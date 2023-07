Vid en första anblick ser det ut att vara ett vanligt annonsbolag, med kontor i trendiga Boca Raton i Florida. Kunderna de visar upp på sin sajt är respekterade internationella koncerner som Ikea, Toyota och Sodastream. ”Rätt innehåll till rätt publik vid rätt tillfälle”.

Men allt är en bluff – annonsnätverket Adstyle är specialiserat på något helt annat – annonser för bedrägerier. Och listan över deras publiceringspartners världen över har ett tydligt mönster: sajterna är högerextrema, populistiska och fyllda av konspirationsteorier och ryssvänliga narrativ.

Vi spårar annonserna från den svenska SD-kopplade sajten Samnytt till USA och ett dussintal Trump-trogna sajter och till Tyskland där främlingsfientliga och högerextrema sajter som stöder det högerextrema partiet AfD ingår.

I samarbete med amerikanska nättidningen ProPublica, den internationella journalistorganisationen OCCRP, tyska Papertrail Media och österrikiska dagstidningen Der Standard, har vi granskat upplägget.

Kvinnan bakom nätverket hittar vi i en liten by i Italien.

Annonser med kända personer som intygar hur de tjänat lätta pengar på att investera i bitcoin är en organiserad brottslighet som blivit en mångmiljardindustri. Bakom annonserna finns kriminella nätverk som utger sig för att erbjuda handel och spekulationer i valutor, men som i själva verket stjäl pengarna.

Upplägget är väl känt och hundratusentals människor i Europa har lurats på stora summor genom åren. Kända människor har gång på gång intygat att de aldrig gått i god för några investeringsplattformar.

Trots det har annonserna fortsatt att dyka upp i sociala medier och via stora annonsnätverk som Google ads när bedragarna smiter igenom säkerhetssystemen.

Men på en svensk nätsajt – Samnytt.se – som står mycket nära Sverigedemokraterna och som skapades och drivs av den sverigedemokratiska politikern Kent Ekeroth är annonserna inte något enskilt misstag.

Se bluffannonserna i bildspelet nedan:

14 november 2022: Joel Kinnaman i bluffannons om sin ”hälsokamp”. Foto: STHANLEE B. MIRADOR/SIPA USA/TT NYHETSBYRÅN 4 december 2022: Stefan Persson i bluffannons om något ”de inte vill att du ska veta om” Foto: HENRIK ISAKSSON/TT NYHETSBYRÅN 3 februari 2023: Felix Herngren i bluffannons om sin ”senaste investering som förbluffar experterna". Foto: CORNELIA NORDSTRÖM 24 maj 2023: Alexander Bard i bluffannons om en avbruten intervju. Foto: KARIN TÖRNBLOM/TT NYHETSBYRÅN 26 maj 2023: Filip Hammar i bluffannons om ”svenska medborgare som tjänar miljoner hemifrån”. Foto: ANNA-KARIN NILSSON 26 maj 2023: Claes Elfsberg i bluffannons om sin ”hälsokamp”. Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN 1 juni 2023: Elon Musk i bluffannonsen: ”Elon Musk drops Major Bombshell” Foto: MICHEL EULER / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa 1 / 7 Stäng fullskärmsläge

De återkommer dag efter dag, månad efter månad, oavsett vilken dator eller IP-adress eller tid på dygnet som vi besöker sajten.

Genom att analysera källkoden för Samnytt har vi kunnat spåra källan till annonserna – ett nätverk som kallas Adstyle. Under de månader som granskningen pågår har nätverket flera fasta positioner på Samnytt där endast deras annonser visas. Direkt under den första nyhetsartikeln, i en spalt till höger och inne i artikeln. Adstyle har de bästa annonsplaceringarna på sajten.

Adstyle utger sig för att vara ett amerikanskt bolag registrerat i Delaware och med kontor i Boca Raton i Florida. Men adressen är en bluff. Enligt Delawares bolagsregister finns inget sådant bolag. På Linkedin anger Adstyle också en adress utanför Haifa i Israel. Inte heller där går bolaget att hitta. Bland personal som finns listad på LinkedIn har flera falska porträttbilder genererade med AI-teknik.

Möbeljätten Ikea som Adstyle säger sig vara ”betrodda av” säger i en kommentar att de inte känner till någon affärsrelation med företaget.

Samma sak säger Toyotas representant.

