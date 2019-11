”Anställda behandlas så illa – oacceptabelt”

Kamala Harris har, som den andra afroamerikanska kvinnan någonsin att väljas in i senaten, profilerat sig som en presidentkandidat med mångfald och rasjämlikhet i fokus. Men i opinionen har hon haft svårt att hävda sig gentemot tyngre namn som Joe Biden och Elizabeth Warren.

Nu skakas hennes kampanj dessutom av interna stridigheter. New York Times har fått ta del av avskedsansökan som lämnades in av chefsorganisatören Kelly Mehlenbacher tidigare under november.

Säger upp sig i protest

I brevet anmärker Mehlenbacher på att kampanjen präglats av dåliga arbetsvillkor.

”Det här är min tredje presidentkampanj och jag har aldrig sett en organisation behandla sina anställda så illa. Jag tror fortfarande att senator Harris är den starkaste kandidaten i valet 2020, men jag saknar förtroende för vår kampanj och dess ledning”, skriver Mehlenbacher enligt New York Times.

Mehlenbacher skriver att de två sista veckorna under hennes anställning blev ”droppen”.

”Det är oacceptabelt att vi uppmuntrade människor att flytta från Washington till Baltimore, för att därefter sparka dem utan uppsägningstid, utan att ha en plan för kampanjen och utan en tanke på konsekvenserna för dem personligen eller hur deras sorti skulle påverka resten av personalen”, skriver Mehlenbacher, som gått över till att jobba för Harris rival Michael Bloomberg.

New York Times hävdar att Harris inte velat kommentera Mehlenbachers påståenden.