av att våldet ansågs vara så vanligt förekommande på arbetsplatsen.

Hon orkade till slut inte jobba kvar.

– Det är en enorm frustration för att vi inte tas på allvar, man gör inte det som behöver göras utan fortsätter bara att prata om samma saker hela tiden. Det är som att det ska vara så här.

De anställda som vi har pratat med poängterar att situationen inte enbart innebär en risk för de anställda, utan även brukarna.

Kommunen inför skyddstopp

Efter att enkäten kommit ut har kommunen infört ett så kallat skyddsstopp för att vidta åtgärder.

När det kommer till en brukare är läget så pass allvarligt att man, om inga åtgärder förändrar situationen, måste stänga verksamheten när det gäller den personen.

– Man borde ha agerat för flera år sedan, säger Emil Boss.

Verksamhetschefen: ”Inte lyckats fullt ut”

När Expressen når verksamhetschefen för boendet, säger personen:

– Det är ju jättetråkigt och beklagligt att så många är rädda och att de insatser vi har gjort inte har gjort att de känner sig trygg.

Kom det som en överraskning för dig att våld pågår på boendet?

– Vi jobbar med arbetsmiljön på den här gruppbostaden – och alla andra gruppbostäder i vår kommun – systematiskt, så på så sätt kommer det ju inte som en överraskning att det finns problem med hot och våld.

– Vi har haft hot och vålds-utbildningar, vi ökar bemanningen och vi har överfallslarm på den här enheten för att skydda personalen.

Verksamhetschefen säger att de gör åtgärder kontinuerligt för att göra att personalen ska känna sig trygga på arbetet.

– Här har man ju då inte lyckats fullt ut eftersom personalen fortfarande är rädd, och så är det.

Chefen lovar ytterligare åtgärdsplaner, som ska tas fram tillsammans med huvudskyddsombudet från Kommunal.

Varför tror du att personalen säger att kommunen inte gör någonting åt detta?

– Det är svårt för mig att svara på varför de säger så. Upplevelsen från vår sida är att det pågår ett systematiskt arbete och att vi är lyhörda för när det händer saker, att hitta lösningar tillsammans med Kommunal och andra fackliga företrädare och personalgruppen.

– Det är jättetråkigt och beklagligt att de inte känner sig trygga och vi ska göra allt vi kan.