Men bland alla falska uppgifter identifierar vi två verkliga personer som är inblandade i driften av annonsbyrån. Anna Bella Burjak Volinski född i Riga där hon gick i en ryskspråkig skola. I tonåren flyttade hon till Israel. I Israel har hon jobbat på en rysk nattklubb och för det israeliska försvaret. Och hennes make Leonid Volinski, en it-entreprenör som registrerat ett stort antal webbsajter – däribland Adstyles domän. Leonid Volinski har ett israeliskt företag.

Leonid Volinski och Anna Bella Burjak som ligger bakom nätverket Adstyle. Foto: PRIVAT

Med hjälp av kommersiella databaser som spårar annonser gör vi en omvänd sökning och ser vilka andra sajter – förutom Samnytt som har annonser från Adstyle.

Även mindre, nischade annonsnätverk, kan ha tiotusentals sajter. I Adstyles fall hittar vi knappt 600, cirka 500 av dessa var inaktiva eller saknade innehåll. När vi går igenom sajterna hade vi kvar en lista på knappt hundra sajter, varav många är högerextrema, högerpopulistiska och konspirationsteoretiska sajter i bland annat Tyskland och USA.

Under sex månader – mellan november och maj – dokumenterar vi Adstyles annonser. En överväldigande majoritet är just falska kändisannonser. I Europa länkar de till investeringsbedrägerier. I USA till suspekta hälsokurer och cannabispreparat som kändisarna påstås ha rekommenderat.

Avslöjandet – steg för steg:

1. Annons med kändis på Samnytt

En rad svenska kändisar har utnyttjats i annonser som lockar att investera i Bitcoin och andra kryptovalutor. Men allt är bara en bluff och bakom står den organiserade brottsligheten. Bedrägerierna är en global industri som omsätter många miljarder. 2. Kod avslöjar annonsnätverk

Genom att analysera källkoden för Samnytt hittar vi länken till det nätverk som placerar ut bluffannonserna. De kallar sig Adstyle men använder falska adresser och inte någonstans i världen går det att hitta bolaget. 3. Över 600 sajter

En analys av länkar identifierar en lista över vilka andra sajter som har Adstyles annonser. Vi använder en kommersiell databas för analys av annonser för att göra en omvänd sökning – vilka andra sajter har annonser från Adstyle. Vi får fram en lista på cirka 600 domäner där en länk till Adstyle finns. Bland dessa 600 sajter är merparten inte i funktion. 4. Kopplas till Trumps advokat

Kvar blir ett knappt hundratal sajter. Bland dom ser vi ett tydligt mönster – merparten är högerpopulistiska eller högerextrema sajter. Förutom Sverige finns de bland annat i Tyskland och USA där vi kan koppla merparten av sajterna till en och samma person: David A Warrington. En av Donald Trumps advokater. 5. Band till antimuslimsk rörelse

Sajterna kopplas också till Tyskland där sajterna har nära band till partiet Alternative für Deutschland, Afd och den antimuslimska counterjihad-rörelsen som pi-news och journalistenwach, sajter som är kända för att sprida desinformation och falska narrativ. Annonserna på dessa sajter är mycket snarlika de svenskspråkiga – fast med tyska kändisar såsom tidigare tennisproffset Boris Becker och före detta kanslern Gerhard Schröder. 6. Plötsligt bara ett tomt hål

Efter att vi ställt frågor om annonserna försvinner bedrägeriannonserna från Samnytt – nu är det bara ett tomt hål på sajten. Först ersätts de med annonser med en annan karaktär – sedan blir det bara ett tomt hål i sajten där Adstyles annonser fanns. Kvar är endast den lilla märkningen ANNONS.

I Tyskland ingår flera sajter närstående till partiet Alternative für Deutschland, AfD, och den antimuslimska counterjihad-rörelsen som Pi-news och Journalistenwatch, sajter som är kända för att sprida desinformation och falska narrativ.

Annonserna på dessa sajter är mycket snarlika de svenskspråkiga – fast med tyska kändisar som tidigare tennisproffset Boris Becker och före detta kanslern Gerhard Schröder.

Daniel Matissek, från den tyska högerextrema bloggen Ansage säger till Papertrail Media att de började med Adstyle-annonser efter att ha blivit bannlysta från Googles annonssystem.

– Vi är alla nätverkade i fria medier, jag frågade de andra vad de gör när de inte kan ha Google. Det var Adstyle överallt, alla har Adstyle och någon rekommenderade det till mig.

Han började med annonserna i november i fjol och tjänade i början 3000 euro i månaden - tillräckligt för att hålla sajten igång. Nu är intäkterna nere i 2000 euro i månaden.

– Adstyle-annonserna var väldigt lukrativa i början, men förtjänsten beror på antalet klick, säger han.

I USA stöder många av sajterna Donald Trump och ett dussin har koppling till den tidigare amerikanske presidenten. Sajterna tillhör en grupp bolag som skapats av advokaten David A Warrington som bland annat representerat Donald Trump i rättsprocessen kring 6 januari-händelserna då Kapitolium stormades.

Advokaten David A Warrington arbetar ofta med mål som har politisk koppling. Han är också grundare av vapenlobbyn National Association for Gun Rights. Foto: Gage Skidmore / WIKIMEDIA

David A Warrington är en erfaren advokat som ofta arbetar med mål som har politisk koppling. Han representerade bland annat den politiska strategen Jessie Benton, som i november dömdes för att ha tagit emot pengar till Donald Trumps kampanj från en rysk affärsman.

Han är också grundare av vapenlobbyn National Association for Gun Rights. Företagen och vapenlobbyn är registrerade på samma adress i samhället Fredricksburg i Virginia, en timmes bilfärd söder om huvudstaden Washington.

Tillsammans med kolleger från ProPublica och OCCRP besöker vi kontoret. Det vitmålade trähuset i klassisk amerikansk stil ser övergivet ut och persiennerna är neddragna, men när vi knackar på öppnas dörren på glänt av en kvinna. Vi presenterar oss, men innan vi hinner ställa en fråga drar hon igen dörren.

På samma adress finns ytterligare ett företag, Saber Inc, som sysslar med valkampanjer och politisk kommunikation. Saber har bland annat drivit flera valkampanjer åt kongressledamöter som Ron och Rand Paul. Enligt amerikanska insynsregister har Saber tagit emot drygt 14 miljoner dollar som betalning för politiska tjänster från republikanska politiker de senaste tio åren.

Vi åker vidare genom välskötta områden med stora hus på landsbygden i Virginia för att hitta ansvariga för de amerikanska sajterna.

Men redan efter andra huset som vi knackar på får vi ett mejl – från advokaten David A Warrington. I juridiskt hotfulla ordalag förbjuder han oss att fortsätta besöka eller kontakta anställda i bolagen.

”Jag skriver för att förhindra din organisation eller någon som är associerad med din organisation från att ytterligare försöka att kontakta honom eller de anställda på hans företag på något sätt, inklusive post, e-post, telefon eller på annat sätt.”

Fredricksburg i Virginia, söder om Washington. Foto: SVEN LINDWALL Fredricksburg i Virginia, söder om Washington. Foto: SVEN LINDWALL Reportern Craig Silwerman från ProPublica tillsammans med Mattias Carlsson, Expressen och Kevin G Hall från OCCRP på plats i Virginia. Foto: SVEN LINDWALL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vi skickar detaljerade frågor kring bluffannonserna till David A Warrington.

Efter några dagar får vi svar:

”Adstyle är bara en av de många bannerannonseringsplattformar vi har testat och använt. Det är vår överlägset minst aktiva annonstjänst, som ger mindre än 3 % av de totala bannervisningarna på de webbplatser vi hanterar. För de webbplatser som fortfarande har sina annonser i lågprioriterade positioner genererar deras annonser för närvarande i genomsnitt 11 USD per månad och webbplats. Vi har inga ytterligare kommentarer.”

Sveriges rikaste person, Stefan Persson, som är majoritetsägare i klädjätten H&M, är en av de personer som utnyttjas i Adstyles annonser och som synts åtskilliga gånger på Samnytt.se. Om man klickar på annonsen länkas man vidare till en falsk nyhetsartikel som ser ut att komma från Dagens Nyheter. I den påstås Stefan Persson ha sagt i ett av Skavlans tv-program att hemligheten bakom hans rikedom är ”Ett helt nytt automatiskt tradingprogram för kryptovaluta vid namn Leaders Code. Det är den största chansen jag har haft i hela mitt liv för att tjäna en förmögenhet snabbt. Jag vill uppmana alla att kolla in detta innan bankerna stänger ner möjligheten.”

I den falska DN-artikeln påstås Stefan Persson ha sagt att hemligheten bakom hans rikedom är ”Ett helt nytt automatiskt tradingprogram för kryptovaluta vid namn Leaders Code”

Citatet är dock helt fabricerat – något som Kristina Stenvinkel, talesperson för Stefan Persson och familjen Perssons företag Ramsbury intygar.

– Det här är 100% inkorrekt och falska påståenden. Det är mycket beklagligt att det finns personer som fabricerar och vilseleder genom att utnyttja och använda publika personer för sin egen vinnings skull, säger hon.

Exakt samma falska citat tillskrivs Alexander Bard i en annan annons.

– Det är ett jävla helvete, mitt namn och mitt ansikte ska jag kunna äga själv, det ska varenda medborgare kunna göra i ett civiliserat samhälle, säger Alexander Bard.

Han är mycket kritisk till att brotten inte prioriteras av myndigheterna.

– Vi är inte ett dugg skyddade vi som är utsatta för de här sakerna och de stackars människor som går på det här. Det är totalt bortprioriterat och polis och åklagare skiter i det, säger han.

”Det är ett jävla helvete, mitt namn och mitt ansikte ska jag kunna äga själv”, säger Alexander Bard. Foto: OLLE SPORRONG

Tv-legendaren Claes Elfsberg gick redan 2019 ut i Expressen och varnade för att hans namn användes i bedrägerier. Då polisanmälde han det, men inget hände. Sedan dess har det fortsatt och i vår granskning av Adstyle förekommer han ett flertal gånger i annonser på Samnytt.

– Polisen anser sig ju inte ens ha möjlighet att utreda det. Jag är glad om ni skriver om det så kanske fler får upp ögonen och inte låter sig luras. Det är väl enda sättet att få slut på det där som det verkar.

– Det har hänt att folk har hört av sig och frågat ”är det verkligen så där bra som du säger” och då har jag försökt avskräcka dem och sagt att nej för sjutton gå inte på det där, det är bara bluff och lurendrejeri, säger han.

Claes Elfsberg polisanmälde bedrägeriet redan 2019 och varnade för att hans namn användes. Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN

I Adstyles engelskspråkiga annonser, som synts på de amerikanska sajterna, förekommer internationella kändisar som Elon Musk, Tiger Woods, Oprah Winfrey, Tom Selleck och Dolly Parton.

Oprah Winfrey lämnade under maj in en stämningsansökan i delstaterna Kalifornien och Nevada. Stämningen gäller samma slags annonser som Adstyle men riktar sig mot två amerikanska bolag.

– De här annonserna är falska. Oprah Winfrey har inget med dessa produkter att göra, säger Nicole Nichols, talesperson för Oprah Winfreys bolag Harpo, Inc, till ProPublica.

I jakten på personerna bakom Adstyle får vi veta att Anna Bella Burjak Volinski och Leonid Volinski kan befinna sig i Italien.

På bilder på sociala medier syns de på en restaurang vid Gardasjön i norra Italien. Och från en databas över domänregistreringar får vi fram en adress som Leonid Volinski uppgivit. Men i det italienska bolagsregistret finns inga spår efter dem, inte i något annat europeiskt land heller.

Adressen ligger tio mil från Gardasjön, i samhället Santorso.

Santorso ligger vackert omgivet av gröna bergsluttningar nordväst om Venedig. Foto: SVEN LINDWALL

Det ligger vackert omgivet av gröna bergsluttningar tio mil nordväst om Venedig. Det är klassiska stenhus och ett kyrktorn, men adressen leder till ett nybyggt radhus med en liten gräsmatta och en nyplanterad häck.

På postlådan finns en handskriven namnskylt ”Volinski – Leonid c Anna Bella”.

Anna Bella Volinski öppnar dörren, bakom henne skymtar vi Leonid Volinski men de vägrar svara på frågor.

– Jag är inte intresserad av att prata med er. Kom inte hit igen, du får skicka dina frågor på mejl.

Bara något dygn efter besöket i Italien försvinner bedrägeriannonserna från Samnytt. Först ersätts de med annonser av annan karaktär – sedan blir det bara ett tomt hål i sajten där Adstyles annonser fanns. Kvar är endast den lilla märkningen ”Annons”.

Liknande mönster ses på tyska och amerikanska sajter, i Tyskland syns nu mest annonser för snabblån och hudkrämer. Gamla länkar till bedrägerierna leder i stället till Adstyles sajt.

Efter en vecka får vi ett mejl från Adstyle. De svarar inte på några frågor om företagets juridiska status eller bluffannonserna men skriver:

”Vi är engagerade i att leverera kvalitetsinnehåll och upprätthålla en säker miljö för läsarna. Vi har vidtagit omedelbara åtgärder för att förstärka våra system och processer och arbetar hårt för att förbättra våra mekanismer för annonsgodkännande för att bättre förhindra uppkomsten av vilseledande annonser eller annonser av låg kvalitet. Vi granskar och förfinar aktivt våra policyer för innehållsmoderering.”

Våra uppföljande mejl och alla frågor om företagets juridiska status och falska påståenden lämnas obesvarade.

Samnytt är en av Sveriges största alternativsajter och grundades av SD-politikern Kent Ekeroth. Sajten har över tre miljoner besök i månaden enligt beräkningar från analysbolaget Similarweb och innehållet präglas av invandringskritiskt och främlingsfientligt material.

Den drivs av den ideella föreningen ”Föreningen för Sverigevänliga intressen” och Kent Ekeroth är enligt Samnytt oavlönad vd för sajten. Ekeroth är i dag oppositionsråd i Dalarna.

Kent Ekeroth, som grundat Samnytt, har själv skrivit om hur de är blockade från Googles annonsplattform. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

En av sajtens tidigare medarbetare och chefredaktör, Egor Putilov, nekades pressackreditering till Sveriges riksdag på grund av sina kontakter med rysk underrättelsetjänst. Nyligen dömdes chefredaktören Mats Dagerlind till villkorligt fängelse och dagsböter för grovt förtal.

Eftersom det är en förening finns inga offentliga årsredovisningar att tillgå. Att uppskatta hur mycket intäkter som Samnytt haft från annonserna från Adstyle är svårt. Men med hjälp av uppgifter som Kent Ekeroth lämnat till Myndigheten för press radio och tv kan man se att Samnytt hade kostnader på 4,8 miljoner kronor 2021.

Kent Ekeroth har på Samnytt själv skrivit om hur de är blockade från Googles annonsplattform och uppmanat läsarna till donationer och köp av prenumerationer. Hur stora intäkter de fått från Adstyle har Samnytt inte svarat på, inte heller hur de tagit emot pengarna. Enligt en publicist som haft Adstyles annonser sattes pengarna in på ett paypalkonto utan att de behövde skicka några fakturor.

Expressen har ställt en rad frågor till Samnytt om bluffannonserna på sajten och om samarbetet med Adstyle.

”Samnytt har på grund av politisk förföljelse från etablissemanget i Sverige blivit blockerade från att använda de mer etablerade annonsbörserna varför vi har blivit hänvisade till att testa andra former av programmatisk reklam (reklam vars innehåll det annonssäljande mediet, i det här fallet vi, inte har kontroll över)”, skriver ansvarige utgivaren Mats Dagerlind.

”Vi har haft en person som ansvarat för denna del och som testat en rad olika sådana reklamnätverk”, skriver ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Foto: FREDRIK PERSSON / TT NYHETSBYRÅN

Kent Ekeroth själv har inte svarat på några frågor och Mats Dagerlind bemöter inte uppgifterna om bluffannonserna på sajten.

”Vi har haft en person som ansvarat för denna del och som testat en rad olika sådana reklamnätverk. Vi eftersträvar hela tiden reklam med hög kvalité och har aktivt arbetat för att åstadkomma just det. I slutändan är det dock tyvärr så att Google helt dominerar marknaden vilket är ett demokratiskt problem.”

”Vi har delegerat allt som har med annonser att göra till en extern aktör som för vår räkning testat ett antal olika annonsnätverk för programmatisk reklam. Av det skälet kan vi inte kommentera eller bemöta några påståenden.”

Mattias Carlsson är granskande reporter med fokus på internationella samarbeten. Talar ryska och bevakar frågor kring korruption, ekonomisk brottslighet och säkerhetsfrågor. Fick 2021 det europeiska journalistpriset IJ4EU Impact Award tillsammans med journalistnätverket OCCRP för en serie granskningar om bitcoinbedrägerier.

Sven Lindwall är fotograf på Expressen och arbetar med reportage och nyheter i Sverige och i världen.

Om granskningen: Expressen började granska bluffannonser på Samnytt och kunde spåra annonser till ett internationellt nätverk. Då tog vi initiativ till ett samarbete med journalistorgansationen The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, som bistått med research och samordnat samarbetet med Papertrail Media i Tyskland och ProPublica i USA. I granskningen har deltagit Kevin G Hall (OCCRP), Paul May (OCCRP) Corinna Cerruti (Papertrail Media/derStandard) Craig Silverman (ProPublica), Simona Weinglass (The Times of Israel).

LÄS MER: Premium Misstänkta spåren från sabotaget mot Nord Stream

LÄS MER: Premium Donald Trumps nya försvar om hemliga dokumenten

Vet du mer om annonsbedrägerierna? Har du blivit lurad?

Kontakta reportern: mattias.carlsson@expressen.se

Här kan du tipsa Expressen – anonymt och extra säkert via vår krypterade tjänst.